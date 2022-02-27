«Лион» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 22:45 мск. «Лион» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» все глубже увязает в свои проблемы. Команда постепенно скатывается к уровню середняка Лиги 1.

Главным бичом команды является оборона. В 25 матчах «ткачи» в свои ворота пропустили уже 31 раз.

Коэффициенты матча Лион — Лилль 1 1.75 X 3.80 2 4.50 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Лион» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Лансом» (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи против «Лилля» для команды проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Лион» не выиграл ни разу при двух коллизиях.

«Лилль»

На текущий момент «Лилль» занимает скромное 11 место в турнирной таблице. Вот вам и действующий чемпион Франции!

«Лилль» пропускает чаще, чем забивает. 32 гола команда забила при 35 пропущенных в собственные ворота.

В предыдущем туре Лиги 1 «Лилль» вновь разочаровал результатом. Дома команда не сумела обыграть «Метц» (0:0).

В Лиге чемпионов тоже не удалось добыть нужный результат. В поединке с «Челси» «доги» были биты (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.84, на ничью за 3.86, а на «Лилль» — за 4.50.

«Лион» традиционно неудачно играет с «Лиллем».

«Лилль» явно намерен улучшить свое турнирное положение .

«Доги» в последнее время успешно играют с лионцами. Наши прогноз и ставка — Победа «Лилля» или ничья с коэффициентом 2.06.