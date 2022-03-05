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    Устроят ли «Бавария» с «Байером» голевую перестрелку в Мюнхене?

    «Бавария» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, Бундеслига, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Байер»
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    «Бавария»
    Мюнхенская «Бавария» сыграет на своем поле с леверкузенским «Байером» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Марта 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Бавария»

    Мюнхенцы завершили январь выездным разгромом «Герты» (4:1), а март начали непростой домашней победой над «Лейпцигом» (3:2).

    В середине февраля у подопечных Юлиана Нагельсманна случился провал — они сначала на выезде проиграли «Бохуму» (2:4) в Бундеслиге, а потом на последней минуте спаслись в матче 1/8 Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1).

    Коэффициенты матча Бавария — Байер

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 6.40
  • Ставка
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    В последних матчах чемпионата «Бавария» дома разгромила «Гройтер Фюрт» (4:1), а потом не без труда победила на выезде «Айнтрахт» (1:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После 24 туров «Бавария» с 58 очками возглавляет таблицу Бундеслиги. Разница мячей 75-26, у Левандовского 28 голов Не сыграют Эрнандес, Дэвис, Толиссо и Горецка. Под вопросом Зюле, Нойер, Сарр.

    «Байер»

    В конце января «аспириновые» в Менхенгладбахе обыграли «Боруссию» (2:1), а вернувшись домой разгромили «Аугсбург» со счетом 5:1.

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    • Февраль «Байер» начал с победы над еще одной «Боруссией» — в Дортмунде со счетом 5:2, а потом дома обыграл «Штутгарт» (4:2).

    Победную серию прервало неожиданное выездное поражение от «Майнца» (2:3), но в последнем матче подопечные Джерардо Сеоане разгромили дома «Арминию» (3:0).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После 24 туров «Байер» с 44 очками на 3-м месте. Разница мячей 63-39. Не сыграют Лунев, Шик, Беллараби, Баумгартлингер. Под вопросом Азмун.

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью в основное время — 5.80, а на победу «Байера» — 6.60.

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    «Бавария» выиграла пять последних матчей с «Байером». В Мюнхене «аспириновые» выиграли один матч из последних пяти, потерпев 4 поражения.

    Мюнхенцы показали, что они не безупречны, особенно без Нойера,но прогнозируем, что «Бавария» не проиграет в верховом матче.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют и ТБ 2,5» за 1.51 и ТБ 3,5 за 1.66.

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    «Бавария» — «Байер»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. Устроят ли «Бавария» с «Байером» голевую перестрелку в Мюнхене?
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