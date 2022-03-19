«Бавария»
«Бавария» занимает первое место в таблице Бундеслиге после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрала 60 очков.
В прошлом туре команда Юлиана Нагельсманна снова не смогла выиграть. Гостевая встреча с «Хоффенхаймом» завершилась со счетом 1:1.
Коэффициенты матча Бавария — Унион
Перед этим «Бавария» сыграла вничью с «Байером» — тоже 1:1. Правда, между этими матчами была яркая победа над «Зальцбургом» (7:1) в Лиге чемпионов.
Календарь и таблица Бундеслиги
«Бавария» ни разу не пропускала только в двух из десяти предыдущих матчей.
«Унион Берлин»
«Унион» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 26-ти матчах 38 очков.
При идеальном раскладе клуб из Берлин, возможно, даже поборется за путевку в еврокубки. Но главная задача уже выполнена — «Унион» продолжит играть в элитном дивизионе.
Правда, в последнее время команда Урса Фишера слегка притормозила. «Унион» потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах.
Гостевая серия поражений «Униона» составляет три матча. На этом отрезке он не забил ни одного мяча.
Прогноз и ставка
На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают за 8.80, а победу «Униона» — за 18.50.
«Унион» не смог забить только в одном из пяти предыдущих матчей против «Баварии».
Скорее всего, «Бавария» выиграет на при этом снова пропустит.
Ставка — обе команды забьют + победа «Баварии» за 2.24.