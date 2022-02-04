«Марсель»
«Марсель» сейчас расположился на третьей строке в турнирной таблице. Лидеру он проигрывает уже очень много, а вот от второй позиции отстает на два очка, а ближайший преследователь находится на расстоянии пяти пунктов.
«Провансальцы» в середине недели провели пропущенный матч с «Лионом», проиграв в нем на выезде со счетом 1:2, пропустив решающий гол уже в компенсированное к встрече время.
Коэффициенты матча Марсель — Анже
Перед этим же «южане» не знали горечи поражений на протяжении девяти встреч, выиграв в этот период в шести из них при четырех мировых исходах. Непосредственно в Лиге 1 в этот период они отыграли пять игр.
В этом чемпионате «Марсель» на своем поле провел 11 встреч, в которых победил только четыре раза, пять матчей он свел вничью и потерпел два фиаско.
«Анже»
«Анже» с 29 зачетными пунктами разместился на 12 позиции в турнирной таблице французского чемпионата, но от пятой еврокубковой зоны он отстает лишь на пять пунктов.
За последние пять поединков первенства «черно-белые» смогли добыть лишь одну викторию, одолев в позапрошлом туре на своем поле аутсайдера «Труа» со счетом 2:1.
Также в этом периоде коллектив одну игру свел вничью и потерпел три поражения. Одно из них состоялось в прошлом игровом дне на своей арене от последней команды чемпионата «Сент-Этьена» — 0:1.
11 гостевых поединков текущего розыгрыша Лиги 1 семь из них «Анже» свел вничью, еще по два раза он побеждал и уступал.
За последние девять очных встреч этих клубов в шести случаях была ничья, дважды выиграл «Марсель» и раз сильнее был «Анже».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.55.
На викторию «Анже» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.34.
Уж очень часто между собой эти команды в последнее время играют не особо результативно. Так и сейчас не ждем от них голевой феерии и ставим на низовой исход.