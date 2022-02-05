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    «Козлы» падут под натиском «Фрайбурга»?

    «Кельн» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Бундеслига, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Фрайбург»
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    Антони Модест
    «Кельн» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 17:30 мск. «Кельн» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Февраля 2022 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 17:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Кельн»

    «Кельн» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Вместо привычной борьбы за выживание «козлы» осели на экваторе таблицы.

    Правда, с обороной у команды дела обстоят не слишком весело. В 20 матчах «козлы» пропустили уже 34 мяча.

    Коэффициенты матча Кёльн — Фрайбург

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата Германии «Кельн» расписал мировую с «Бохумом» (2:2). А Антони Модест забил свой 13-й мяч в чемпионате.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    С «Фрайбургом» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Кельн» выиграл два раза, столько же раз уступив.

    «Фрайбург»

    На данный момент «Фрайбург» занимает 5 место, и вполне резонно претендует на попадание в зону Лиги чемпионов. Причем отставание от третьего места измеряется лишь двумя пунктами.

    Между тем, с реализацией у команды имеются немалые проблемы. В 20 поединках «Фрайбург» забил лишь 33 мяча.

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    • В минувшем туре чемпионата «Фрайбург» добыл важнейшие три пункта. Дома команда не оставила шансов «Штутгарту» (2:0).

    «Фрайбург» имеет действующую двухматчевую победную серию. Причем до нее команда разгромно уступила дортмундской «Боруссии» (5:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кельн» за 2.30, на ничью за 3.50, а на «Фрайбург» — за 3.00.

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    «Кельн» многовато пропускает в свои ворота.

    «Фрайбург» имеет действующую серию из двух побед подряд.

    «Фрайбург» отлично обороняется, к тому же в минувшем сезоне дважды разгромил «козлов». Наши прогноз и ставка — Победа «Фрайбурга» с коэффициентом 3.00.

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    «Кельн» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. «Козлы» падут под натиском «Фрайбурга»?
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