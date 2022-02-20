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    «Андерлехт» снова не выиграет у «Генка»?

    «Андерлехт» — «Генк». Прогноз (к. 1.98) и ставки на чемпионат Бельгии 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — «Генк»
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    «Андерлехт» выиграл только четыре из десяти последних матчей на своем поле в чемпионате
    «Андерлехт» сыграет на своем поле против «Генка» в рамках 28-го тура чемпионата Бельгии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 20:30 мск. «Андерлехт» — «Генк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Андерлехт»

    «Андерлехт» занимает четвертое место в таблице чемпионата Бельгии после 27-ми сыгранных матчей, набрав 48 очков. Отставание от первой строчки составляет 12 очков.

    В начале февраля «Андерлехт» сыграл вничью с «Эйпеном» в рамках Кубка Бельгии, после чего одержал две победы в чемпионате.

    Команда Венсана Компани выиграла у «Эйпена» (4:1) и «Зюльте-Варегем» (2:1).

    «Андерлехт» выиграл только четыре из десяти последних матчей на своем поле в чемпионате.

    «Генк»

    «Генк» находится на восьмой строчке, набрав в 27-ми матчах 41 очко.

    «Генк» начал месяц с домашней победы над «Зюльте-Варегем» (2:0). Потом было гостевое поражение от «Лёвена» (1:2).

    Команда Бернда Шторка мощно провела два недавних матча. Сначала «Генк» уверенно выиграл у «Стандарда», а потом разгромил «Мехелен».

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    «Генк» потерпел семь поражений в десяти предыдущих матчах чемпионата на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Андерлехт» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу «Генка» — за 4.00.

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    «Андерлехт» ни разу не выигрывал у «Генка» в четырех предыдущих матчах. И судя по всему, сейчас на хозяев тоже лучше не ставить.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.98.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.60.

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    «Андерлехт» — «Генк»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. «Андерлехт» снова не выиграет у «Генка»?
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