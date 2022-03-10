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    «Байер» обыграет «Аталанту» в Бергамо?

    «Аталанта» — «Байер». Прогноз (к. 4.70) и ставки на футбол, 1/8 Лиги Европы, 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Байер»
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    «Аталанта» пропустила семь мячей в пяти предыдущих матчах
    «Аталанта» сыграет на своем поле с леверкузенским «Байером» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. «Аталанта» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 10 Марта 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 23:00 Байер Байер
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    «Аталанта»

    «Аталанта» оказалась в Лиге Европы по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

    В предварительном раунде плей-офф итальянцы выиграли по сумме двух матчей у «Олимпиакоса» — 2:1 дома и 3:0 в гостях.

    Коэффициенты матча Аталанта — Байер

  • 1
  • 1.97
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.70
  • Ставка
    •

    Но если говорить в целом, во второй части сезона «Аталанта» не впечатляет. В десяти предыдущих матчах команда Джанпьеро Гасперини одержала только три победы.

    Все прогнозы на футбол

    В Серии А «Аталанта» опустилась на пятое место, и, глядя на то, как играют конкуренты, вернуться в топ-4 будет проблематично.

    «Аталанта» пропустила семь мячей в пяти предыдущих матчах.

    «Байер»

    «Байер» уверенно прошел групповой этап Лиги Европы, набрав в шести матчах 13 очков.

    Результат действительно достойный, поскольку «фармацевты» оказались далеко не в самой простой группе — с «Бетисом», «Селтиком» и «Ференварошем».

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  • Вчера

    • В минувшую субботу «Байер» сыграл вничью с «Баварией». Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 1:1.

    В шести предыдущих матчах с участием «Байера» было забито 27 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Байера» — за 4.05.

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    Недавний матч с «Баварией» показал, что «Байер» готов к противостоянию с «Аталантой» на все сто. И от ставки на хозяев, пожалуй, лучше воздержаться.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.70.

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    «Аталанта» — «Байер»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. «Байер» обыграет «Аталанту» в Бергамо?
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