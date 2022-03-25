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    Наиграют ли команды хотя бы на пару мячей?

    Люксембург — Северная Ирландия. Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, товарищеский матч, 25 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Северной Ирландии Прогнозы на Сборная Люксембурга
    Прогноз и ставки на Люксембург — Северная Ирландия
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    Стивен Дэвис
    25 марта сборная Люксембурга на своем поле примет национальную команду Северной Ирландии в товарищеском матче. Начало — в 22:15 по мск. Люксембург — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 25 Марта 2022 года
    Люксембург
  • Люксембург
    •  Люксембург 22:15 Северная Ирландия Северная Ирландия
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C
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    Люксембург

    Сборная Люксембурга в целом неплохо провела отборочную компанию к ЧМ-2022. Она смогла финишировать на четвертой строке среди пяти участников, набрав столько же очков, как и третье место.

    «Герцоги» смогли выиграть три поединка, дважды обыграв Азербайджан и одолев на выезде Ирландию, и пять раз они уходили с поля поверженными, в трех случаях даже не забив.

    Коэффициенты матча Люксембург — Северная Ирландия

  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    Свою последнюю игру команда провела в ноябре прошлого года, уступив тогда на своем поле ирландцам со счетом 0:3 в заключительном туре квалификации ЧМ-2022.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что Люксембург проиграл семь из последних восьми товарищеских матчей, включая пять фиаско «всухую», а выиграл только один из девяти последних таких поединков.

    Северная Ирландия

    В отборе к ЧМ-2022 команда Северной Ирландии финишировала на третьей позиции, но не пустила Италию напрямую на мундиаль, сыграв на своем поле вничью со счетом 0:0.

    Всего же за турнирную дистанцию той компании ольстерцы добились двух викторий, три раза отыграли вничью и потерпели столько же поражений, разница мячей — 6:7.

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    • За последние восемь товарищеских матчей северные ирландцы уступали только в двух случаях, еще раз они сыграли вничью и добились пяти победных результатов.

    Между собой эти сборные провели четыре поединка в различных турнирах. Два раза побеждали ольстерцы, раз сильнее был Люксембург и один поединок завершился вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес гостям. На победу Северной Ирландии предлагают — 2.36.

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    На викторию Люксембурга дают — 3.40, ничья оценена — в 3.00.

    И хотя эти коллективы не отличаются высокой результативностью, но так как этот матч будет товарищеским, то прогнозируем здесь хотя бы пару забитых мячей.

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    Люксембург — Северная Ирландия: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Наиграют ли команды хотя бы на пару мячей?
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