«Монпелье» на своём поле сыграет против «Ниццы» в рамках 28-го тура Лиги 1. Матч состоится 12 марта, начало — 19:00 (мск). «Монпелье» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

Команда Оливье Далль'Ольо занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 37 очков за 27 матчей. От зоны вылета они оторвались далеко, но и за еврокубковые места уже вряд ли смогут побороться.

За последние 10 матчей «Монпелье» 3 раза смог порадовать своих болельщиков победами и целых 7 раз терпел поражения от разных соперников.

Коэффициенты матча Монпелье — Ницца 1 3.10 X 3.40 2 2.30 Ставка

В чемпионате Франции «паладины» смогли одержать 1 победу за последние 5 матчей. Два тура назад команда на выезде смогла переиграть «Лорьян» со счётом 0:1. После этого «Монпелье» проиграл на домашней арене «Ренну» (2:4), а в последнем туре так же уступил «Нанту» (2:0).

Календарь и таблица Лиги 1

Из-за травм матч пропустят Стефи Мавидиди и Тибо Тамас.

«Ницца»

«Орлята» не сдают позиций и продолжают находиться на 2-м месте в турнирной таблице Лиги 1 набрав 49 очков. За чемпионство побороться команда не сможет так как отрыв от «ПСЖ» составляет 13 очков, а вот удержать своё место и не уступить «Марселю» и «Ренну» попытается.

За последние 10 поединков «Ницца» 1 раз сыграла вничью со своим соперником, 2 раза проиграла и 7 раз смогла порадовать болельщиков победами.

«Гимнасты» в этом сезоне демонстрируют отличные результаты в Лиге 1. В прошлом туре «Ницца» смогла обыграть даже абсолютного лидера «ПСЖ» со счётом 1:0. Так же два тура назад команда минимально победила «Анже» (1:0) и в промежутке провела матч с «Страсбургом», в котором играла в меньшинстве и смогла удержать ничейным результат — 0:0.

В борьбе за кубок Франции «Ницца» прошла до самого финала и в скором будущем встретиться там с «Нантом».

Из-за травм не сыграют Юсеф Аталь и Жордан Амави.

Прогноз и ставка

На победу «Монпелье» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Ниццы» — за 2.35.

Прогноз — «Ницца» в этом поединке постарается взять реванш за поражение в 1-м круге от «Монпелье», тем более «орлята» сейчас находятся просто в превосходной форме, чего не скажешь о их сопернике.

Так как «Ницца» является командой, которая мало забивает, но и имеет превосходную защиту, то в этом матче исход может решить всего 1 гол.

Ставка — Победа «Ниццы» за 2.35 и тотал матча меньше 2.5 за 1.85.