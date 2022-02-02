«Хаддерсфилд Таун» сыграет на своем поле с «Дерби Каунти» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 22:45 мск. «Хаддерсфилд Таун» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд Таун»

«Хаддерсфилд Таун» в нынешнем сезоне сражается за выход в элитный дивизион. Сейчас команда занимает 7 место, немного поотстав от зоны плей-офф.

В минувшем туре команда не смогла добыть три очка. Дома «Хаддерсфилд Таун» упустил победу над «Сток Сити» (1:1).

Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Дерби Каунти 1 2.08 X 3.25 2 3.80 Ставка

«Хаддерсфилд Таун» сейчас смотрится неплохо. Команда не проигрывает еще с конца ноября, к тому же симпатично выглядит в атаке.

Все прогнозы на футбол

Против «Дерби Каунти» команда в последнее время играет не слишком успешно. Из пяти последних очных поединков «Хаддерсфилд Таун» выиграл лишь раз при двух неудачах.

«Дерби Каунти»

Эта команда в нынешнем сезоне отчаянно сражается за выживание в Чемпионшип. Текущее 23 место с 15 очками в активе не сулит ничего хорошего.

Главным бичом команды является слабоватая атака. В 27 матчах было забито только 26 мячей, причем столько же и пропущено в свои ворота.

Минувший тур для «Дерби Каунти» получился неудачным. Дома команда Уэйна Руни не сумела одолеть «Бирмингем» (2:2).

В первом круге «бараны» открыли счет, но упустили победу (1:1). К слову, лучшим снайпером команды является Том Лоуренс, забивший 8 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хаддерсфилд Таун» за 2.08, на ничью за 3.30, а на «Дерби Каунти» — за 3.70.

«Хаддерсфилд Таун» стремительно несется в зону плей-офф .

Команда Руни испытывает трудности с реализацией.

«Хаддерсфилд Таун» максимально мотивирован подняться в первую шестерку. Наши прогноз и ставка — Победа «Хаддерсфилд Таун» с коэффициентом 2.08.