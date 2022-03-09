«Манчестер Сити» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» прекрасно сыграл в Лиссабоне. Победа со счетом 0:5 дает команде Хосепа Гвардиолы отличные шансы на проход в четвертьфинал.

В минувшем туре своего чемпионата «Манчестер Сити» сумел добыть три очка. Дома команда выиграла в манчестерском дерби (4:1).

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Спортинг 1 1.15 X 8.00 2 18.00 Ставка

В этом поединке «Манчестер Сити» вряд ли сыграет в оптимальном кадровом сочетании. Гвардиола логично даст себя проявить ближайшему резерву.

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Манкунианцы исторически сложно играют со «Спортингом». Из четырех сыгранных очных поединков «Манчестер Сити» выиграл дважды при двух неудачах.

«Спортинг»

«Спортинг» в родном чемпионате занимает лишь 2 место. Правда, отставание от «Порту» составляет 6 очков.

Надежная оборона команды — главное ее достоинство. В 25 матчах чемпионата «Спортинг» пропустил всего 16 раз.

В минувшем туре своего чемпионата «Спортинг» добыл уверенную викторию. Дома команда не оставила шансов «Ароке» (2:0).

После домашнего разгромного поражения в первом матче шансов у португальцев фактически нет. Так что, вероятно, команда постарается сыграть уже без оглядки на результат.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.11, на ничью за 10.00, а на «Спортинг» — за 21.00.

Англичан может расхолодить разгромная выездная победа в первой встрече.

В составе «Спортинга» имеется ряд сильных атакующих исполнителей .

Гости будут максимально настроены напоследок хлопнуть дверью. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 6.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.