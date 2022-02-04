В пятницу, 4 февраля, в рамках 26-го тура второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене примет «Ибицу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. «Альмерия» — «Ибица»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия» переживает не лучшие времена. Вот уже пять туров она не может добыть три очка, проиграв за этот период в четырех поединках и один сведя вничью.

В своей последней проведенной игре андалузцы потерпели выездное фиаско от «Овьедо» со счетом 0:2, а немного ранее они на своей территории потерпели фиаско с таким же результатом и от «Эйбара».

Из-за этой удручающей серии «красно-белые» опустились в турнирной таблице Сегунды на третью позицию, отставая от второй строки на балл, ближайший преследователь отстает на столько же.

Все прогнозы на футбол

В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле выиграла восемь встреч из 12, а также по два раза расписав мировые и потерпев поражения.

«Ибица»

«Ибица», которая только поднялась из третьего дивизиона, весьма неплохо зарекомендовала себя в Сегунде. Сейчас она идет десятой в четырех очках отставания от зоны плей-офф.

Островитяне блестяще провели стартовые три поединка в новом году, выиграв их все. Среди них выделим погромы «Алькоркон» 6:2 дома и «Малаги» 5:0 на выезде. В минувшем же туре они дома расписали мировую с «Сарагосой» 2:2.

До этой удачной серии «курортники» не могли победить на протяжении шести встреч подряд. В этом отрезке они поровну поделили мировые исходы и поражения, причем все без забитых мячей.

Вне родных стен «Ибица» в текущем розыгрыше Сегунды уступила только дважды за 12 игр, еще по пять встреч команда выиграла и расписала мировые.

В первом круге «Альмерия» взяла верх над «Ибицей» на ее поле — 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 2.11, победа «Ибицы» — 3.72, ничья — 3.28.

Пара уже «Альмерии» выбираться из своей кризисной ямы. Прогнозируем, что андалузцы наконец-то победят, даже несмотря на неуступчивость своего предстоящего противника.