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    «Милан» без проблем справится с аутсайдером

    «Салернитана» — «Милан». Прогноз (к. 2.04) и ставки на футбол, Серия А, 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Милан»
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    Оливье Жиру
    Матч 26 тура чемпионата Италии между «Салернитаной» и «Миланом» состоится 19 февраля на «Аречи» (Салерно). Начало поединка в 22:45 мск. «Салернитана» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Февраля 2022 года
    Салернитана
  • Италия. Серия А
    •  Салернитана 22:45 Милан Милан
  • Милан
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    «Салернитана»

    Два поражения и две ничьи — такие результаты составляют безвыигрышную серию хозяев в чемпионате. Она началась с крупного поражения от «Лацио» (0:3). В конце января команда попала под каток «Наполи» (1:4).

    Февраль «Салернитана» начала с ничьи в матче со «Специей», который завершился со счетом 2:2. Последним результатом «гранатовых» в Серии А стала ничья с «Дженоа» (1:1). Итого, к этому туру у коллектива 16 поражений и 4 ничьи при всего трех победах.

    Коэффициенты матча Салернитана — Милан

  • 1
  • 9.00
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.35
  • Ставка
    •

    В турнирной таблице «морские коньки» находятся на дне. У них 13 очков и уже сейчас для спасения им надо набирать как минимум 8 баллов. Хотя у «Салернитаны» 2 игры в запасе.

    Все прогнозы на Серию А

    В последний раз «Салернитана» выигрывала в чемпионате 9 января, когда победила «Верону» (2:1). В домашних стенах у нее одна виктория — 2 октября над «Дженоа» (1:0).

    «Милан»

    Благодаря серии удачных результатов «Милан» сейчас возглавляет турнирную таблицу с 55 очками, опережая «Интер» на один пункт. При этом у «нерадзурри» на игру меньше, поэтому гостям нужно обязательно побеждать.

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    • В частности, таблицу «россонери» возглавили после победы над «Интером» в дерби, которое завершилось со счетом 2:1. Туром позже команда Стефано Пиоли обыграла «Сампдорию» 1:0.

    Также «дьяволы» обеспечили себе участие в полуфинале Кубка Италии благодаря крупной победе над «Лацио» со счетом 4:0.

    Календарь и таблица Серии А

    В тренерском штабе «Милана» пока что не уверенны насчет готовности Златана Ибрагимовича, у которого травма ахилла.

    Прогноз и ставка

    Победа аутсайдера оценивается коэффициентом 8.10. На победу «Милана» букмекеры дают 1.38. Ставка на ничью будет рассчитываться с котировкой 5.30.

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    «Салернитана» не смогла сдать экзамен в матчах с «Лацио» и «Наполи». Она крупно проиграла и «Милан», который сейчас на подъеме, может нанести ей серьезный урон.

    Мы рекомендуем взять ставку на победу «Милана», однако с форой -1.5. Расчет будет выполняться по коэффициенту 2.04.

    Помимо этого почему бы не взять вариант «тотал больше 3». Хозяева пропускали не менее двух мячей в 3 из 4 матчей. У гостей с атакой порядок. По количеству забитых они третье в лиге.

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    «Салернитана» — «Милан»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» без проблем справится с аутсайдером
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