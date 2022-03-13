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    «Лутон» подтвердит свою хорошую форму победой?

    «Лутон» — КПР. Прогноз (к. 2.29) и ставки на футбол, Чемпионшип, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон» — КПР
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    Элайджа Адебайо
    В матче 37 тура чемпионата Англии «Лутон Таун» примет КПР на поле «Кенилуорт Роуд». Игра состоится 13 марта в 15:00 мск. «Лутон» — КПР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лутон»

    У «Лутона» позади 35 матчей в турнире, за которые он набрал 57 пунктов. Это пока что позволяет команде занимать 6 место.

    Хозяева одержали 4 победы в 5 матчах турнира. Клуб выиграл у «Стока» (2:1), «Дерби» (1:0) и «Ковентри» (1:0). Также было поражение от «Мидлсбро» (1:2).

    «Шляпники» добрались до 1/8 финала Кубка Англии, где встретились с «Челси». На своем поле они уступили «аристократам» со счетом 2:3.

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    Среди травмированных Сонни Брэдли, Джед Стир и Габриел Ошо.

    КПР

    «Рейнджерс» проиграли 2 прошлых поединка в турнире. Они уступили «Блэкберну» (0:1) и «Кардиффу» (1:2). Несмотря на эти неудачи, клуб все равно остается вблизи зоны плей-офф.

    До серии поражений КПР обыграл «Блэкпул» (2:1) и разошелся миром с «Халлом» (1:1). К слову о победах, их у гостей 16 штук. Ничьих в два раза меньше. Остальные 11 — это поражения.

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    • У «супер обручей» 4 поражения подряд на выезде. Во всех четырех случаях гости проигрывали всухую.

    Не сыграют Джордан Арчер, Сени Дьенг, Джо Уолш, Линдон Дайкс и Чарли Остин.

    Прогноз и ставки

    «Лутон» — фаворит с коэффициентом 2.29. На победу КПР букмекеры предлагают поставить с котировкой 3.20. Ничья оценивается коэффициентом 3.30.

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    У «Лутона» хорошая беспроигрышная серия на своем поле в чемпионате. Она достигла отметки в 7 матчей. Три последних результата — это победы. Если не считать поражения от «Челси», то у хозяев отличная форма.

    В связи с этим, и тем, что гости плохо играют на выезде, мы рекомендуем поставить на победу «шляпников».

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    «Лутон» — КПР: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Лутон» подтвердит свою хорошую форму победой?
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