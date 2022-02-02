Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адама ТраореТраоре в «Барселоне» — брак по расчету с прицелом на будущее Рафаэль НадальИсторический рекорд Надаля, болезненное поражение Медведева и еще 5 событий Australian Open-2022 Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 24-31 января
  • 22:41
    • «Спартак» объявил о подписании полузащитника «Янг Бойз»
  • 00:30
    • Окружение Мбаппе отрицает договоренность с «Реалом»
  • 23:35
    • Трансфер Миранчука в «Лацио» сорвал президент «Аталанты»
  • 22:21
    • «Эвертон» арендовал ван де Бека
  • 22:03
    • Кадри стал лучшим игроком недели в НХЛ
  • 21:13
    • Nike приостановила сотрудничество с Гринвудом
  • 17:26
    • «Манчестер Сити» объявил о трансфере форварда «Ривер Плейт»
    Все новости спорта

    «Хаддерсфилд» загонит «баранов»

    «Хаддерсфилд Таун» — «Дерби Каунти». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Чемпионшип, 2 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Хаддерсфилд Таун Прогнозы на Дерби
    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд Таун» — «Дерби Каунти»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Уэйн Руни
    «Хаддерсфилд Таун» сыграет на своем поле с «Дерби Каунти» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 22:45 мск. «Хаддерсфилд Таун» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Февраля 2022 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 22:45 Дерби Каунти Дерби Каунти
  • Дерби
    •

    «Хаддерсфилд Таун»

    «Хаддерсфилд Таун» в нынешнем сезоне сражается за выход в элитный дивизион. Сейчас команда занимает 7 место, немного поотстав от зоны плей-офф.

    В минувшем туре команда не смогла добыть три очка. Дома «Хаддерсфилд Таун» упустил победу над «Сток Сити» (1:1).

    Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Дерби Каунти

  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.80
  • Ставка
    •

    «Хаддерсфилд Таун» сейчас смотрится неплохо. Команда не проигрывает еще с конца ноября, к тому же симпатично выглядит в атаке.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Дерби Каунти» команда в последнее время играет не слишком успешно. Из пяти последних очных поединков «Хаддерсфилд Таун» выиграл лишь раз при двух неудачах.

    «Дерби Каунти»

    Эта команда в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание в Чемпионшип. Текущее 23 место с 15 очками в активе не сулит ничего хорошего.

    Главным бичом команды является слабоватая атака. В 27 матчах было забито только 26 мячей, причем столько же и пропущено в свои ворота.

  • Трансферный дайджест. 24-31 января
  • Эпопея с Дембеле, сдвиги в деле Мбаппе, надежда старика Диего Косты снова заиграть в Европе и другие слухи недели на рынке трансферов
  • Вчера

    • Минувший тур для «Дерби Каунти» получился неудачным. Дома команда Уэйна Руни не сумела одолеть «Бирмингем» (2:2).

    В первом круге «бараны» открыли счет, но упустили победу (1:1). К слову, лучшим снайпером команды является Том Лоуренс, забивший 8 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хаддерсфилд Таун» за 2.08, на ничью за 3.30, а на «Дерби Каунти» — за 3.70.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Хаддерсфилд Таун» стремительно несется в зону плей-офф.

    Команда Руни испытывает трудности с реализацией.

    «Хаддерсфилд Таун» максимально мотивирован подняться в первую шестерку. Наши прогноз и ставка — Победа «Хаддерсфилд Таун» с коэффициентом 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Япония — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хиберниан — Хартс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Суонси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ливингстон — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сент-Миррен — Мотеруэлл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Росс Каунти — Абердин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Миллуолл — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.28
  • Прогноз на матч Данди — Данди Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.24
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уругвай — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хаддерсфилд Таун» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на футбол. «Хаддерсфилд» загонит «баранов»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры