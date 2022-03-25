25 марта сборная Люксембурга на своем поле примет национальную команду Северной Ирландии в товарищеском матче. Начало — в 22:15 по мск. Люксембург — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Люксембург

Сборная Люксембурга в целом неплохо провела отборочную компанию к ЧМ-2022. Она смогла финишировать на четвертой строке среди пяти участников, набрав столько же очков, как и третье место.

«Герцоги» смогли выиграть три поединка, дважды обыграв Азербайджан и одолев на выезде Ирландию, и пять раз они уходили с поля поверженными, в трех случаях даже не забив.

Коэффициенты матча Люксембург — Северная Ирландия 1 3.35 X 3.10 2 2.30 Ставка

Свою последнюю игру команда провела в ноябре прошлого года, уступив тогда на своем поле ирландцам со счетом 0:3 в заключительном туре квалификации ЧМ-2022.

Все прогнозы на футбол

Отметим, что Люксембург проиграл семь из последних восьми товарищеских матчей, включая пять фиаско «всухую», а выиграл только один из девяти последних таких поединков.

Северная Ирландия

В отборе к ЧМ-2022 команда Северной Ирландии финишировала на третьей позиции, но не пустила Италию напрямую на мундиаль, сыграв на своем поле вничью со счетом 0:0.

Всего же за турнирную дистанцию той компании ольстерцы добились двух викторий, три раза отыграли вничью и потерпели столько же поражений, разница мячей — 6:7.

За последние восемь товарищеских матчей северные ирландцы уступали только в двух случаях, еще раз они сыграли вничью и добились пяти победных результатов.

Между собой эти сборные провели четыре поединка в различных турнирах. Два раза побеждали ольстерцы, раз сильнее был Люксембург и один поединок завершился вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес гостям. На победу Северной Ирландии предлагают — 2.36.

На викторию Люксембурга дают — 3.40, ничья оценена — в 3.00.

И хотя эти коллективы не отличаются высокой результативностью, но так как этот матч будет товарищеским, то прогнозируем здесь хотя бы пару забитых мячей.