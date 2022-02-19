Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Бетис»Несостоявшийся камбэк. «Зенит» в веселом матче проиграл «Бетису» Кристина РезцоваПоследние надежды в биатлоне. Анонс событий на Олимпиаде-2022 18 февраля Щербакова, Трусова и Валиева в произвольной программе Олимпиады-2022Фотогалерея: Щербакова, Трусова и Валиева в произвольной программе Олимпиады-2022
  • 22:35
    • «Зенит» проиграл «Бетису» в домашнем матче Лиги Европы
  • 00:07
    • CAS: Триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарство её дедушки
  • 22:46
    • «Барселона» обменялась голами с «Наполи» в матче 1/16 финала ЛЕ
  • 22:40
    • «Рейнджерс» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию»
  • 01:07
    • «Лестер» разгромил «Раннерс», «Буде/Глимт» обыграл «Селтик»
    Все новости спорта

    «ПСЖ» проиграет на поле «Нанта»?

    «Нант» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.78) и ставки на футбол, чемпионат Франции, 19 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Нант Прогнозы на ПСЖ Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Нант» — ПСЖ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на выезде против «Нанта» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 23:00 мск. «Нант» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 19 Февраля 2022 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •

    «Нант»

    «Нант» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1 после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 35 очков.

    «Нант» в пяти предыдущих матчах одержал четыре победы. Две из них — в Кубке Франции.

    Коэффициенты матча Нант — ПСЖ

  • 1
  • 6.30
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.48
  • Ставка
    •

    В рамках чемпионата команда Антуана Комбуаре в прошлом туре выиграла на своем поле у «Реймса» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    Также стоит отметить, что «Нант» в восьми предыдущих турах одержал пять побед. А в девяти последних матчах на своем поле в Лиге 1 — только одно поражение. Так что можно сделать вывод, что команда находится в хорошей форме.

    «ПСЖ»

    «Пари Сен-Жермен» тем временем единолично возглавляет таблицу, набрав в 24-х матчах 59 очков.

    Ранее на этой неделе «Париж» провел долгожданный матч с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая часть противостояния осталась за командой Маурисио Почеттино. Единственный гол за минуту до финального свистка забил Килиан Мбаппе.

  • Месси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс»
  • «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу со счетом 1:0 над мадридским «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • 16/02/2022

    • В чемпионате «ПСЖ» опережает ближайшего преследователя на 13 очков. Ситуация полностью под контролем, поэтому можно предположить, что в ближайшее время лидер будет экономить силы на ответную игру с «Мадридом».

    Четыре из семи предыдущих матчей «ПСЖ» на выезде в рамках чемпионата Франции завершились вничью (в одном случае 0:0 и трижды 1:1).

    Прогноз и ставка

    На «Нант» в этом матче можно поставить за 6.85, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «ПСЖ» — за 1.54.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Как ни крути, а через пару дней после сложной игры с «Реалом» у футболистов «ПСЖ» вряд ли будет супер настрой на матч с французским середняком. Такое было уже не один раз, и можно предположить, что «Нант» этим воспользуется.

    Тем более у Комбуаре действительно крепкая команда.

    Ставка — победа «Нанта» или ничья за 2.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бонзи — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Кудерметова — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ризеспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Фортуна — Спарта Роттердам
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Майнц — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.64
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гент — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Борнмут — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.79
  • Прогноз на матч Лилль — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Эльче — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нант» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» проиграет на поле «Нанта»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры