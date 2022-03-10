10 марта в Глазго на стадионе «Айброкс» в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Игра начнется в 23:00 по мск. «Рейнджерс» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Данную еврокомпанию «Рейнджерс» начали в Лиге чемпионов, но быстро оттуда вылетели, а перебравшись в Лигу Европы не без проблем пробились в групповую стадию.

Там клуб из Глазго стартовал с двух поражений подряд, но затем дважды победил и два раза сыграл вничью. В итоге он занял второе место, пропустив вперед себя французский «Лион», но опередив пражскую «Спарту» и датский «Брондбю».

Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Црвена Звезда 1 1.72 X 3.65 2 5.00 Ставка

И в первой стадии плей-офф «плюшевые мишки» смогли сотворить сенсацию, выбив дортмундскую «Боруссию», обыграв ее на выезде 4:2 и расписав домашнюю мировую 2:2.

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В чемпионате Шотландии «Джерс» долгое время лидировали, но месяц тому назад проиграли «Селтика» 0:3 и опустились на вторую строку, уступая теперь лидеру три пункта.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» также стартовала в Лиге чемпионов. И там она сперва прошла казахский «Кайра», но затем была выбита молдавским «Шерифом» и отправилась в Лигу Европы, где до групповой стадии преодолели один этап отбора.

В отличие от своего предстоящего противника, клуб из Белграда финашировал на первом месте в своем квартете, поэтому предыдущую стадию плей-офф он пропускал.

На групповом же этапе «звездаши» смогли опередить португальскую «Брагу», датский «Мидтьюлланн» и болгарский «Лудогорец», выиграв три игры при двух ничьих и одном фиаско.

В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» ведет борьбу с «Партизаном» за золотые медали. Сейчас она идет второй, но своему сопернику проигрывает лишь два пункта.

Между собой эти клубы провели четыре встречи, в которых обменялись домашними викториями и дважды расписали мировые, однако последний раз между собой они играли аж 15 лет тому назад.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Рейнджерс» — 1.73, победа «Црвены Звезды» — 4.96, ничья — 4.04.

Данные команды в этом евросезоне редко когда уходят с поля без забитого мяча. Вот и от их очного поединка также ожидаем результативных действий от обоих сторон.