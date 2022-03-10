«Рейнджерс»
Данную еврокомпанию «Рейнджерс» начали в Лиге чемпионов, но быстро оттуда вылетели, а перебравшись в Лигу Европы не без проблем пробились в групповую стадию.
Там клуб из Глазго стартовал с двух поражений подряд, но затем дважды победил и два раза сыграл вничью. В итоге он занял второе место, пропустив вперед себя французский «Лион», но опередив пражскую «Спарту» и датский «Брондбю».
Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Црвена Звезда
И в первой стадии плей-офф «плюшевые мишки» смогли сотворить сенсацию, выбив дортмундскую «Боруссию», обыграв ее на выезде 4:2 и расписав домашнюю мировую 2:2.
В чемпионате Шотландии «Джерс» долгое время лидировали, но месяц тому назад проиграли «Селтика» 0:3 и опустились на вторую строку, уступая теперь лидеру три пункта.
«Црвена Звезда»
«Црвена Звезда» также стартовала в Лиге чемпионов. И там она сперва прошла казахский «Кайра», но затем была выбита молдавским «Шерифом» и отправилась в Лигу Европы, где до групповой стадии преодолели один этап отбора.
В отличие от своего предстоящего противника, клуб из Белграда финашировал на первом месте в своем квартете, поэтому предыдущую стадию плей-офф он пропускал.
На групповом же этапе «звездаши» смогли опередить португальскую «Брагу», датский «Мидтьюлланн» и болгарский «Лудогорец», выиграв три игры при двух ничьих и одном фиаско.
В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» ведет борьбу с «Партизаном» за золотые медали. Сейчас она идет второй, но своему сопернику проигрывает лишь два пункта.
Между собой эти клубы провели четыре встречи, в которых обменялись домашними викториями и дважды расписали мировые, однако последний раз между собой они играли аж 15 лет тому назад.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Рейнджерс» — 1.73, победа «Црвены Звезды» — 4.96, ничья — 4.04.
Данные команды в этом евросезоне редко когда уходят с поля без забитого мяча. Вот и от их очного поединка также ожидаем результативных действий от обоих сторон.