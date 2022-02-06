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    «Глазго Рейнджерс» — «Хартс». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Шотландии, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Глазго Рейнджерс» — «Хартс»
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    Глен Камара
    «Глазго Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Хартсом» в рамках 25-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 19:00 мск. «Глазго Рейнджерс» — «Хартс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 06 Февраля 2022 года
    Глазго Рейнджерс
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Глазго Рейнджерс 19:00 Хартс Хартс
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Глазго Рейнджерс»

    «Глазго Рейнджерс» в минувшем туре упустил лидерство. Разгромное поражение от «Селтика» (3:0) наверняка болезненно ударило по самолюбию команды.

    Вообще, игра действующего чемпиона Шотландии вызывает ряд вопросов. Все-таки 21 пропущенный мяч в 24 матчах — явно многовато для претендента на титул.

    Причем до поражения в Old firm derby команда потеряла очки во встрече с «Росс Каунти» (3:3). А до того «рейнджеры» с трудом дожали «Ливингстон» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    С «Хартсом» в последнее время команда играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Глазго Рейнджерс» выиграл дважды, столько раз уступив.

    «Хартс»

    На данный момент «Хартс» занимает 3 место в таблице. Вряд ли команде светит вклиниться в чемпионскую гонку, а вот за текущую позицию придется побороться.

    «Хартс» пока уверенно ее удерживает. Отрыв от идущего следом «Мотеруэлла» составляет 10 очков, что весьма комфортно.

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    • В своем предыдущем поединке «Хартс» добыл один балл. Выездная ничья с «Хибернианом» вышла сухой.

    Зато до того команда добыла важнейшую викторию над «Мотеруэллом» (2:0). А вот с «Селтиком» (1:2) «сердца» боролись достойно, хоть и уступили.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Глазго Рейнджерс» за 1.44, на ничью за 4.39, а на «Хартс» — за 6.79.

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    «Глазго Рейнджерс» мотивирован прервать серию неудач.

    «Хартс» не слишком результативен, к тому же два месяца назад дома безропотно уступил глазвегианцам (0:2).

    «Глазго Рейнджерс» мотивирован как можно скорее реабилитироваться за неудачу в Old firm derby. Наши прогноз и ставка — Победа «Глазго Рейнджерс» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Глазго Рейнджерс» — «Хартс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Быстрая реабилитация «рейнджеров»
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