«Абердин»
Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. Девятое место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось априори.
При средних показателях «Абердин» реально может подняться разве что в первую четверку. Правда, еще нужно попасть в первую шестерку.
Клуб отстает на три очка от топ-6, куда нужно попасть после третьего круга, до завершения которого у него еще восемь матчей.
Коллектив не знает побед уже шесть поединков кряду во всех турнирах при пяти поражениях и одной ничьей.
«Сент-Джонстон»
«Святые» находятся на дне таблицы с 19 очками. Также у команды всего четыре победы — меньше, чем у кого-либо.
В последних 15 поединках во всех турнирах «Сент-Джонстон» одержал одну победу.
В последних двух турах коллектив не выигрывал. Сперва он разошелся миром с «Данди Юнайтед» (0:0) дома, а затем проиграл «Сент-Миррену» (1:2) в гостях.
Тем не менее, в четырех последних матчах команда одержала одну победу при двух ничьих и одном поражении.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.