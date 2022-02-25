Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоналду снова не забил. «МЮ» отскочил в Мадриде благодаря голу 19-летнего шведа
  • 00:55
    • «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из Лиги Европы
  • 00:48
    • «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, дортмундская «Боруссия» вылетела
  • 00:40
    • «Арсенал» вырвал волевую победу у «Вулверхэмптона»
  • 22:44
    • «Порту» и «Лейпциг» пробились в 1/8 финала Лиги Европы, «Лацио» вылетел
  • 22:40
    • Дубль Малиновского помог «Аталанте» разгромить «Олимпиакос» и выйти в 1/8 финала ЛЕ
    Все новости спорта

    «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, дортмундская «Боруссия» вылетела

    «Наполи» — «Барселона»: счет матча 2:4, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Испании Барселона Футбол Италии Наполи
    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 2:4.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе каталонского клуба голы забили Жорди Альба, Френки де Йонг, Жерар Пике и Пьер-Эмерик Обамеянг. Две голевых передачи записал на свой счет Адама Траоре.

    Неаполитанцы ответили голом с пенальти Лоренцо Инсинье и мячом Маттео Политано.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Наполи — Барселона 2:4
    Голы: 0:1 Жорди Альба (8'), 0:2 Френки де Йонг (13'), 1:2 Лоренцо Инсинье (пенальти) (23'), 1:3 Жерар Пике (45'), 1:4 Пьер-Эмерик Обамеянг (59'), 2:4 Маттео Политано (87') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Фабиан Руис (Фаузи Гулам, 74'), Диего Демме (Маттео Политано, 46'), Элиф Элмас, Пётр Зелиньски (Дрис Мертенс, 74'), Лоренцо Инсинье (Андреа Петанья, 82'), Виктор Осимхен (Адам Уна, 74') Барселона: Ферран Торрес (Рикард Пуч, 82'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Усман Дембеле, 75'), Адама Траоре (Люк де Йонг, 75'), Френки де Йонг, Серхио Бускетс (Gavi, 62'), Pedro Gonzalez, Жорди Альба, Рональд Араухо, Жерар Пике, Серджино Дест, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Пётр Зелиньски (56'), Фабиан Руис (62 + 1'), Gavi (90 + 3')

    В первом матче команды сыграли вничью 1:1 и по сумме двух матчей «Барселона» вышла в 1/8 финала.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В параллельном матче шотландский «Рейнджерс» на своем поле сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» — 2:2.

    Деблем в составе хозяев отличился Джеймс Тавернье, поразивший ворота «шмелей» с пенальти и с игры.

    За дортмундцев голы забили Джуд Беллингем и Дониэлл Мален.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Глазго Рейнджерс — Боруссия Д 2:2
    Голы: 1:0 Джеймс Тавернье (пенальти) (22'), 1:1 Джуд Беллингхэм (31'), 1:2 Дониелл Мален (42'), 2:2 Джеймс Тавернье (57') Глазго Рейнджерс: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Коннор Голдсон, Calvin Bassey Ughelumba, Борна Баришич (Леон Балогун, 46'), Райан Джек, Крис Башам, Скотт Эрфилд, Джо Арибо, Райан Кент, Альфредо Морелос Боруссия Д: Дониелл Мален (Штеффен Тиггес, 77'), Юлиан Брандт (Юссуфа Мукоко, 70'), Марко Ройс (Аксель Витсель, 87'), Тома Мёнье (Мариус Вольф, 46'), Махмуд Дахуд, Джуд Беллингхэм, Торган Азар (Рейниер, 70'), Нико Шульц, Матс Хуммельс, Эмре Джан, Грегор Кобель Предупреждения: Крис Башам (39'), Джуд Беллингхэм (51'), Нико Шульц (55'), Эмре Джан (67')

    В первом матче «Рейнджерс» победил со счетом 4:2 и по сумме двух матчей прошел дальше.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» продлит катастрофическую серию «Дженоа»?
  • «Дженоа» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Милан» потеряет очки в матче с «Удинезе»?
  • «Милан» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Деревенские» наконец-то одолеют «швабов»
  • «Хоффенхайм» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монпелье — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Леванте — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Колорадо — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры