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    «Святые» ничего не смогут противопоставить «горожанам»

    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Кубок Англии, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
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    Кевин Де Брейне
    20 марта в рамках 1/4 финала Кубка Англии «Саутгемптон» в родных стенах сразится с «Манчестер Сити». Начало встречи намечено на 18:00 по мск. «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 20 Марта 2022 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» в этом розыгрыше Кубка Англии уже успел убрать со своего пути троих соперников. На первых двух этапах он только в дополнительное время сломил сопротивление «Суонси» 3:2 и «Ковентри» 2:1.

    На предыдущей же стадии соревнования «святые» прошли лондонский «Вест Хэм», обыграв его на своей территории со счетом 3:1, забив решающий голы в самой концовке.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Манчестер Сити

  • 1
  • 9.50
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.32
  • Ставка
    •

    После этого «Саутгемптон» отыграл три поединка в чемпионате страны, проиграв их все. Сперва он на выезде был разгромлен 0:4 «Астон Виллой», а потом дома уступил по 1:2 «Ньюкаслу» и «Уотфорду».

    Календарь и таблица АПЛ

    В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» с 35 набранными балами разместился в середине турнирной таблице и наверняка там и финиширует.

    «Манчестер Сити»

    В данном кубковом розыгрыше «Манчестер Сити» также преодолел три раунда. И каждый раз дружина Гвардиолы не испытывали никаких проблем с выходом в следующую стадию.

    На первых двух этапах «горожане» по 4:1 переиграли «Суиндон» и «Фулхэм», а в 1/8 финала они легко сломили сопротивление «Питерборо Юнайтед», выиграв в гостях со счетом 2:0.

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    • В этом календарном году у «Сити» всего лишь одно фиаско во всех турнирах. Данная неудача случилась месяц тому назад в чемпионате дома с «Тоттенхэмом» 2:3.

    В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» является лидером, но второй «Ливерпуль» отстает всего лишь на один бал. Так что борьба за золото еще вся впереди.

    Последние две очные игры этих клубов завершились вничью, а в предыдущих десяти девять раз побеждали «горожане» и раз сильнее были «святые».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ман Сити» — 1.30, победа «Саутгемтона» — 10.50, ничья — 5.95.

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    Проход: «Ман Сити» — 1.10; «Саутгемптона» — 6.60.

    «Святые» в последнее время сильно сдали, и наверняка ничего не смогут поделать с фаворитом, проиграв ему без забитых мячей.

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    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. «Святые» ничего не смогут противопоставить «горожанам»
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