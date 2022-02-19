«Нант»
«Нант» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1 после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 35 очков.
«Нант» в пяти предыдущих матчах одержал четыре победы. Две из них — в Кубке Франции.
Коэффициенты матча Нант — ПСЖ
В рамках чемпионата команда Антуана Комбуаре в прошлом туре выиграла на своем поле у «Реймса» (1:0).
Также стоит отметить, что «Нант» в восьми предыдущих турах одержал пять побед. А в девяти последних матчах на своем поле в Лиге 1 — только одно поражение. Так что можно сделать вывод, что команда находится в хорошей форме.
«ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» тем временем единолично возглавляет таблицу, набрав в 24-х матчах 59 очков.
Ранее на этой неделе «Париж» провел долгожданный матч с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая часть противостояния осталась за командой Маурисио Почеттино. Единственный гол за минуту до финального свистка забил Килиан Мбаппе.
В чемпионате «ПСЖ» опережает ближайшего преследователя на 13 очков. Ситуация полностью под контролем, поэтому можно предположить, что в ближайшее время лидер будет экономить силы на ответную игру с «Мадридом».
Четыре из семи предыдущих матчей «ПСЖ» на выезде в рамках чемпионата Франции завершились вничью (в одном случае 0:0 и трижды 1:1).
Прогноз и ставка
На «Нант» в этом матче можно поставить за 6.85, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «ПСЖ» — за 1.54.
Как ни крути, а через пару дней после сложной игры с «Реалом» у футболистов «ПСЖ» вряд ли будет супер настрой на матч с французским середняком. Такое было уже не один раз, и можно предположить, что «Нант» этим воспользуется.
Тем более у Комбуаре действительно крепкая команда.
Ставка — победа «Нанта» или ничья за 2.78.