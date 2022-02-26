В субботу, 26 февраля, в 24-м туре первой Бундеслиги «Гройтер Фюрт» на своем поле сыграет против «Кельна». Поединок запланирован на 17:30 по мск. «Гройтер Фюрт» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» вряд ли сможет избежать вылета. На текущий момент он замыкает турнирную таблицу с 13 баллами, отставая от безопасной строки на десять пунктов.

«Клеверные» за всю турнирную дистанцию первенства смогли добыть лишь три победы. И две из них пришлись на последние две домашние встречи, где были обыграны «Майнц» и «Герта» (по 2:1).

Коэффициенты матча Гройтер Фюрт — Кёльн 1 3.60 X 3.60 2 2.00 Ставка

Между данными играми они потерпели два гостевых фиаско, одно из которых в прошлом туре от «Баварии» 1:4. Перед всеми этими играми у команды была серия из трех ничьих подряд.

Календарь и таблица Бундеслиги

На своем поле «Гройтер Фюрт» в этом чемпионате набрал 12 из 13 очков, выиграв три поединка, трижды сыграв вничью и потерпев пять неудач.

«Кельн»

«Кельн» проводит хороший сезон и даже претендует на Лигу чемпионов. Сейчас он идет на седьмой строке, но от четвертой позиции отстает всего лишь на два балла.

За последние восемь встреч первенства «козлы» потерпели лишь два поражения, да и те от «Баварии» 0:4 и «Лейпцига» 1:3. В других шести поединках данного отрезка они дважды сыграли вничью и четыре раза побеждали.

В минувшем туре первенства коллектив на своем поле справился с «Айнтрахтом» 1:0, что стало для него второй домашней победой подряд. Ранее был обыгран «Фрайбург» с таким же счетом.

Вне родных стен «Кельн» в текущем чемпионате выиграл лишь дважды за 11 игр. Еще пять встреч он свел вничью и четыре раза покидал поле побежденным.

«Кельн» выиграл у «Гройтера» в последних трех очных поединках, в том числе и в первом круге на своем поле — 3:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Кельна» — 2.04, победа «Гройтер Фюрт» — 3.58, ничья — 3.88.

Как правило, очные поединки этих команд проходят довольно-таки результативно. Так что и от данного сражения вполне можно ожидать верхов.