«Абердин» сыграет на своем поле с «Сент-Джонстоном» в рамках 24-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 22:45 мск. «Абердин» — «Сент-Джонстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Абердин»

Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. Девятое место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось априори.

При средних показателях «Абердин» реально может подняться разве что в первую четверку. Правда, еще нужно попасть в первую шестерку.

Клуб отстает на три очка от топ-6, куда нужно попасть после третьего круга, до завершения которого у него еще восемь матчей.

Все прогнозы на футбол

Коллектив не знает побед уже шесть поединков кряду во всех турнирах при пяти поражениях и одной ничьей.

«Сент-Джонстон»

«Святые» находятся на дне таблицы с 19 очками. Также у команды всего четыре победы — меньше, чем у кого-либо.

В последних 15 поединках во всех турнирах «Сент-Джонстон» одержал одну победу.

В последних двух турах коллектив не выигрывал. Сперва он разошелся миром с «Данди Юнайтед» (0:0) дома, а затем проиграл «Сент-Миррену» (1:2) в гостях.

Тем не менее, в четырех последних матчах команда одержала одну победу при двух ничьих и одном поражении.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.