«Кельн»
«Кельн» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Вместо привычной борьбы за выживание «козлы» осели на экваторе таблицы.
Правда, с обороной у команды дела обстоят не слишком весело. В 20 матчах «козлы» пропустили уже 34 мяча.
Коэффициенты матча Кёльн — Фрайбург
В предыдущем туре чемпионата Германии «Кельн» расписал мировую с «Бохумом» (2:2). А Антони Модест забил свой 13-й мяч в чемпионате.
С «Фрайбургом» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Кельн» выиграл два раза, столько же раз уступив.
«Фрайбург»
На данный момент «Фрайбург» занимает 5 место, и вполне резонно претендует на попадание в зону Лиги чемпионов. Причем отставание от третьего места измеряется лишь двумя пунктами.
Между тем, с реализацией у команды имеются немалые проблемы. В 20 поединках «Фрайбург» забил лишь 33 мяча.
В минувшем туре чемпионата «Фрайбург» добыл важнейшие три пункта. Дома команда не оставила шансов «Штутгарту» (2:0).
«Фрайбург» имеет действующую двухматчевую победную серию. Причем до нее команда разгромно уступила дортмундской «Боруссии» (5:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кельн» за 2.30, на ничью за 3.50, а на «Фрайбург» — за 3.00.
«Кельн» многовато пропускает в свои ворота.
«Фрайбург»
«Фрайбург» отлично обороняется, к тому же в минувшем сезоне дважды разгромил «козлов». Наши прогноз и ставка — Победа «Фрайбурга» с коэффициентом 3.00.