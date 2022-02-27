«Лацио»
«Лацио» ожидаемо борется за выход в Лигу чемпионов. Правда, сейчас команда занимает более скромное 6 место.
При этом отставание от вожделенной четвертой строчки составляет всего 4 пункта. Вот только оборона надежностью не блещет — 40 пропущенных мячей.
Коэффициенты матча Лацио — Наполи
В предыдущем туре чемпионата «Лацио» не смог победить. Выезд в Удине завершился паритетом (1:1).
В последнее время «Лацио» безуспешно играет против «Наполи». Из пяти последних очных поединков команда может похвастать лишь одной победой при четырех поражениях.
«Наполи»
Эта команда изначально виделась в качестве борца за Скудетто. Вот и сейчас «Наполи» идет в тройке, отставая от лидера на 2 пункта.
Главной ценностью неаполитанцев являются надежные тылы. В 26 матчах пропущено всего 18 мячей.
В предыдущем туре Серии А «Наполи» не сумел победить. На выезде команда довольствовалась лишь ничьей с «Кальяри» (1:1).
Зато в Лиге Европы неаполитанцы оконфузились. Дома команда уступила «Барселоне» со счетом 2:4.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 2.40, на ничью за 3.40, а на «Лацио» — за 2.90.
«Лацио»
«Наполи» постарается реабилитироваться за вылет из Лиги Европы.
Лациале в последние годы крайне неудачно противостоят «Наполи». Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 2.40.