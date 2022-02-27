Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристофер Нкунку«Спартак» встретится с Тедеско. Разбор «Лейпцига» перед матчем 1/8 Лиги Европы Гави и Пьер-Эмерик ОбамеянгПримера. «Реал» на выезде у «Райо Вальекано», «Барселона» принимает «Атлетик» ФредАПЛ. МЮ принимает «Уотфорд», «Ман Сити» в гостях у «Эвертона»
  • 19:20
    • МОК призывает перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии
  • 01:14
    • «Интер» не сумел обыграть «Дженоа»
  • 01:09
    • «Леванте» дома разгромил «Эльче»
  • 01:03
    • «Ренн» забил 4 мяча «Монпелье»
  • 00:56
    • «Саутгемптон» дома победил «Норвич»
  • 22:52
    • «Милан» сыграл вничью с «Удинезе»
  • 20:39
    • УЕФА рассматривает вопрос о разрыве сотрудничества с «Газпромом»
    Все новости спорта

    «Лацио» вновь не справится с «Наполи»?

    «Лацио» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Серия А, 27 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Лацио Прогнозы на Наполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чиро Иммобиле
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 20:00 мск. «Лацио» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 27 Февраля 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:50 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •

    «Лацио»

    «Лацио» ожидаемо борется за выход в Лигу чемпионов. Правда, сейчас команда занимает более скромное 6 место.

    При этом отставание от вожделенной четвертой строчки составляет всего 4 пункта. Вот только оборона надежностью не блещет — 40 пропущенных мячей.

    Коэффициенты матча Лацио — Наполи

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Лацио» не смог победить. Выезд в Удине завершился паритетом (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    В последнее время «Лацио» безуспешно играет против «Наполи». Из пяти последних очных поединков команда может похвастать лишь одной победой при четырех поражениях.

    «Наполи»

    Эта команда изначально виделась в качестве борца за Скудетто. Вот и сейчас «Наполи» идет в тройке, отставая от лидера на 2 пункта.

    Главной ценностью неаполитанцев являются надежные тылы. В 26 матчах пропущено всего 18 мячей.

  • «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, дортмундская «Боруссия» вылетела
  • Читайте по теме

    • В предыдущем туре Серии А «Наполи» не сумел победить. На выезде команда довольствовалась лишь ничьей с «Кальяри» (1:1).

    Зато в Лиге Европы неаполитанцы оконфузились. Дома команда уступила «Барселоне» со счетом 2:4.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 2.40, на ничью за 3.40, а на «Лацио» — за 2.90.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Лацио» неудачно играет с неаполитанцами.

    «Наполи» постарается реабилитироваться за вылет из Лиги Европы.

    Лациале в последние годы крайне неудачно противостоят «Наполи». Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Колорадо — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лидс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Блэкберн — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сочи — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салернитана — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Унион — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фрайбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Байер — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лацио» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» вновь не справится с «Наполи»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры