«Бавария»
Мюнхенцы завершили январь выездным разгромом «Герты» (4:1), а март начали непростой домашней победой над «Лейпцигом» (3:2).
В середине февраля у подопечных Юлиана Нагельсманна случился провал — они сначала на выезде проиграли «Бохуму» (2:4) в Бундеслиге, а потом на последней минуте спаслись в матче 1/8 Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1).
Коэффициенты матча Бавария — Байер
В последних матчах чемпионата «Бавария» дома разгромила «Гройтер Фюрт» (4:1), а потом не без труда победила на выезде «Айнтрахт» (1:0).
После 24 туров «Бавария» с 58 очками возглавляет таблицу Бундеслиги. Разница мячей 75-26, у Левандовского 28 голов
«Байер»
В конце января «аспириновые» в Менхенгладбахе обыграли «Боруссию» (2:1), а вернувшись домой разгромили «Аугсбург» со счетом 5:1.
Февраль «Байер» начал с победы над еще одной «Боруссией» — в Дортмунде со счетом 5:2, а потом дома обыграл «Штутгарт» (4:2).
Победную серию прервало неожиданное выездное поражение от «Майнца» (2:3), но в последнем матче подопечные Джерардо Сеоане разгромили дома «Арминию» (3:0).
Календарь и таблица Бундеслиги
После 24 туров «Байер» с 44 очками на 3-м месте. Разница мячей 63-39.
Прогноз и ставка
На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью в основное время — 5.80, а на победу «Байера» — 6.60.
«Бавария» выиграла пять последних матчей с «Байером». В Мюнхене «аспириновые» выиграли один матч из последних пяти, потерпев 4 поражения.
Мюнхенцы показали, что они не безупречны, особенно без Нойера,но прогнозируем, что
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