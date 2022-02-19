Матч 26 тура чемпионата Италии между «Салернитаной» и «Миланом» состоится 19 февраля на «Аречи» (Салерно). Начало поединка в 22:45 мск. «Салернитана» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

Два поражения и две ничьи — такие результаты составляют безвыигрышную серию хозяев в чемпионате. Она началась с крупного поражения от «Лацио» (0:3). В конце января команда попала под каток «Наполи» (1:4).

Февраль «Салернитана» начала с ничьи в матче со «Специей», который завершился со счетом 2:2. Последним результатом «гранатовых» в Серии А стала ничья с «Дженоа» (1:1). Итого, к этому туру у коллектива 16 поражений и 4 ничьи при всего трех победах.

Коэффициенты матча Салернитана — Милан 1 9.00 X 5.00 2 1.35 Ставка

В турнирной таблице «морские коньки» находятся на дне. У них 13 очков и уже сейчас для спасения им надо набирать как минимум 8 баллов. Хотя у «Салернитаны» 2 игры в запасе.

Все прогнозы на Серию А

В последний раз «Салернитана» выигрывала в чемпионате 9 января, когда победила «Верону» (2:1). В домашних стенах у нее одна виктория — 2 октября над «Дженоа» (1:0).

«Милан»

Благодаря серии удачных результатов «Милан» сейчас возглавляет турнирную таблицу с 55 очками, опережая «Интер» на один пункт. При этом у «нерадзурри» на игру меньше, поэтому гостям нужно обязательно побеждать.

В частности, таблицу «россонери» возглавили после победы над «Интером» в дерби, которое завершилось со счетом 2:1. Туром позже команда Стефано Пиоли обыграла «Сампдорию» 1:0.

Также «дьяволы» обеспечили себе участие в полуфинале Кубка Италии благодаря крупной победе над «Лацио» со счетом 4:0.

Календарь и таблица Серии А

В тренерском штабе «Милана» пока что не уверенны насчет готовности Златана Ибрагимовича, у которого травма ахилла.

Прогноз и ставка

Победа аутсайдера оценивается коэффициентом 8.10. На победу «Милана» букмекеры дают 1.38. Ставка на ничью будет рассчитываться с котировкой 5.30.

«Салернитана» не смогла сдать экзамен в матчах с «Лацио» и «Наполи». Она крупно проиграла и «Милан», который сейчас на подъеме, может нанести ей серьезный урон.

Мы рекомендуем взять ставку на победу «Милана», однако с форой -1.5. Расчет будет выполняться по коэффициенту 2.04.

Помимо этого почему бы не взять вариант «тотал больше 3». Хозяева пропускали не менее двух мячей в 3 из 4 матчей. У гостей с атакой порядок. По количеству забитых они третье в лиге.