«Аталанта» сыграет на своем поле с леверкузенским «Байером» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. «Аталанта» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» оказалась в Лиге Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

В предварительном раунде плей-офф итальянцы выиграли по сумме двух матчей у «Олимпиакоса» — 2:1 дома и 3:0 в гостях.

Коэффициенты матча Аталанта — Байер 1 1.97 X 3.65 2 3.70 Ставка

Но если говорить в целом, во второй части сезона «Аталанта» не впечатляет. В десяти предыдущих матчах команда Джанпьеро Гасперини одержала только три победы.

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В Серии А «Аталанта» опустилась на пятое место, и, глядя на то, как играют конкуренты, вернуться в топ-4 будет проблематично.

«Аталанта» пропустила семь мячей в пяти предыдущих матчах.

«Байер»

«Байер» уверенно прошел групповой этап Лиги Европы, набрав в шести матчах 13 очков.

Результат действительно достойный, поскольку «фармацевты» оказались далеко не в самой простой группе — с «Бетисом», «Селтиком» и «Ференварошем».

В минувшую субботу «Байер» сыграл вничью с «Баварией». Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 1:1.

В шести предыдущих матчах с участием «Байера» было забито 27 мячей.

Прогноз и ставка

На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Байера» — за 4.05.

Недавний матч с «Баварией» показал, что «Байер» готов к противостоянию с «Аталантой» на все сто. И от ставки на хозяев, пожалуй, лучше воздержаться.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.93.

Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.70.