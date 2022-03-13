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    «Саутгемптон» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Англии, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Уотфорд»
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    «Уотфорд»
    «Саутгемптон» на своем поле примет «Уотфорд» в 29-м туре английской Премьер-лиги. Игра состоится 13 марта и начнется в 17:00 по мск. «Саутгемптон» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Марта 2022 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 17:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    «Саутгемптон»

    На текущий момент «Саутгемптон» в турнирной таблице чемпионата Англии разместился на девятой позиции, имея в своем активе 35 очков. От седьмого места он отстает значительно, так что на еврокубки не претендует.

    «Святые» выдали очень неплохой период со второй половины января по начало марта, ни разу не проиграв в этот период. Непосредственно в АПЛ за этот период они выиграли три игры при двух мировых.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Уотфорд

  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.60
  • Ставка
    •

    Однако после этого коллектив только уступал. Так в прошлом туре он на своем поле потерпел фиаско от «Ньюкасла» 1:2, а игровым днем ранее был разгромлен в Бирмингеме «Астон Виллой» 0:4.

    Календарь и таблица АПЛ

    Отметим, что «Саутгемптон» сильно играет на домашнем поле, на котором в этом чемпионате потерпел только одно поражение. При этом выездные поединки «святым» даются тяжело.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» в турнирной таблице Премьер-лиги разместился на 19 месте, набрав 19 очков. От 17 безопасной позиции он отстает всего на три балла, так что еще способен побороться за выживание.

    В этом этом году в рамках чемпионата в десяти проведенных играх «шмели » проиграли в шести из них, еще трижды они расписали мировые и добыли викторию в гостях над «Астон Виллой» 1:0 почти месяц тому назад.

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  • 08/03/2022

    • В своих последних четырех играх команда трижды уступала и сыграла вничью на выезде с «Манчестером Юнайтед» 0:0. Накануне же клуб был разгромлен на выезде «Вулверхэмптоном» — 0:4.

    Вне родных стен «Уотфорд» в данном розыгрыше АПЛ по три раза побеждал и играл вничью, а также потерпел восемь неудач.

    «Саутгемптон» взял верх над «Уотфордом» в последних трех очных встречах, в том числе и в первом круге в гостях — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Саутгемптона» предлагают — 1.64.

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    На викторию «Уотфорда» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.18.

    Так как «святые» значительно утратили турнирную мотивацию, то в данном противостоянии рискнем поставить с Х на гостей, которым ну уж очень нужны баллы.

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    «Саутгемптон» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Шершни» смогут разжиться очками?
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