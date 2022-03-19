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    «Бавария» выиграет, но снова пропустит?

    «Бавария» — «Унион». Прогноз, ставки (к. 2.24) на футбол, чемпионат Германии, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Унион»
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    «Бавария» ни разу не пропускала только в двух из десяти предыдущих матчей
    «Бавария» сыграет на своем поле против «Унион Берлин» в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 20:30 мск. «Бавария» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Марта 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 20:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Бавария»

    «Бавария» занимает первое место в таблице Бундеслиге после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрала 60 очков.

    В прошлом туре команда Юлиана Нагельсманна снова не смогла выиграть. Гостевая встреча с «Хоффенхаймом» завершилась со счетом 1:1.

    Коэффициенты матча Бавария — Унион

  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.40
  • 2
  • 15.00
  • Ставка
    •

    Перед этим «Бавария» сыграла вничью с «Байером» — тоже 1:1. Правда, между этими матчами была яркая победа над «Зальцбургом» (7:1) в Лиге чемпионов.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» ни разу не пропускала только в двух из десяти предыдущих матчей.

    «Унион Берлин»

    «Унион» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 26-ти матчах 38 очков.

    При идеальном раскладе клуб из Берлин, возможно, даже поборется за путевку в еврокубки. Но главная задача уже выполнена — «Унион» продолжит играть в элитном дивизионе.

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    • Правда, в последнее время команда Урса Фишера слегка притормозила. «Унион» потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах.

    Гостевая серия поражений «Униона» составляет три матча. На этом отрезке он не забил ни одного мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 8.80, а победу «Униона» — за 18.50.

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    «Унион» не смог забить только в одном из пяти предыдущих матчей против «Баварии».

    Скорее всего, «Бавария» выиграет на при этом снова пропустит.

    Ставка — обе команды забьют + победа «Баварии» за 2.24.

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    «Бавария» — «Унион»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» выиграет, но снова пропустит?
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