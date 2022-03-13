ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» попал под санкции«Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами Маурисио Почеттино«Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером «Барселона» — «Галатасарай»Турецкий автобус. «Галатасарай» прервал голевую серию «Барсы»
  • 01:01
    • «Лилль» и «Сент-Этьен» не смогли открыть счет
    Все новости спорта

    «Лидс» и «Норвич» устроят перестрелку?

    «Лидс» — «Норвич». Прогноз (к. 2.05) и ставки на футбол, чемпионат Англии, 13 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лидс Прогнозы на Норвич Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Норвич»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лидс» потерпел пять поражений в шести предыдущих матчах АПЛ на выезде
    «Лидс» сыграет на своем поле против «Норвича» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 17:00 мск. «Лидс» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Марта 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 17:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
    •

    «Лидс»

    «Лидс» занимает 16-е место в таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал лишь 23 очка.

    В конце февраля руководство «Лидса» все-таки решилось на смену главного тренера. После расторжения контракта с Марсело Бьелсой команду возглавил Джесси Марш, которого осенью уволили из «Лейпцига».

    Коэффициенты матча Лидс — Норвич Сити

  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.70
  • Ставка
    •

    Под руководством американца «Лидс» провел уже два матча, но результаты все равно не радуют. Месяц начался с поражений от «Лестера» и «Астон Виллы».

    Все прогнозы на АПЛ

    Серия поражений «Лидса» на данный момент составляет шесть матчей. Кроме того, «Лидс» не набрал ни одного очка в четырех предыдущих матчах на своем поле.

    «Норвич»

    «Норвич» тем временем по-прежнему находится на последней строчке, набрав в 28-ми матчах 17 очков.

    Ранее на этой неделе «Норвич» проиграл на своем поле «Челси» (1:3). После этого серия поражений достигла шести матчей.

  • «Я не Нагельсманн 2.0. Я — Маттиас Яйссле». Как молодой тренер «Зальцбурга» делает себе имя в Европе
  • Матиас Яйссле — новая надежда тренерского дела
  • 08/03/2022

    • На этом отрезке команда Дина Смита пропустила 17 мячей. Интересно, что больше «Норвича» в этом сезоне пропускает только «Лидс».

    «Норвич» потерпел пять поражений в шести предыдущих матчах АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Лидс» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Норвича» — за 5.65.

    50$ИгратьСтавка без рискаsportbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Глядя на то, как ужасно обе команды играют в обороне, есть смысл взять ставку на голы. Игра, скорее всего, будет результативной.

    Что касается исхода, то коэффициент на хозяев явно занижен.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.41
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Уфа — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барнсли — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Леванте — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ротор — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алания — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салернитана — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Специя — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лидс» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Лидс» и «Норвич» устроят перестрелку?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры