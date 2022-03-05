Мюнхенская «Бавария» сыграет на своем поле с леверкузенским «Байером» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Мюнхенцы завершили январь выездным разгромом «Герты» (4:1), а март начали непростой домашней победой над «Лейпцигом» (3:2).

В середине февраля у подопечных Юлиана Нагельсманна случился провал — они сначала на выезде проиграли «Бохуму» (2:4) в Бундеслиге, а потом на последней минуте спаслись в матче 1/8 Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1).

Коэффициенты матча Бавария — Байер 1 1.40 X 5.50 2 6.40 Ставка

В последних матчах чемпионата «Бавария» дома разгромила «Гройтер Фюрт» (4:1), а потом не без труда победила на выезде «Айнтрахт» (1:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

После 24 туров «Бавария» с 58 очками возглавляет таблицу Бундеслиги. Разница мячей 75-26, у Левандовского 28 голов Не сыграют Эрнандес, Дэвис, Толиссо и Горецка. Под вопросом Зюле, Нойер, Сарр.

«Байер»

В конце января «аспириновые» в Менхенгладбахе обыграли «Боруссию» (2:1), а вернувшись домой разгромили «Аугсбург» со счетом 5:1.

Февраль «Байер» начал с победы над еще одной «Боруссией» — в Дортмунде со счетом 5:2, а потом дома обыграл «Штутгарт» (4:2).

Победную серию прервало неожиданное выездное поражение от «Майнца» (2:3), но в последнем матче подопечные Джерардо Сеоане разгромили дома «Арминию» (3:0).

Календарь и таблица Бундеслиги

После 24 туров «Байер» с 44 очками на 3-м месте. Разница мячей 63-39. Не сыграют Лунев, Шик, Беллараби, Баумгартлингер. Под вопросом Азмун.

Прогноз и ставка

На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью в основное время — 5.80, а на победу «Байера» — 6.60.

«Бавария» выиграла пять последних матчей с «Байером». В Мюнхене «аспириновые» выиграли один матч из последних пяти, потерпев 4 поражения.

Мюнхенцы показали, что они не безупречны, особенно без Нойера,но прогнозируем, что «Бавария» не проиграет в верховом матче .