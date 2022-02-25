«Наполи» — «Барселона»: счет матча 2:4, обзор голов

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европыпотерпел домашнее поражение отсо счетом 2:4.

В составе каталонского клуба голы забили Жорди Альба, Френки де Йонг, Жерар Пике и Пьер-Эмерик Обамеянг. Две голевых передачи записал на свой счет Адама Траоре.

Неаполитанцы ответили голом с пенальти Лоренцо Инсинье и мячом Маттео Политано.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Наполи — Барселона 2:4 Голы: 0:1 Жорди Альба (8'), 0:2 Френки де Йонг (13'), 1:2 Лоренцо Инсинье (пенальти) (23'), 1:3 Жерар Пике (45'), 1:4 Пьер-Эмерик Обамеянг (59'), 2:4 Маттео Политано (87') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Фабиан Руис (Фаузи Гулам, 74'), Диего Демме (Маттео Политано, 46'), Элиф Элмас, Пётр Зелиньски (Дрис Мертенс, 74'), Лоренцо Инсинье (Андреа Петанья, 82'), Виктор Осимхен (Адам Уна, 74') Барселона: Ферран Торрес (Рикард Пуч, 82'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Усман Дембеле, 75'), Адама Траоре (Люк де Йонг, 75'), Френки де Йонг, Серхио Бускетс (Gavi, 62'), Pedro Gonzalez, Жорди Альба, Рональд Араухо, Жерар Пике, Серджино Дест, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Пётр Зелиньски (56'), Фабиан Руис (62 + 1'), Gavi (90 + 3')

В первом матче команды сыграли вничью 1:1 и по сумме двух матчей «Барселона» вышла в 1/8 финала.

Календарь и таблица Лиги Европы

В параллельном матче шотландский «Рейнджерс» на своем поле сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» — 2:2.

Деблем в составе хозяев отличился Джеймс Тавернье, поразивший ворота «шмелей» с пенальти и с игры.

За дортмундцев голы забили Джуд Беллингем и Дониэлл Мален.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Глазго Рейнджерс — Боруссия Д 2:2 Голы: 1:0 Джеймс Тавернье (пенальти) (22'), 1:1 Джуд Беллингхэм (31'), 1:2 Дониелл Мален (42'), 2:2 Джеймс Тавернье (57') Глазго Рейнджерс: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Коннор Голдсон, Calvin Bassey Ughelumba, Борна Баришич (Леон Балогун, 46'), Райан Джек, Крис Башам, Скотт Эрфилд, Джо Арибо, Райан Кент, Альфредо Морелос Боруссия Д: Дониелл Мален (Штеффен Тиггес, 77'), Юлиан Брандт (Юссуфа Мукоко, 70'), Марко Ройс (Аксель Витсель, 87'), Тома Мёнье (Мариус Вольф, 46'), Махмуд Дахуд, Джуд Беллингхэм, Торган Азар (Рейниер, 70'), Нико Шульц, Матс Хуммельс, Эмре Джан, Грегор Кобель Предупреждения: Крис Башам (39'), Джуд Беллингхэм (51'), Нико Шульц (55'), Эмре Джан (67')

В первом матче «Рейнджерс» победил со счетом 4:2 и по сумме двух матчей прошел дальше.