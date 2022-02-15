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    «Абердин» — «Сент-Джонстон». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Шотландии, 15 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Абердин» — «Сент-Джонстон»
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    «Абердин» идет на девятом месте
    «Абердин» сыграет на своем поле с «Сент-Джонстоном» в рамках 24-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 22:45 мск. «Абердин» — «Сент-Джонстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 15 Февраля 2022 года
    Абердин
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Абердин 22:45 Ст. Джонстон Ст. Джонстон
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Абердин»

    Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. Девятое место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось априори.

    При средних показателях «Абердин» реально может подняться разве что в первую четверку. Правда, еще нужно попасть в первую шестерку.

    Клуб отстает на три очка от топ-6, куда нужно попасть после третьего круга, до завершения которого у него еще восемь матчей.

    Все прогнозы на футбол

    Коллектив не знает побед уже шесть поединков кряду во всех турнирах при пяти поражениях и одной ничьей.

    «Сент-Джонстон»

    «Святые» находятся на дне таблицы с 19 очками. Также у команды всего четыре победы — меньше, чем у кого-либо.

    В последних 15 поединках во всех турнирах «Сент-Джонстон» одержал одну победу.

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    • В последних двух турах коллектив не выигрывал. Сперва он разошелся миром с «Данди Юнайтед» (0:0) дома, а затем проиграл «Сент-Миррену» (1:2) в гостях.

    Тем не менее, в четырех последних матчах команда одержала одну победу при двух ничьих и одном поражении.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.

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    «Абердин» — «Сент-Джонстон»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на футбол. Закончится ли безвыигрышная серия «Абердина»?
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