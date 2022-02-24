«Маккаби» Тель-Авив сыграет на своем поле с ПСВ в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Игра пройдет 24 февраля, начало — в 21:45 мск. «Маккаби» Т-А — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Т-А

В первом поединке «Маккаби» Тель-Авив потерпел поражение на выезде 0:1, поэтому должен выигрывать хотя бы с минимальным счетом, чтобы перевести игру в дополнительное время.

В чемпионате Израиля эта команда выступает на привычном уровне. Команда борется за чемпионский титул, но сейчас идет третьей.

Правда, «Маккаби» Т-А отстает от лидера на восемь очков. Вот только 29 пропущенных мячей в 23 матчах — явно многовато.

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В своем последнем матче чемпионата команда вновь победила. На своем поле были обыграны соперники из «Хапоэля» Хайфа (0:2).

ПСВ

После минимальной победы в первом матче на своем поле ПСВ достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в 1/8 финала.

Нынешний сезон для команды проходит не лучшим образом. Все-таки 2-е место в чемпионате явно не устраивает клуб, ставящий задачу стать чемпионом.

В последнем поединке своего чемпионата команда добыла три очка. На своем поле ПСВ разгромил «Херенвен» (3:1).

Причем до того эйндховенцы учинили разгром «Витессу» (5:0) в чемпионате и «Бреде» (4:0) в Кубке Нидерландов. Так что с атакой у команды полный порядок.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех хозяев поля оценивается в 3,40, равно как и ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — ПСВ выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.