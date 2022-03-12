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    «Ницца» не отдаст победу в этом матче

    «Монпелье» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, чемпионат Франции, 12 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Ницца»
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    Амин Гуири
    «Монпелье» на своём поле сыграет против «Ниццы» в рамках 28-го тура Лиги 1. Матч состоится 12 марта, начало — 19:00 (мск). «Монпелье» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Марта 2022 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 19:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Монпелье»

    Команда Оливье Далль'Ольо занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 37 очков за 27 матчей. От зоны вылета они оторвались далеко, но и за еврокубковые места уже вряд ли смогут побороться.

    За последние 10 матчей «Монпелье» 3 раза смог порадовать своих болельщиков победами и целых 7 раз терпел поражения от разных соперников.

    Коэффициенты матча Монпелье — Ницца

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    В чемпионате Франции «паладины» смогли одержать 1 победу за последние 5 матчей. Два тура назад команда на выезде смогла переиграть «Лорьян» со счётом 0:1. После этого «Монпелье» проиграл на домашней арене «Ренну» (2:4), а в последнем туре так же уступил «Нанту» (2:0).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Из-за травм матч пропустят Стефи Мавидиди и Тибо Тамас.

    «Ницца»

    «Орлята» не сдают позиций и продолжают находиться на 2-м месте в турнирной таблице Лиги 1 набрав 49 очков. За чемпионство побороться команда не сможет так как отрыв от «ПСЖ» составляет 13 очков, а вот удержать своё место и не уступить «Марселю» и «Ренну» попытается.

    За последние 10 поединков «Ницца» 1 раз сыграла вничью со своим соперником, 2 раза проиграла и 7 раз смогла порадовать болельщиков победами.

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    • «Гимнасты» в этом сезоне демонстрируют отличные результаты в Лиге 1. В прошлом туре «Ницца» смогла обыграть даже абсолютного лидера «ПСЖ» со счётом 1:0. Так же два тура назад команда минимально победила «Анже» (1:0) и в промежутке провела матч с «Страсбургом», в котором играла в меньшинстве и смогла удержать ничейным результат — 0:0.

    В борьбе за кубок Франции «Ницца» прошла до самого финала и в скором будущем встретиться там с «Нантом».

    Из-за травм не сыграют Юсеф Аталь и Жордан Амави.

    Прогноз и ставка

    На победу «Монпелье» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Ниццы» — за 2.35.

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    Прогноз — «Ницца» в этом поединке постарается взять реванш за поражение в 1-м круге от «Монпелье», тем более «орлята» сейчас находятся просто в превосходной форме, чего не скажешь о их сопернике.

    Так как «Ницца» является командой, которая мало забивает, но и имеет превосходную защиту, то в этом матче исход может решить всего 1 гол.

    Ставка — Победа «Ниццы» за 2.35 и тотал матча меньше 2.5 за 1.85.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монпелье» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. «Ницца» не отдаст победу в этом матче
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