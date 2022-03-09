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    Быстрый голевой обмен на «Этихад»?

    «Манчестер Сити» — «Спортинг». Дерзкая ставка за 6.00 на матч Лиги чемпионов 9 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Спортинг»
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    Себастьян Коатес
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 09 Марта 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» прекрасно сыграл в Лиссабоне. Победа со счетом 0:5 дает команде Хосепа Гвардиолы отличные шансы на проход в четвертьфинал.

    В минувшем туре своего чемпионата «Манчестер Сити» сумел добыть три очка. Дома команда выиграла в манчестерском дерби (4:1).

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Спортинг

  • 1
  • 1.15
  • X
  • 8.00
  • 2
  • 18.00
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Манчестер Сити» вряд ли сыграет в оптимальном кадровом сочетании. Гвардиола логично даст себя проявить ближайшему резерву.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Манкунианцы исторически сложно играют со «Спортингом». Из четырех сыгранных очных поединков «Манчестер Сити» выиграл дважды при двух неудачах.

    «Спортинг»

    «Спортинг» в родном чемпионате занимает лишь 2 место. Правда, отставание от «Порту» составляет 6 очков.

    Надежная оборона команды — главное ее достоинство. В 25 матчах чемпионата «Спортинг» пропустил всего 16 раз.

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  • 06/03/2022

    • В минувшем туре своего чемпионата «Спортинг» добыл уверенную викторию. Дома команда не оставила шансов «Ароке» (2:0).

    После домашнего разгромного поражения в первом матче шансов у португальцев фактически нет. Так что, вероятно, команда постарается сыграть уже без оглядки на результат.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.11, на ничью за 10.00, а на «Спортинг» — за 21.00.

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    Англичан может расхолодить разгромная выездная победа в первой встрече.

    В составе «Спортинга» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

    Гости будут максимально настроены напоследок хлопнуть дверью. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 6.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Сити» — «Спортинг»: прогноз, ставка (6.00), статистика, коэффициенты матча 09.03.2022. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой обмен на «Этихад»?
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