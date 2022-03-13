«Лидс»
«Лидс» занимает 16-е место в таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал лишь 23 очка.
В конце февраля руководство «Лидса» все-таки решилось на смену главного тренера. После расторжения контракта с Марсело Бьелсой команду возглавил Джесси Марш, которого осенью уволили из «Лейпцига».
Коэффициенты матча Лидс — Норвич Сити
Под руководством американца «Лидс» провел уже два матча, но результаты все равно не радуют. Месяц начался с поражений от «Лестера» и «Астон Виллы».
Серия поражений «Лидса» на данный момент составляет шесть матчей. Кроме того, «Лидс» не набрал ни одного очка в четырех предыдущих матчах на своем поле.
«Норвич»
«Норвич» тем временем по-прежнему находится на последней строчке, набрав в 28-ми матчах 17 очков.
Ранее на этой неделе «Норвич» проиграл на своем поле «Челси» (1:3). После этого серия поражений достигла шести матчей.
На этом отрезке команда Дина Смита пропустила 17 мячей. Интересно, что больше «Норвича» в этом сезоне пропускает только «Лидс».
«Норвич» потерпел пять поражений в шести предыдущих матчах АПЛ на выезде.
Прогноз и ставка
На «Лидс» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Норвича» — за 5.65.
Глядя на то, как ужасно обе команды играют в обороне, есть смысл взять ставку на голы. Игра, скорее всего, будет результативной.
Что касается исхода, то коэффициент на хозяев явно занижен.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.05.