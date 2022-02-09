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    «Борнмут» быстро одолеет «браммиз»

    «Борнмут» — «Бирмингем». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Чемпионшип, 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Бирмингем»
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    Филип Биллинг
    «Борнмут» сыграет на своем поле с «Бирмингемом» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Борнмут» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Февраля 2022 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 22:45 Бирмингем Сити Бирмингем Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Борнмут»

    «Борнмут» в нынешнем сезоне бьется за выход в АПЛ. Команда сейчас занимает 3 место, но с учетом матчей в запасе имеет все шансы на подъем.

    В последних матчах команда несколько затормозила. Чего стоит только позорный вылет из Кубка Англии от скромнейшего «Борхэм Вуд» (0:1).

    Коэффициенты матча Борнмут — Бирмингем Сити

  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 6.40
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Борнмут» добыл три очка. Выездная победа над аутсайдером «Барнсли» вышла минимальной.

    Все прогнозы на футбол

    С «Бирмингемом» команда в последнее время играет довольно удачно. Из девяти очных поединков «Борнмут» уступил лишь в первом, после чего добыл 8 (!) побед.

    «Бирмингем»

    На данный момент «Бирмингем» занимает скромное 18 место. Борьба за выживание команде не грозит, но и прыжка вверх ожидать едва ли стоит.

    Между тем, с атакой у команды имеются серьезные сложности. Реалии таковы, что в 30 матчах игроки «Бирмингема» забили лишь 33 мяча.

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    • С обороной тоже не все так позитивно — 46 пропущенных мячей. Да и вообще, «браммиз» выглядят хлипковато.

    В минувшем туре чемпионата «Бирмингем» вновь разочаровал. Дома команда уступила «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.60, на ничью за 4.14, а на «Бирмингем» — за 5.75.

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    «Борнмут» максимально настроен вернуться в АПЛ.

    «Бирмингем» имеет заметные трудности с надежностью обороны.

    «Борнмут» традиционно успешно играет с «браммиз». Наши прогноз и ставка — Победа «Борнмута» в 1 тайме с коэффициентом 2.17.

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    «Борнмут» — «Бирмингем»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. «Борнмут» быстро одолеет «браммиз»
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