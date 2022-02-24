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    Есть ли у «Маккаби» шанс пройти ПСВ?

    «Маккаби» Т-А — ПСВ. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Лига конференций, 24 февраля 2022 года

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    ПСВ выиграл первый матч дома 1:0
    «Маккаби» Тель-Авив сыграет на своем поле с ПСВ в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Игра пройдет 24 февраля, начало — в 21:45 мск. «Маккаби» Т-А — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Маккаби Т-А
  • Лига конференций. 1/16 финала
    •  Маккаби Т-А 20:45 ПСВ ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «Маккаби» Т-А

    В первом поединке «Маккаби» Тель-Авив потерпел поражение на выезде 0:1, поэтому должен выигрывать хотя бы с минимальным счетом, чтобы перевести игру в дополнительное время.

    В чемпионате Израиля эта команда выступает на привычном уровне. Команда борется за чемпионский титул, но сейчас идет третьей.

    Правда, «Маккаби» Т-А отстает от лидера на восемь очков. Вот только 29 пропущенных мячей в 23 матчах — явно многовато.

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    В своем последнем матче чемпионата команда вновь победила. На своем поле были обыграны соперники из «Хапоэля» Хайфа (0:2).

    ПСВ

    После минимальной победы в первом матче на своем поле ПСВ достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в 1/8 финала.

    Нынешний сезон для команды проходит не лучшим образом. Все-таки 2-е место в чемпионате явно не устраивает клуб, ставящий задачу стать чемпионом.

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    • В последнем поединке своего чемпионата команда добыла три очка. На своем поле ПСВ разгромил «Херенвен» (3:1).

    Причем до того эйндховенцы учинили разгром «Витессу» (5:0) в чемпионате и «Бреде» (4:0) в Кубке Нидерландов. Так что с атакой у команды полный порядок.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,40, равно как и ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — ПСВ выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.

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    «Маккаби» Т-А — ПСВ: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. Есть ли у «Маккаби» шанс пройти ПСВ?
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