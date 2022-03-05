«Портимоненсе»
На данный момент «Портимоненсе» занимает 9 место. Причем вряд ли команда сможет побороться за выход в еврокубки, зато вылет ей не грозит.
«Портимоненсе» довольно надежен в обороне, пропустив всего 26 мячей. Правда, с атакой у команды не ладится (24 мяча).
Коэффициенты матча Портимоненсе — Бенфика
В четырех последних турах коллектив сыграл вничью 1:1 с «Пасуш Феррейрой», «Боавиштой», «Санта-Кларой» и «Визелой».
А вот серия без побед составляет уже более двух месяцев. Стало быть, ни о каком позитивном микроклимате речи быть не может.
«Бенфика»
«Бенфика» занимает третье место в таблице чемпионата Португалии после 24-х сыгранных матчей, в которых набрала 54 очка.
Про чемпионство в этом сезоне уже можно забыть. Отставание от лидера «Порту» составляет 10 очков. Впереди борьба со «Спортингом» за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов.
В последних пяти поединках во всех турнирах «Бенфика» одержала три победы при двух ничьих. Мировые зафиксированы в трех последних играх.
В одном из этих матчей «Орлы» смогли избежать поражения от «Аякса» (2:2) дома в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,20.
Наш прогноз и ставка — «Бенфика» выиграет, и в матче будет забито три гола или больше за 2,15.