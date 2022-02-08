Во вторник, 8 февраля, «Ньюкасл» в рамках 24-го тура АПЛ на своем поле примет «Эвертон» из Ливерпуля. Игра начнется в 22:45 по мск. «Ньюкасл» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

На текущий момент «Ньюкасл» набрал всего 15 баллов и разместился на предпоследнем месте в турнирной таблице, но от 17 безопасной строки он отстает всего на пункт, при этом имея игру в запасе.

«Сороки» в данном первенстве очень туго стартовали и долгое время шли без побед. Свою первую викторию они добыли лишь в начале декабря, обыграв на своем поле соседа по турнирке «Бернли» со счетом 1:0.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Эвертон 1 2.60 X 3.40 2 2.70 Ставка

В новом же году в рамках чемпионата страны «черно-белые» еще не знали горечи поражений. Сперва они на своем поле расписали мировую с «Уотфордом» 1:1, а затем одолели в гостях «Лидс» — 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

На своем поле в рамка АПЛ коллектив шесть встреч свел вничью, раз выиграл и четыре встречи проиграл.

«Эвертон»

«Эвертон» также неудачно проводит этот сезон, и на данный момент в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает только 16 строчку, опережая зону вылета всего на четыре пункта.

За последние 14 проведенных встреч команда из Ливерпуля сумела выиграть только одну, еще три поединка она завершила мировым исходом и в десяти случаях терпела поражения.

К данной игре «ириски» подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, где раз сыграли вничью и четырежды уступали. В прошлом туре они проиграли дома «Астон Вилле» 0:1, тем самым потерпев третье фиаско подряд в рамках АПЛ.

Всего лишь шесть из 19 баллов «Эвертон» заработал на чужих полях. У клуба одна победа, три ничьи и шесть поражений.

В прошлом сезоне «Ньюкасл» выиграл у «Эвертона» обе игры — 2:1 дома и 2:0 в гостях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.63.

На викторию «Эвертона» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.54.

Обе команды в этом сезоне выступают слабо, но «сороки» в последнее время исправно набирают очки, а вот «ириски» пребывают в затяжном кризисе, проигрывая только. Так что здесь рискнем поставить на викторию «Ньюкасла», которому также хорошим подспорьем будут и родные стены.