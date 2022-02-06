«Глазго Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Хартсом» в рамках 25-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 19:00 мск. «Глазго Рейнджерс» — «Хартс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Глазго Рейнджерс»

«Глазго Рейнджерс» в минувшем туре упустил лидерство. Разгромное поражение от «Селтика» (3:0) наверняка болезненно ударило по самолюбию команды.

Вообще, игра действующего чемпиона Шотландии вызывает ряд вопросов. Все-таки 21 пропущенный мяч в 24 матчах — явно многовато для претендента на титул.

Причем до поражения в Old firm derby команда потеряла очки во встрече с «Росс Каунти» (3:3). А до того «рейнджеры» с трудом дожали «Ливингстон» (1:0).

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С «Хартсом» в последнее время команда играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Глазго Рейнджерс» выиграл дважды, столько раз уступив.

«Хартс»

На данный момент «Хартс» занимает 3 место в таблице. Вряд ли команде светит вклиниться в чемпионскую гонку, а вот за текущую позицию придется побороться.

«Хартс» пока уверенно ее удерживает. Отрыв от идущего следом «Мотеруэлла» составляет 10 очков, что весьма комфортно.

В своем предыдущем поединке «Хартс» добыл один балл. Выездная ничья с «Хибернианом» вышла сухой.

Зато до того команда добыла важнейшую викторию над «Мотеруэллом» (2:0). А вот с «Селтиком» (1:2) «сердца» боролись достойно, хоть и уступили.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Глазго Рейнджерс» за 1.44, на ничью за 4.39, а на «Хартс» — за 6.79.

«Глазго Рейнджерс» мотивирован прервать серию неудач .

«Хартс» не слишком результативен, к тому же два месяца назад дома безропотно уступил глазвегианцам (0:2).

«Глазго Рейнджерс» мотивирован как можно скорее реабилитироваться за неудачу в Old firm derby. Наши прогноз и ставка — Победа «Глазго Рейнджерс» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.