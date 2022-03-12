«Монпелье»
Команда Оливье Далль'Ольо занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 37 очков за 27 матчей. От зоны вылета они оторвались далеко, но и за еврокубковые места уже вряд ли смогут побороться.
За последние 10 матчей «Монпелье» 3 раза смог порадовать своих болельщиков победами и целых 7 раз терпел поражения от разных соперников.
Коэффициенты матча Монпелье — Ницца
В чемпионате Франции «паладины» смогли одержать 1 победу за последние 5 матчей. Два тура назад команда на выезде смогла переиграть «Лорьян» со счётом 0:1. После этого «Монпелье» проиграл на домашней арене «Ренну» (2:4), а в последнем туре так же уступил «Нанту» (2:0).
Из-за травм матч пропустят Стефи Мавидиди и Тибо Тамас.
«Ницца»
«Орлята» не сдают позиций и продолжают находиться на 2-м месте в турнирной таблице Лиги 1 набрав 49 очков. За чемпионство побороться команда не сможет так как отрыв от «ПСЖ» составляет 13 очков, а вот удержать своё место и не уступить «Марселю» и «Ренну» попытается.
За последние 10 поединков «Ницца» 1 раз сыграла вничью со своим соперником, 2 раза проиграла и 7 раз смогла порадовать болельщиков победами.
«Гимнасты» в этом сезоне демонстрируют отличные результаты в Лиге 1. В прошлом туре «Ницца» смогла обыграть даже абсолютного лидера «ПСЖ» со счётом 1:0. Так же два тура назад команда минимально победила «Анже» (1:0) и в промежутке провела матч с «Страсбургом», в котором играла в меньшинстве и смогла удержать ничейным результат — 0:0.
В борьбе за кубок Франции «Ницца» прошла до самого финала и в скором будущем встретиться там с «Нантом».
Из-за травм не сыграют Юсеф Аталь и Жордан Амави.
Прогноз и ставка
На победу «Монпелье» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Ниццы» — за 2.35.
Прогноз — «Ницца» в этом поединке постарается взять реванш за поражение в 1-м круге от «Монпелье», тем более «орлята» сейчас находятся просто в превосходной форме, чего не скажешь о их сопернике.
Так как «Ницца» является командой, которая мало забивает, но и имеет превосходную защиту, то в этом матче исход может решить всего 1 гол.
Ставка — Победа «Ниццы» за 2.35 и тотал матча меньше 2.5 за 1.85.