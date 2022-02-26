«Сивасспор» сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 27-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 19:00 мск. «Сивасспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сивасспор»

«Сисасспор» пока не блещет результатами. Команда скромненько осела на 12 месте, оторвавшись от опасной зоны на 8 очков.

При этом команда относительно неплохо атакует (33 гола). Да и оборона, в общем-то, под стать (31 пропущенный мяч).

В минувшем туре чемпионата «Сивасспор» не смог добыть очки. На выезде команда минимально уступила «Карагюмрюку».

Все прогнозы на футбол

Вообще, «Сивасспор» довольно удачно играет против «Бешикташа». Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись победами.

«Бешикташ»

Эта команда изначально виделась в качестве привычного борца за чемпионство. Однако на деле выходит иначе: «Бешикташ» занимает 6 место в таблице.

Главная проблема команды — в слабоватой обороне. В 26 матчах «Бешикташ» пропустил уже 32 раза.

В минувшем туре команда добыла три пункта. Дома «Бешикташ» минимально одолел «Алтай».

Причем команда в последних матчах чередует победы с паритетами. Однако шансов на желанный чемпионский титул уже нет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сивасспор» за 2.55, на ничью за 3.10, а на «Бешикташ» — за 2.70.

«Сисасспор» выглядит слабее «орлов» .

«Бешикташ» наверняка постарается подняться в лидирующую группу.

«Орлы» и по составу выглядят сильнее, и настроены вернуться в группу лидеров. Наши прогноз и ставка — Победа «Бешикташа» с коэффициентом 2.70.