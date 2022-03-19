«Бавария» сыграет на своем поле против «Унион Берлин» в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 марта, начало — в 20:30 мск. «Бавария» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» занимает первое место в таблице Бундеслиге после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрала 60 очков.

В прошлом туре команда Юлиана Нагельсманна снова не смогла выиграть. Гостевая встреча с «Хоффенхаймом» завершилась со счетом 1:1.

Коэффициенты матча Бавария — Унион 1 1.18 X 7.40 2 15.00 Ставка

Перед этим «Бавария» сыграла вничью с «Байером» — тоже 1:1. Правда, между этими матчами была яркая победа над «Зальцбургом» (7:1) в Лиге чемпионов.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» ни разу не пропускала только в двух из десяти предыдущих матчей.

«Унион Берлин»

«Унион» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 26-ти матчах 38 очков.

При идеальном раскладе клуб из Берлин, возможно, даже поборется за путевку в еврокубки. Но главная задача уже выполнена — «Унион» продолжит играть в элитном дивизионе.

Правда, в последнее время команда Урса Фишера слегка притормозила. «Унион» потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах.

Гостевая серия поражений «Униона» составляет три матча. На этом отрезке он не забил ни одного мяча.

Прогноз и ставка

На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 8.80, а победу «Униона» — за 18.50.

«Унион» не смог забить только в одном из пяти предыдущих матчей против «Баварии».

Скорее всего, «Бавария» выиграет на при этом снова пропустит.

Ставка — обе команды забьют + победа «Баварии» за 2.24.