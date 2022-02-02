«Хаддерсфилд Таун»
«Хаддерсфилд Таун» в нынешнем сезоне сражается за выход в элитный дивизион. Сейчас команда занимает 7 место, немного поотстав от зоны плей-офф.
В минувшем туре команда не смогла добыть три очка. Дома «Хаддерсфилд Таун» упустил победу над «Сток Сити» (1:1).
Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Дерби Каунти
«Хаддерсфилд Таун» сейчас смотрится неплохо. Команда не проигрывает еще с конца ноября, к тому же симпатично выглядит в атаке.
Против «Дерби Каунти» команда в последнее время играет не слишком успешно. Из пяти последних очных поединков «Хаддерсфилд Таун» выиграл лишь раз при двух неудачах.
«Дерби Каунти»
Эта команда в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание в Чемпионшип. Текущее 23 место с 15 очками в активе не сулит ничего хорошего.
Главным бичом команды является слабоватая атака. В 27 матчах было забито только 26 мячей, причем столько же и пропущено в свои ворота.
Минувший тур для «Дерби Каунти» получился неудачным. Дома команда Уэйна Руни не сумела одолеть «Бирмингем» (2:2).
В первом круге «бараны» открыли счет, но упустили победу (1:1). К слову, лучшим снайпером команды является Том Лоуренс, забивший 8 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Хаддерсфилд Таун» за 2.08, на ничью за 3.30, а на «Дерби Каунти» — за 3.70.
«Хаддерсфилд Таун»
Команда Руни испытывает трудности с реализацией.
«Хаддерсфилд Таун» максимально мотивирован подняться в первую шестерку. Наши прогноз и ставка — Победа «Хаддерсфилд Таун» с коэффициентом 2.08.