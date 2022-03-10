В четверг, 10 марта, в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций английский «Лестер» дома сыграет против французского «Ренна». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. «Лестер» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер», как обладатель Кубка Англии, свой еврокубковый путь начал с группового этапа Лиги Европы, где финишировал лишь третьим в своем квартете и переместился в данный турнир.

В одной компании с московским «Спартаком», итальянским «Наполи» и польской «Легией» английский клуб заработал восемь баллов, дважды выиграв при двух фиаско и двух ничьих.

Коэффициенты матча Лестер — Ренн 1 2.05 X 3.70 2 3.40 Ставка

«Лестер» до последнего тура претендовал на выход в следующий этап Лиги Европы, но не смог обыграть неаполитанцев на выезде, проиграв 2:3, тем самым пропустив итальянцев вперед себя.

В первой стадии плей-офф данного турнира коллектив легко преодолел барьер в лице датского «Раннерса», дважды его обыграв: 4:1 на своем поле и 3:1 на выезде.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Англии «Лестер» идет в середине турнирной таблицы, уже ни на что не претендуя. Сейчас же у коллектива серия из трех викторий подряд с учетом всех турниров.

«Ренн»

«Ренн» свою же компанию начал сразу же с Лиги конференций, но с квалификации. Правда, французам предстояло преодолеть лишь один этап отбора, где они справились с норвежским «Русенборгом».

В основной сетке турнира бретонцам противостоял английский «Тоттенхэм», нидерландский «Витесс» и словенская «Мура». И в данной компании они заняли первое место, четыре раза выиграв и дважды сыграв вничью.

В чемпионате Франции «Ренн» ведет борьбу даже за зону Лиги чемпионов. Сейчас он идет на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая всего один балл третьей строке.

На выходных «Ренн» в рамках Лиги 1 на своем поле одолел «Анже» со счетом 2:0. И данная виктория стала третьей подряд и четвертой за последние пять матчей.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лестера» — 2.09, победа «Ренна» — 3.44, ничья — 3.88.

Так как «Лестер» провалил чемпионат, то он больше сконцентрируется на Лиге конференций, постараясь ее выиграть, тем самым добыв билет в следующий евросезон. В общем, здесь ждем виктории хозяев, даже несмотря на неплохую форму бретонцев.