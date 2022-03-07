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    Будет ли у «Ахмата» первая ничья в сезоне?

    «Ахмат» — «Рубин». Прогноз, ставка (к. 3.70) на футбол, Чемпионат России, 7 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Рубин»
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    «Рубин»
    7 марта в Грозном местный «Ахмат» сыграет против казанского «Рубина» в 20-м туре российской Премьер-лиги. Начало игры намечено на 19:00 по мск. «Ахмат» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Марта 2022 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Рубин Рубин
  • Казань
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    «Ахмат»

    С 30 зачетными пунктами «Ахмат» находится на пятой строке в турнирной таблице РПЛ. От четвертой позиции он отстает на три очка, а ближайший преследователь находится на расстоянии одного балла.

    В первой игре после зимнего перерыва грозненский клуб по-волевому обыграл на своем поле «Уфу» со счетом 2:1. Отметим, что в этом чемпионате он еще ни разу не играл вничью.

    Коэффициенты матча Ахмат — Рубин

  • 1
  • 1.82
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
    •

    В межсезонье «зелено-белые» сперва дважды проиграли, затем две встречи свели вничью, а последующие три игры они выиграли, каждый раз взяв верх над командами из ФНЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    На своем поле в текущем розыгрыше РПЛ «Ахмат» провел десять игр, в которых семь встреч выиграл и потерпел три фиаско.

    «Рубин»

    «Рубин» же с 22 зачетными пунктами разместился на аж на 11 позиции в турнирной таблице российского первенства, опережая лишь на три очка опасную зону.

    Казанский клуб после перерыва успел отыграть две официальные игры. Сперва он в рамках РПЛ уступил на выезде 2:3 «Зениту», а затем в Кубке страны дома справился с «Ротором» 2:1 и вышел в четвертьфинал.

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    • Стоить отметить, что в межсезонных спаррингах «рубиновые» так ни разу и не уступили в восьми проведенных встречах. Правда, в этих играх они победили только дважды и шесть встреч свели вничью.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше РПЛ «Рубин» проиграл шесть матчей из десяти, а также по два раза побеждал и делил очки со своими оппонентами.

    В первом круге дома выиграл «Рубин» со счетом 2:1, а перед этим коллективы три игры подряд свели вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Рубина» дают — 4.52, ничья оценена — в 3.70.

    Оба коллектива неплохо вышли из зимнего перерыва, плюс ко всему они очень часто в последнее время играют вничью между собой. В общем, наш прогноз на этот поединок — мировая.

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    «Ахмат» — «Рубин»: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 07.03.2022. Прогнозы на футбол. Будет ли у «Ахмата» первая ничья в сезоне?
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