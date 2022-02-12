«Лацио»
«Лацио» в нынешнем сезоне выступает, в целом, не столь удачно. Команда борется за попадание в еврокубки, находясь на 6 месте в турнирной таблице.
Главным достоянием команды является приличная атакующая линия. Блестящий Чиро Иммобиле забил уже 18 мячей в чемпионате!
Коэффициенты матча Лацио — Болонья
В предыдущем туре чемпионата «Лацио» на выезде разгромил «Фиорентину» (0:3). Правда, после того римляне сами были разгромлены «Миланом» (4:0) в Кубке Италии.
С «Болоньей» команда в последних матчах играет неудачно. Два последних поединка завершились для «лациале» поражениями.
«Болонья»
На данный момент «Болонья» занимает скромное, как для себя, 13 место. Вот только с атакой у команды не ладится: всего 29 забитых мячей.
Скорее всего, «Болонья» не будет бороться за выживание. И вылетать есть кому, и игру команда демонстрирует не самую блеклую.
В предыдущем туре Серии А «Болонья» добыла один пункт. Дома команда расписала сухую мировую с «Эмполи».
«Болонья» не побеждает уже в четырех матчах к ряду. Расчет на Марко Арнаутовича, отличившегося шестью мячами в чемпионате.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.73, на ничью за 4.08, а на «Болонью» — за 4.92.
Фактор наличия в составе Иммобиле поможет римлянам победить.
«Болонья»
Римляне постараются, как минимум, закрепиться на шестой позиции. Наши прогноз и ставка — Фора «Лацио» -1.5 с коэффициентом 2.91.