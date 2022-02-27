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    «Доги» выстоят в Лионе?

    «Лион» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Лига 1, 27 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Лилль»
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    Хонатан Дэвид
    «Лион» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 22:45 мск. «Лион» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Февраля 2022 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 22:45 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Лион»

    «Лион» все глубже увязает в свои проблемы. Команда постепенно скатывается к уровню середняка Лиги 1.

    Главным бичом команды является оборона. В 25 матчах «ткачи» в свои ворота пропустили уже 31 раз.

    Коэффициенты матча Лион — Лилль

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.50
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Лион» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Лансом» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи против «Лилля» для команды проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Лион» не выиграл ни разу при двух коллизиях.

    «Лилль»

    На текущий момент «Лилль» занимает скромное 11 место в турнирной таблице. Вот вам и действующий чемпион Франции!

    «Лилль» пропускает чаще, чем забивает. 32 гола команда забила при 35 пропущенных в собственные ворота.

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  • 24/02/2022

    • В предыдущем туре Лиги 1 «Лилль» вновь разочаровал результатом. Дома команда не сумела обыграть «Метц» (0:0).

    В Лиге чемпионов тоже не удалось добыть нужный результат. В поединке с «Челси» «доги» были биты (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.84, на ничью за 3.86, а на «Лилль» — за 4.50.

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    «Лион» традиционно неудачно играет с «Лиллем».

    «Лилль» явно намерен улучшить свое турнирное положение.

    «Доги» в последнее время успешно играют с лионцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Лилля» или ничья с коэффициентом 2.06.

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    «Лион» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на футбол. «Доги» выстоят в Лионе?
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