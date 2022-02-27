«Лацио» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 20:00 мск. «Лацио» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» ожидаемо борется за выход в Лигу чемпионов. Правда, сейчас команда занимает более скромное 6 место.

При этом отставание от вожделенной четвертой строчки составляет всего 4 пункта. Вот только оборона надежностью не блещет — 40 пропущенных мячей.

Коэффициенты матча Лацио — Наполи 1 2.85 X 3.45 2 2.45 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Лацио» не смог победить. Выезд в Удине завершился паритетом (1:1).

Все прогнозы на Серию А

В последнее время «Лацио» безуспешно играет против «Наполи». Из пяти последних очных поединков команда может похвастать лишь одной победой при четырех поражениях.

«Наполи»

Эта команда изначально виделась в качестве борца за Скудетто. Вот и сейчас «Наполи» идет в тройке, отставая от лидера на 2 пункта.

Главной ценностью неаполитанцев являются надежные тылы. В 26 матчах пропущено всего 18 мячей.

В предыдущем туре Серии А «Наполи» не сумел победить. На выезде команда довольствовалась лишь ничьей с «Кальяри» (1:1).

Зато в Лиге Европы неаполитанцы оконфузились. Дома команда уступила «Барселоне» со счетом 2:4.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 2.40, на ничью за 3.40, а на «Лацио» — за 2.90.

«Лацио» неудачно играет с неаполитанцами .

«Наполи» постарается реабилитироваться за вылет из Лиги Европы.

Лациале в последние годы крайне неудачно противостоят «Наполи». Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» с коэффициентом 2.40.