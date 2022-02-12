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    «Лацио» легко переиграет «Болонью»

    «Лацио» — «Болонья». Прогноз, ставка (к. 2.91) на футбол, Серия А, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Болонья»
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    Чиро Иммобиле
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 17:00 мск. «Лацио» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Февраля 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 17:00 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Лацио»

    «Лацио» в нынешнем сезоне выступает, в целом, не столь удачно. Команда борется за попадание в еврокубки, находясь на 6 месте в турнирной таблице.

    Главным достоянием команды является приличная атакующая линия. Блестящий Чиро Иммобиле забил уже 18 мячей в чемпионате!

    Коэффициенты матча Лацио — Болонья

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 4.70
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Лацио» на выезде разгромил «Фиорентину» (0:3). Правда, после того римляне сами были разгромлены «Миланом» (4:0) в Кубке Италии.

    Все прогнозы на Серию А

    С «Болоньей» команда в последних матчах играет неудачно. Два последних поединка завершились для «лациале» поражениями.

    «Болонья»

    На данный момент «Болонья» занимает скромное, как для себя, 13 место. Вот только с атакой у команды не ладится: всего 29 забитых мячей.

    Скорее всего, «Болонья» не будет бороться за выживание. И вылетать есть кому, и игру команда демонстрирует не самую блеклую.

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    • В предыдущем туре Серии А «Болонья» добыла один пункт. Дома команда расписала сухую мировую с «Эмполи».

    «Болонья» не побеждает уже в четырех матчах к ряду. Расчет на Марко Арнаутовича, отличившегося шестью мячами в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.73, на ничью за 4.08, а на «Болонью» — за 4.92.

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    Фактор наличия в составе Иммобиле поможет римлянам победить.

    «Болонья» в последних матчах выглядит крайне неубедительно.

    Римляне постараются, как минимум, закрепиться на шестой позиции. Наши прогноз и ставка — Фора «Лацио» -1.5 с коэффициентом 2.91.

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    «Лацио» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.91), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» легко переиграет «Болонью»
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