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    Прервется ли беспроигрышная серия «Бенфики»?

    «Портимоненсе» — «Бенфика». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Примейра, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Портимоненсе» — «Бенфика»
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    «Бенфика» не проигрывает пять матчей кряду
    «Портимоненсе» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 25-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 21:00 мск. «Портимоненсе» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 05 Марта 2022 года
    Портимоненсе
  • Портиман
    •  Портимоненсе 21:00 Бенфика Бенфика
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    «Портимоненсе»

    На данный момент «Портимоненсе» занимает 9 место. Причем вряд ли команда сможет побороться за выход в еврокубки, зато вылет ей не грозит.

    «Портимоненсе» довольно надежен в обороне, пропустив всего 26 мячей. Правда, с атакой у команды не ладится (24 мяча).

    Коэффициенты матча Портимоненсе — Бенфика

  • 1
  • 7.00
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.47
  • Ставка
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    В четырех последних турах коллектив сыграл вничью 1:1 с «Пасуш Феррейрой», «Боавиштой», «Санта-Кларой» и «Визелой».

    Все прогнозы на футбол

    А вот серия без побед составляет уже более двух месяцев. Стало быть, ни о каком позитивном микроклимате речи быть не может.

    «Бенфика»

    «Бенфика» занимает третье место в таблице чемпионата Португалии после 24-х сыгранных матчей, в которых набрала 54 очка.

    Про чемпионство в этом сезоне уже можно забыть. Отставание от лидера «Порту» составляет 10 очков. Впереди борьба со «Спортингом» за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов.

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    • В последних пяти поединках во всех турнирах «Бенфика» одержала три победы при двух ничьих. Мировые зафиксированы в трех последних играх.

    В одном из этих матчей «Орлы» смогли избежать поражения от «Аякса» (2:2) дома в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,20.

    Наш прогноз и ставка — «Бенфика» выиграет, и в матче будет забито три гола или больше за 2,15.

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    «Портимоненсе» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли беспроигрышная серия «Бенфики»?
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