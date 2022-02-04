«Альмерия»
«Альмерия» переживает не лучшие времена. Вот уже пять туров она не может добыть три очка, проиграв за этот период в четырех поединках и один сведя вничью.
В своей последней проведенной игре андалузцы потерпели выездное фиаско от «Овьедо» со счетом 0:2, а немного ранее они на своей территории потерпели фиаско с таким же результатом и от «Эйбара».
Из-за этой удручающей серии «красно-белые» опустились в турнирной таблице Сегунды на третью позицию, отставая от второй строки на балл, ближайший преследователь отстает на столько же.
В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле выиграла восемь встреч из 12, а также по два раза расписав мировые и потерпев поражения.
«Ибица»
«Ибица», которая только поднялась из третьего дивизиона, весьма неплохо зарекомендовала себя в Сегунде. Сейчас она идет десятой в четырех очках отставания от зоны плей-офф.
Островитяне блестяще провели стартовые три поединка в новом году, выиграв их все. Среди них выделим погромы «Алькоркон» 6:2 дома и «Малаги» 5:0 на выезде. В минувшем же туре они дома расписали мировую с «Сарагосой» 2:2.
До этой удачной серии «курортники» не могли победить на протяжении шести встреч подряд. В этом отрезке они поровну поделили мировые исходы и поражения, причем все без забитых мячей.
Вне родных стен «Ибица» в текущем розыгрыше Сегунды уступила только дважды за 12 игр, еще по пять встреч команда выиграла и расписала мировые.
В первом круге «Альмерия» взяла верх над «Ибицей» на ее поле — 1:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 2.11, победа «Ибицы» — 3.72, ничья — 3.28.
Пара уже «Альмерии» выбираться из своей кризисной ямы. Прогнозируем, что андалузцы наконец-то победят, даже несмотря на неуступчивость своего предстоящего противника.