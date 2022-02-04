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    Поединок выедет низовым

    «Марсель» — «Анже». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Франции, 4 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Анже»
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    Димитри Пайет
    В пятницу, 4 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 «Марсель» на своем стадионе «Велодром» сыграет против «Анже». Игра начнется в 23:00 по мск. «Марсель» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Февраля 2022 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 23:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    «Марсель» сейчас расположился на третьей строке в турнирной таблице. Лидеру он проигрывает уже очень много, а вот от второй позиции отстает на два очка, а ближайший преследователь находится на расстоянии пяти пунктов.

    «Провансальцы» в середине недели провели пропущенный матч с «Лионом», проиграв в нем на выезде со счетом 1:2, пропустив решающий гол уже в компенсированное к встрече время.

    Коэффициенты матча Марсель — Анже

  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.20
  • Ставка
    •

    Перед этим же «южане» не знали горечи поражений на протяжении девяти встреч, выиграв в этот период в шести из них при четырех мировых исходах. Непосредственно в Лиге 1 в этот период они отыграли пять игр.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В этом чемпионате «Марсель» на своем поле провел 11 встреч, в которых победил только четыре раза, пять матчей он свел вничью и потерпел два фиаско.

    «Анже»

    «Анже» с 29 зачетными пунктами разместился на 12 позиции в турнирной таблице французского чемпионата, но от пятой еврокубковой зоны он отстает лишь на пять пунктов.

    За последние пять поединков первенства «черно-белые» смогли добыть лишь одну викторию, одолев в позапрошлом туре на своем поле аутсайдера «Труа» со счетом 2:1.

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    • Также в этом периоде коллектив одну игру свел вничью и потерпел три поражения. Одно из них состоялось в прошлом игровом дне на своей арене от последней команды чемпионата «Сент-Этьена» — 0:1.

    11 гостевых поединков текущего розыгрыша Лиги 1 семь из них «Анже» свел вничью, еще по два раза он побеждал и уступал.

    За последние девять очных встреч этих клубов в шести случаях была ничья, дважды выиграл «Марсель» и раз сильнее был «Анже».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Анже» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.34.

    Уж очень часто между собой эти команды в последнее время играют не особо результативно. Так и сейчас не ждем от них голевой феерии и ставим на низовой исход.

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    «Марсель» — «Анже»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 04.02.2022. Прогнозы на футбол. Поединок выедет низовым
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