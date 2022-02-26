Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бетис» — «Зенит»Били-били, не забили. «Зенит» не смог сломить «Бетис» и покинул Лигу Европы Фрагмент матчаРоналду снова не забил. «МЮ» отскочил в Мадриде благодаря голу 19-летнего шведа Юри АльбертоПодводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ
  • 00:55
    • «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из Лиги Европы
  • 00:48
    • «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, дортмундская «Боруссия» вылетела
  • 00:40
    • «Арсенал» вырвал волевую победу у «Вулверхэмптона»
  • 22:44
    • «Порту» и «Лейпциг» пробились в 1/8 финала Лиги Европы, «Лацио» вылетел
  • 22:40
    • Дубль Малиновского помог «Аталанте» разгромить «Олимпиакос» и выйти в 1/8 финала ЛЕ
  • 23:25
    • Матчи «Краснодар» — «Локомотив» и «Ростов» — «Крылья Советов» перенесены
  • 22:54
    • «Лестер» и «Марсель» пробились в 1/8 финала Лиги конференций, «Селтик» вылетел
    Все новости спорта

    Встреча обещает принести верхи

    «Гройтер Фюрт» — «Кельн». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Германии, 26 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Гройтер Фюрт Прогнозы на Кельн Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Гройтер Фюрт» — «Кельн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гройтер Фюрт»
    В субботу, 26 февраля, в 24-м туре первой Бундеслиги «Гройтер Фюрт» на своем поле сыграет против «Кельна». Поединок запланирован на 17:30 по мск. «Гройтер Фюрт» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Февраля 2022 года

    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт» вряд ли сможет избежать вылета. На текущий момент он замыкает турнирную таблицу с 13 баллами, отставая от безопасной строки на десять пунктов.

    «Клеверные» за всю турнирную дистанцию первенства смогли добыть лишь три победы. И две из них пришлись на последние две домашние встречи, где были обыграны «Майнц» и «Герта» (по 2:1).

    Коэффициенты матча Гройтер Фюрт — Кёльн

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.00
  • Ставка
    •

    Между данными играми они потерпели два гостевых фиаско, одно из которых в прошлом туре от «Баварии» 1:4. Перед всеми этими играми у команды была серия из трех ничьих подряд.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своем поле «Гройтер Фюрт» в этом чемпионате набрал 12 из 13 очков, выиграв три поединка, трижды сыграв вничью и потерпев пять неудач.

    «Кельн»

    «Кельн» проводит хороший сезон и даже претендует на Лигу чемпионов. Сейчас он идет на седьмой строке, но от четвертой позиции отстает всего лишь на два балла.

    За последние восемь встреч первенства «козлы» потерпели лишь два поражения, да и те от «Баварии» 0:4 и «Лейпцига» 1:3. В других шести поединках данного отрезка они дважды сыграли вничью и четыре раза побеждали.

  • Трансферный дайджест. 15-21 февраля
  • Что выберет Холанн, Бэйл в МЛС и другие трансферные слухи
  • 21/02/2022

    • В минувшем туре первенства коллектив на своем поле справился с «Айнтрахтом» 1:0, что стало для него второй домашней победой подряд. Ранее был обыгран «Фрайбург» с таким же счетом.

    Вне родных стен «Кельн» в текущем чемпионате выиграл лишь дважды за 11 игр. Еще пять встреч он свел вничью и четыре раза покидал поле побежденным.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Кельн» выиграл у «Гройтера» в последних трех очных поединках, в том числе и в первом круге на своем поле — 3:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Кельна» — 2.04, победа «Гройтер Фюрт» — 3.58, ничья — 3.88.

    Как правило, очные поединки этих команд проходят довольно-таки результативно. Так что и от данного сражения вполне можно ожидать верхов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Сиэтл — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Минай — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Левадия — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Валвейк — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дерри Сити — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монпелье — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Леванте — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гройтер Фюрт» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. Встреча обещает принести верхи
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры