7 марта в Грозном местный «Ахмат» сыграет против казанского «Рубина» в 20-м туре российской Премьер-лиги. Начало игры намечено на 19:00 по мск. «Ахмат» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

С 30 зачетными пунктами «Ахмат» находится на пятой строке в турнирной таблице РПЛ. От четвертой позиции он отстает на три очка, а ближайший преследователь находится на расстоянии одного балла.

В первой игре после зимнего перерыва грозненский клуб по-волевому обыграл на своем поле «Уфу» со счетом 2:1. Отметим, что в этом чемпионате он еще ни разу не играл вничью.

Коэффициенты матча Ахмат — Рубин 1 1.82 X 3.65 2 4.40 Ставка

В межсезонье «зелено-белые» сперва дважды проиграли, затем две встречи свели вничью, а последующие три игры они выиграли, каждый раз взяв верх над командами из ФНЛ.

Календарь и таблица РПЛ

На своем поле в текущем розыгрыше РПЛ «Ахмат» провел десять игр, в которых семь встреч выиграл и потерпел три фиаско.

«Рубин»

«Рубин» же с 22 зачетными пунктами разместился на аж на 11 позиции в турнирной таблице российского первенства, опережая лишь на три очка опасную зону.

Казанский клуб после перерыва успел отыграть две официальные игры. Сперва он в рамках РПЛ уступил на выезде 2:3 «Зениту», а затем в Кубке страны дома справился с «Ротором» 2:1 и вышел в четвертьфинал.

Стоить отметить, что в межсезонных спаррингах «рубиновые» так ни разу и не уступили в восьми проведенных встречах. Правда, в этих играх они победили только дважды и шесть встреч свели вничью.

Вне родных стен в текущем розыгрыше РПЛ «Рубин» проиграл шесть матчей из десяти, а также по два раза побеждал и делил очки со своими оппонентами.

В первом круге дома выиграл «Рубин» со счетом 2:1, а перед этим коллективы три игры подряд свели вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 1.87.

На викторию «Рубина» дают — 4.52, ничья оценена — в 3.70.

Оба коллектива неплохо вышли из зимнего перерыва, плюс ко всему они очень часто в последнее время играют вничью между собой. В общем, наш прогноз на этот поединок — мировая.