В пятницу, 4 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 «Марсель» на своем стадионе «Велодром» сыграет против «Анже». Игра начнется в 23:00 по мск. «Марсель» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» сейчас расположился на третьей строке в турнирной таблице. Лидеру он проигрывает уже очень много, а вот от второй позиции отстает на два очка, а ближайший преследователь находится на расстоянии пяти пунктов.

«Провансальцы» в середине недели провели пропущенный матч с «Лионом», проиграв в нем на выезде со счетом 1:2, пропустив решающий гол уже в компенсированное к встрече время.

Коэффициенты матча Марсель — Анже 1 1.53 X 4.30 2 6.20 Ставка

Перед этим же «южане» не знали горечи поражений на протяжении девяти встреч, выиграв в этот период в шести из них при четырех мировых исходах. Непосредственно в Лиге 1 в этот период они отыграли пять игр.

Календарь и таблица Лиги 1

В этом чемпионате «Марсель» на своем поле провел 11 встреч, в которых победил только четыре раза, пять матчей он свел вничью и потерпел два фиаско.

«Анже»

«Анже» с 29 зачетными пунктами разместился на 12 позиции в турнирной таблице французского чемпионата, но от пятой еврокубковой зоны он отстает лишь на пять пунктов.

За последние пять поединков первенства «черно-белые» смогли добыть лишь одну викторию, одолев в позапрошлом туре на своем поле аутсайдера «Труа» со счетом 2:1.

Также в этом периоде коллектив одну игру свел вничью и потерпел три поражения. Одно из них состоялось в прошлом игровом дне на своей арене от последней команды чемпионата «Сент-Этьена» — 0:1.

11 гостевых поединков текущего розыгрыша Лиги 1 семь из них «Анже» свел вничью, еще по два раза он побеждал и уступал.

За последние девять очных встреч этих клубов в шести случаях была ничья, дважды выиграл «Марсель» и раз сильнее был «Анже».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.55.

На викторию «Анже» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.34.

Уж очень часто между собой эти команды в последнее время играют не особо результативно. Так и сейчас не ждем от них голевой феерии и ставим на низовой исход.