«Лион»
«Лион» все глубже увязает в свои проблемы. Команда постепенно скатывается к уровню середняка Лиги 1.
Главным бичом команды является оборона. В 25 матчах «ткачи» в свои ворота пропустили уже 31 раз.
Коэффициенты матча Лион — Лилль
В предыдущем туре чемпионата «Лион» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Лансом» (1:1).
Матчи против «Лилля» для команды проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Лион» не выиграл ни разу при двух коллизиях.
«Лилль»
На текущий момент «Лилль» занимает скромное 11 место в турнирной таблице. Вот вам и действующий чемпион Франции!
«Лилль» пропускает чаще, чем забивает. 32 гола команда забила при 35 пропущенных в собственные ворота.
В предыдущем туре Лиги 1 «Лилль» вновь разочаровал результатом. Дома команда не сумела обыграть «Метц» (0:0).
В Лиге чемпионов тоже не удалось добыть нужный результат. В поединке с «Челси» «доги» были биты (2:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.84, на ничью за 3.86, а на «Лилль» — за 4.50.
«Лион» традиционно неудачно играет с «Лиллем».
«Лилль» явно
«Доги» в последнее время успешно играют с лионцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Лилля» или ничья с коэффициентом 2.06.