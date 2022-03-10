«Лестер»
«Лестер», как обладатель Кубка Англии, свой еврокубковый путь начал с группового этапа Лиги Европы, где финишировал лишь третьим в своем квартете и переместился в данный турнир.
В одной компании с московским «Спартаком», итальянским «Наполи» и польской «Легией» английский клуб заработал восемь баллов, дважды выиграв при двух фиаско и двух ничьих.
Коэффициенты матча Лестер — Ренн
«Лестер» до последнего тура претендовал на выход в следующий этап Лиги Европы, но не смог обыграть неаполитанцев на выезде, проиграв 2:3, тем самым пропустив итальянцев вперед себя.
В первой стадии плей-офф данного турнира коллектив легко преодолел барьер в лице датского «Раннерса», дважды его обыграв: 4:1 на своем поле и 3:1 на выезде.
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Англии «Лестер» идет в середине турнирной таблицы, уже ни на что не претендуя. Сейчас же у коллектива серия из трех викторий подряд с учетом всех турниров.
«Ренн»
«Ренн» свою же компанию начал сразу же с Лиги конференций, но с квалификации. Правда, французам предстояло преодолеть лишь один этап отбора, где они справились с норвежским «Русенборгом».
В основной сетке турнира бретонцам противостоял английский «Тоттенхэм», нидерландский «Витесс» и словенская «Мура». И в данной компании они заняли первое место, четыре раза выиграв и дважды сыграв вничью.
В чемпионате Франции «Ренн» ведет борьбу даже за зону Лиги чемпионов. Сейчас он идет на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая всего один балл третьей строке.
На выходных «Ренн» в рамках Лиги 1 на своем поле одолел «Анже» со счетом 2:0. И данная виктория стала третьей подряд и четвертой за последние пять матчей.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лестера» — 2.09, победа «Ренна» — 3.44, ничья — 3.88.
Так как «Лестер» провалил чемпионат, то он больше сконцентрируется на Лиге конференций, постараясь ее выиграть, тем самым добыв билет в следующий евросезон. В общем, здесь ждем виктории хозяев, даже несмотря на неплохую форму бретонцев.