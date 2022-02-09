«Борнмут» сыграет на своем поле с «Бирмингемом» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:45 мск. «Борнмут» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» в нынешнем сезоне бьется за выход в АПЛ. Команда сейчас занимает 3 место, но с учетом матчей в запасе имеет все шансы на подъем.

В последних матчах команда несколько затормозила. Чего стоит только позорный вылет из Кубка Англии от скромнейшего «Борхэм Вуд» (0:1).

Коэффициенты матча Борнмут — Бирмингем Сити 1 1.53 X 4.10 2 6.40 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Борнмут» добыл три очка. Выездная победа над аутсайдером «Барнсли» вышла минимальной.

Все прогнозы на футбол

С «Бирмингемом» команда в последнее время играет довольно удачно. Из девяти очных поединков «Борнмут» уступил лишь в первом, после чего добыл 8 (!) побед.

«Бирмингем»

На данный момент «Бирмингем» занимает скромное 18 место. Борьба за выживание команде не грозит, но и прыжка вверх ожидать едва ли стоит.

Между тем, с атакой у команды имеются серьезные сложности. Реалии таковы, что в 30 матчах игроки «Бирмингема» забили лишь 33 мяча.

С обороной тоже не все так позитивно — 46 пропущенных мячей. Да и вообще, «браммиз» выглядят хлипковато.

В минувшем туре чемпионата «Бирмингем» вновь разочаровал. Дома команда уступила «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.60, на ничью за 4.14, а на «Бирмингем» — за 5.75.

«Борнмут» максимально настроен вернуться в АПЛ .

«Бирмингем» имеет заметные трудности с надежностью обороны.

«Борнмут» традиционно успешно играет с «браммиз». Наши прогноз и ставка — Победа «Борнмута» в 1 тайме с коэффициентом 2.17.