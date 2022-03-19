ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Сити»«Ливерпуль» показал, насколько хорош должен быть «Ман Сити» «Лилль» — «Челси»Все решила реализация. «Челси» укротил «догов» во Франции
  • 22:40
    • «Барселона» обыграла «Галатасарай» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
  • 01:44
    • «Айнтрахт» выбил «Бетис» в 1/8 финала Лиги Европы
  • 01:34
    • Гол Ярмоленко вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
  • 00:56
    • «Рома» ушла от поражения в матче с «Витессом» и пробилась в четвертьфинал Лиги конференций
  • 00:54
    • «Лион» сыграл вничью с «Порту» и вышел в четвертьфинал ЛЕ
    Все новости спорта

    Сможет ли «Арминия» зацепиться за очки?

    «Майнц» — «Арминия». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, чемпионат Германии, 19 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Арминию Прогнозы на Майнц Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Арминия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арминия»
    В субботу, 19 марта, в 27-м туре Бундеслиги «Майнц» на своем поле примет «Арминию». Игра начнется в 17:30 по мск. «Майнц» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Марта 2022 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Арминия Арминия
  • Билефельд
    •

    «Майнц»

    В турнирной таблице Бундеслиги «Майнц» на текущий момент разместился на десятом месте, имея в своем активе 34 балла. Коллектив в этом сезоне уже решил свою задачу.

    «Карнавальщики» во втором круге чемпионата трижды победили, каждый раз дома, а также четыре раза уступали и один матч закончили мировым исходом.

    Коэффициенты матча Майнц — Арминия

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 6.30
  • Ставка
    •

    В своей последней проведенной игре они на своем поле уступили дортмундской «Боруссии» со счетом 0:1, до этого коллектив на выезде потерпели поражение от берлинского «Униона» 1:3.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своей территории «Майнц» в этом чемпионате Германии выиграл восемь встреч из 13 проведенных, три раза команда еще играла вничью и потерпела только два фиаско.

    «Арминия»

    «Арминии» же предстоит еще отстаивать своем место в элите германского футбола. На текущий момент она идет на 15 безопасной позиции, но от 14 строки оторвалась только на два пункта.

    Клуб из Билефельда за девяти игр второго круга сумел выиграть только две из них, три поединка еще он свел вничью и потерпел четыре поражения, причем все из них за последние пять встреч.

  • Магат — отчаянный шанс безнадежной «Герты»
  • Что светит кризисному клубу?
  • 15/03/2022

    • К данному же матчу команда подходит с серией из трех фиаско подряд, где она не смогла забить ни одного гола. В минувшем игровом дне коллектив уступил в Дортмунде «Боруссии» со счетом 0:1.

    Вне родных стен «Арминия» в этом чемпионате проиграла семь матчей из 13 проведенных, а также по три раза расписывала мировые и добивалась побед.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    За последние четыре очных поединка этих клубов дважды сильнее был «Майнц», раз выигрывала «Арминия» и один поединок завершился вничью.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Майнца» — 1.67, победа «Арминии» — 5.80, ничья — 3.92.

    Прогнозируем, что в данном поединке гости, которые отчаянно сражаются за спасение, смогут зацепиться за очки, даже несмотря на то, что «Майнц» сильно играет дома.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.47
  • Прогноз на матч Надаль — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торонто — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Алькарас — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кешля — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Минск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:37
    •  2.18
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.98
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Майнц» — «Арминия»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Арминия» зацепиться за очки?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры