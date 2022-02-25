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    «Ренн» не упустит победу в этом матче

    «Монпелье» — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Франции, 25 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Ренн»
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    Гаэтан Лаборд
    «Монпелье» на своём поле сыграет против «Ренна» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 25 февраля, начало — 23:00 (мск). «Монпелье» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Февраля 2022 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 23:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Монпелье»

    Подопечные Далльоглио Оливера находится на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 37 очков за 25 матчей. От еврокубковой зоны команду отделяет всего 3 очка.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «Монпелье» 5 раз порадовал своих болельщиков победами и 5 раз потерпел поражения от своих соперников.

    Коэффициенты матча Монпелье — Ренн

  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.95
  • Ставка
    •

    В Лиге 1 «паладины» показывают очень нестабильные результаты. После результативной победы над «Монако» (3:2) «Монпелье» потерпел два поражения от «Сент-Этьена» (3:1) и «Лилля» (0:1). А в последнем туре чемпионата команда одержала совсем неуверенную победу над одним из главных аутсайдеров Лиги 1 «Лорьяном» со счётом 0:1.

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    В финале кубка Франции «Монпелье» вылетел на стадии 1/8 в матче с «Марселем» где исход поединка решили послематчевые пенальти — 2:1.

    «Ренн»

    «Красно-черные» находятся в еврокубковой зоне и занимают 5-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 40 очков за 25 туров чемпионата. Расположившийся выше «Страсбур» опережает команду всего на 2 балла.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Ренн» 6 раз уступал своим оппонентам и 4 раза смог одержать победы над своими соперниками.

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    • «Чернокожие» в чемпионате Франции последнее время легко обыгрывают своих соперников на домашнем стадионе, а вот на выезде, наоборот, проигрывают все матчи.

    После победы над «Брестом» со счётом 2:0 «Ренн» встречался с «ПСЖ» где смог показать хорошую игру, но в итоге минимально проиграл — 1:0. А в последнем туре чемпионата «красно-черные» смогли разгромить «Труа» со счётом 4:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Монпелье» в этом матче можно поставить за 3.76, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Ренна» — за 2.04.

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    Прогноз — Встречаются две команды, которые показывают очень нестабильные результаты в Лиге 1. Но «Ренн» всё же является на голову выше и опытнее своего соперника, «красно-черные» могут играть и показывать неплохие результаты даже с лидерами чемпионата. Поэтому «Ренн» прервёт серию из поражений в выездных матчах именно в этом поединке.

    Ставка — Победа «Ренна» за 2.00.

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    «Монпелье» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на футбол. «Ренн» не упустит победу в этом матче
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