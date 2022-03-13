«Лидс» сыграет на своем поле против «Норвича» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 17:00 мск. «Лидс» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» занимает 16-е место в таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал лишь 23 очка.

В конце февраля руководство «Лидса» все-таки решилось на смену главного тренера. После расторжения контракта с Марсело Бьелсой команду возглавил Джесси Марш, которого осенью уволили из «Лейпцига».

Коэффициенты матча Лидс — Норвич Сити 1 1.57 X 4.15 2 5.70 Ставка

Под руководством американца «Лидс» провел уже два матча, но результаты все равно не радуют. Месяц начался с поражений от «Лестера» и «Астон Виллы».

Все прогнозы на АПЛ

Серия поражений «Лидса» на данный момент составляет шесть матчей. Кроме того, «Лидс» не набрал ни одного очка в четырех предыдущих матчах на своем поле.

«Норвич»

«Норвич» тем временем по-прежнему находится на последней строчке, набрав в 28-ми матчах 17 очков.

Ранее на этой неделе «Норвич» проиграл на своем поле «Челси» (1:3). После этого серия поражений достигла шести матчей.

На этом отрезке команда Дина Смита пропустила 17 мячей. Интересно, что больше «Норвича» в этом сезоне пропускает только «Лидс».

«Норвич» потерпел пять поражений в шести предыдущих матчах АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Лидс» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Норвича» — за 5.65.

Глядя на то, как ужасно обе команды играют в обороне, есть смысл взять ставку на голы. Игра, скорее всего, будет результативной.

Что касается исхода, то коэффициент на хозяев явно занижен.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.05.