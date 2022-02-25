«Монпелье» на своём поле сыграет против «Ренна» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 25 февраля, начало — 23:00 (мск). «Монпелье» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

Подопечные Далльоглио Оливера находится на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 37 очков за 25 матчей. От еврокубковой зоны команду отделяет всего 3 очка.

За последние 10 поединков во всех турнирах «Монпелье» 5 раз порадовал своих болельщиков победами и 5 раз потерпел поражения от своих соперников.

Коэффициенты матча Монпелье — Ренн 1 3.75 X 3.60 2 1.95 Ставка

В Лиге 1 «паладины» показывают очень нестабильные результаты. После результативной победы над «Монако» (3:2) «Монпелье» потерпел два поражения от «Сент-Этьена» (3:1) и «Лилля» (0:1). А в последнем туре чемпионата команда одержала совсем неуверенную победу над одним из главных аутсайдеров Лиги 1 «Лорьяном» со счётом 0:1.

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В финале кубка Франции «Монпелье» вылетел на стадии 1/8 в матче с «Марселем» где исход поединка решили послематчевые пенальти — 2:1.

«Ренн»

«Красно-черные» находятся в еврокубковой зоне и занимают 5-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 40 очков за 25 туров чемпионата. Расположившийся выше «Страсбур» опережает команду всего на 2 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Ренн» 6 раз уступал своим оппонентам и 4 раза смог одержать победы над своими соперниками.

«Чернокожие» в чемпионате Франции последнее время легко обыгрывают своих соперников на домашнем стадионе, а вот на выезде, наоборот, проигрывают все матчи.

После победы над «Брестом» со счётом 2:0 «Ренн» встречался с «ПСЖ» где смог показать хорошую игру, но в итоге минимально проиграл — 1:0. А в последнем туре чемпионата «красно-черные» смогли разгромить «Труа» со счётом 4:1.

Прогноз и ставка

На победу «Монпелье» в этом матче можно поставить за 3.76, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Ренна» — за 2.04.

Прогноз — Встречаются две команды, которые показывают очень нестабильные результаты в Лиге 1. Но «Ренн» всё же является на голову выше и опытнее своего соперника, «красно-черные» могут играть и показывать неплохие результаты даже с лидерами чемпионата. Поэтому «Ренн» прервёт серию из поражений в выездных матчах именно в этом поединке.

Ставка — Победа «Ренна» за 2.00.