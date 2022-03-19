В субботу, 19 марта, в 27-м туре Бундеслиги «Майнц» на своем поле примет «Арминию». Игра начнется в 17:30 по мск. «Майнц» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

В турнирной таблице Бундеслиги «Майнц» на текущий момент разместился на десятом месте, имея в своем активе 34 балла. Коллектив в этом сезоне уже решил свою задачу.

«Карнавальщики» во втором круге чемпионата трижды победили, каждый раз дома, а также четыре раза уступали и один матч закончили мировым исходом.

Коэффициенты матча Майнц — Арминия 1 1.60 X 3.70 2 6.30 Ставка

В своей последней проведенной игре они на своем поле уступили дортмундской «Боруссии» со счетом 0:1, до этого коллектив на выезде потерпели поражение от берлинского «Униона» 1:3.

Календарь и таблица Бундеслиги

На своей территории «Майнц» в этом чемпионате Германии выиграл восемь встреч из 13 проведенных, три раза команда еще играла вничью и потерпела только два фиаско.

«Арминия»

«Арминии» же предстоит еще отстаивать своем место в элите германского футбола. На текущий момент она идет на 15 безопасной позиции, но от 14 строки оторвалась только на два пункта.

Клуб из Билефельда за девяти игр второго круга сумел выиграть только две из них, три поединка еще он свел вничью и потерпел четыре поражения, причем все из них за последние пять встреч.

К данному же матчу команда подходит с серией из трех фиаско подряд, где она не смогла забить ни одного гола. В минувшем игровом дне коллектив уступил в Дортмунде «Боруссии» со счетом 0:1.

Вне родных стен «Арминия» в этом чемпионате проиграла семь матчей из 13 проведенных, а также по три раза расписывала мировые и добивалась побед.

За последние четыре очных поединка этих клубов дважды сильнее был «Майнц», раз выигрывала «Арминия» и один поединок завершился вничью.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Майнца» — 1.67, победа «Арминии» — 5.80, ничья — 3.92.

Прогнозируем, что в данном поединке гости, которые отчаянно сражаются за спасение, смогут зацепиться за очки, даже несмотря на то, что «Майнц» сильно играет дома.