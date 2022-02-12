«Лацио» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 17:00 мск. «Лацио» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» в нынешнем сезоне выступает, в целом, не столь удачно. Команда борется за попадание в еврокубки, находясь на 6 месте в турнирной таблице.

Главным достоянием команды является приличная атакующая линия. Блестящий Чиро Иммобиле забил уже 18 мячей в чемпионате!

Коэффициенты матча Лацио — Болонья 1 1.70 X 4.05 2 4.70 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Лацио» на выезде разгромил «Фиорентину» (0:3). Правда, после того римляне сами были разгромлены «Миланом» (4:0) в Кубке Италии.

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С «Болоньей» команда в последних матчах играет неудачно. Два последних поединка завершились для «лациале» поражениями.

«Болонья»

На данный момент «Болонья» занимает скромное, как для себя, 13 место. Вот только с атакой у команды не ладится: всего 29 забитых мячей.

Скорее всего, «Болонья» не будет бороться за выживание. И вылетать есть кому, и игру команда демонстрирует не самую блеклую.

В предыдущем туре Серии А «Болонья» добыла один пункт. Дома команда расписала сухую мировую с «Эмполи».

«Болонья» не побеждает уже в четырех матчах к ряду. Расчет на Марко Арнаутовича, отличившегося шестью мячами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.73, на ничью за 4.08, а на «Болонью» — за 4.92.

Фактор наличия в составе Иммобиле поможет римлянам победить.

«Болонья» в последних матчах выглядит крайне неубедительно .

Римляне постараются, как минимум, закрепиться на шестой позиции. Наши прогноз и ставка — Фора «Лацио» -1.5 с коэффициентом 2.91.