«Аталанта»
«Аталанта» оказалась в Лиге Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов.
В предварительном раунде плей-офф итальянцы выиграли по сумме двух матчей у «Олимпиакоса» — 2:1 дома и 3:0 в гостях.
Коэффициенты матча Аталанта — Байер
Но если говорить в целом, во второй части сезона «Аталанта» не впечатляет. В десяти предыдущих матчах команда Джанпьеро Гасперини одержала только три победы.
В Серии А «Аталанта» опустилась на пятое место, и, глядя на то, как играют конкуренты, вернуться в топ-4 будет проблематично.
«Аталанта» пропустила семь мячей в пяти предыдущих матчах.
«Байер»
«Байер» уверенно прошел групповой этап Лиги Европы, набрав в шести матчах 13 очков.
Результат действительно достойный, поскольку «фармацевты» оказались далеко не в самой простой группе — с «Бетисом», «Селтиком» и «Ференварошем».
В минувшую субботу «Байер» сыграл вничью с «Баварией». Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 1:1.
В шести предыдущих матчах с участием «Байера» было забито 27 мячей.
Прогноз и ставка
На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Байера» — за 4.05.
Недавний матч с «Баварией» показал, что «Байер» готов к противостоянию с «Аталантой» на все сто. И от ставки на хозяев, пожалуй, лучше воздержаться.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.93.
Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.70.