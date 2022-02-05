«Кельн» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 17:30 мск. «Кельн» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Вместо привычной борьбы за выживание «козлы» осели на экваторе таблицы.

Правда, с обороной у команды дела обстоят не слишком весело. В 20 матчах «козлы» пропустили уже 34 мяча.

Коэффициенты матча Кёльн — Фрайбург 1 2.35 X 3.50 2 2.90 Ставка

В предыдущем туре чемпионата Германии «Кельн» расписал мировую с «Бохумом» (2:2). А Антони Модест забил свой 13-й мяч в чемпионате.

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С «Фрайбургом» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Кельн» выиграл два раза, столько же раз уступив.

«Фрайбург»

На данный момент «Фрайбург» занимает 5 место, и вполне резонно претендует на попадание в зону Лиги чемпионов. Причем отставание от третьего места измеряется лишь двумя пунктами.

Между тем, с реализацией у команды имеются немалые проблемы. В 20 поединках «Фрайбург» забил лишь 33 мяча.

В минувшем туре чемпионата «Фрайбург» добыл важнейшие три пункта. Дома команда не оставила шансов «Штутгарту» (2:0).

«Фрайбург» имеет действующую двухматчевую победную серию. Причем до нее команда разгромно уступила дортмундской «Боруссии» (5:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кельн» за 2.30, на ничью за 3.50, а на «Фрайбург» — за 3.00.

«Кельн» многовато пропускает в свои ворота.

«Фрайбург» имеет действующую серию из двух побед подряд .

«Фрайбург» отлично обороняется, к тому же в минувшем сезоне дважды разгромил «козлов». Наши прогноз и ставка — Победа «Фрайбурга» с коэффициентом 3.00.