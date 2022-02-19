«Пари Сен-Жермен» сыграет на выезде против «Нанта» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 23:00 мск. «Нант» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Нант» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1 после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 35 очков.

«Нант» в пяти предыдущих матчах одержал четыре победы. Две из них — в Кубке Франции.

Коэффициенты матча Нант — ПСЖ 1 6.30 X 4.60 2 1.48 Ставка

В рамках чемпионата команда Антуана Комбуаре в прошлом туре выиграла на своем поле у «Реймса» (1:0).

Все прогнозы на футбол

Также стоит отметить, что «Нант» в восьми предыдущих турах одержал пять побед. А в девяти последних матчах на своем поле в Лиге 1 — только одно поражение. Так что можно сделать вывод, что команда находится в хорошей форме.

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» тем временем единолично возглавляет таблицу, набрав в 24-х матчах 59 очков.

Ранее на этой неделе «Париж» провел долгожданный матч с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая часть противостояния осталась за командой Маурисио Почеттино. Единственный гол за минуту до финального свистка забил Килиан Мбаппе.

В чемпионате «ПСЖ» опережает ближайшего преследователя на 13 очков. Ситуация полностью под контролем, поэтому можно предположить, что в ближайшее время лидер будет экономить силы на ответную игру с «Мадридом».

Четыре из семи предыдущих матчей «ПСЖ» на выезде в рамках чемпионата Франции завершились вничью (в одном случае 0:0 и трижды 1:1).

Прогноз и ставка

На «Нант» в этом матче можно поставить за 6.85, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «ПСЖ» — за 1.54.

Как ни крути, а через пару дней после сложной игры с «Реалом» у футболистов «ПСЖ» вряд ли будет супер настрой на матч с французским середняком. Такое было уже не один раз, и можно предположить, что «Нант» этим воспользуется.

Тем более у Комбуаре действительно крепкая команда.

Ставка — победа «Нанта» или ничья за 2.78.