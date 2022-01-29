29 января в Лондоне на стадионе «Киан Принс Фаундэйшн» в рамках 29-го тура английского Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс» сыграет против «Рединга». Начало — в 18:00 по мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

В турнирной таблице первой английской лиги «Куинз Парк Рейнджерс» занимает четвертое место, имея в активе 42 очка. От второй позиции команда отстает на четыре балла при игре в запасе.

Лондонский клуб в последний раз в чемпионате проигрывал более месяца тому назад, уступив тогда дома «Борнмуту» со счетом 0:1, после чего одержал четыре виктории подряд.

Однако в прошлом игрвом дне «обручи» прервали свою победную серию, расписав на своем поле мировую с «Суонси» 0:0. Несколькими днями ранее они на выезде переиграли «Ковентри» 2:1.

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За 14 домашних встреч текущего розыгрыша Чемпионшипа КПР победил в половине из них, еще четыре встречи он свел вничью и потерпел три фиаско.

«Рединг»

«Редингу» же в этом сезоне уготована борьба за сохранение прописки. Сейчас он идет на 21-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на два очка.

У «бисквитов» в данном первенстве только восемь викторий за 26 игр. Последнюю из них они одержали еще в конце ноября, одолев тогда на выезде «Суонси» со счетом 3:2.

После этого «роялисты» дважды сыграли вничью и пять раз уступали. Причем четыре из этих неудач пришлись на прошлые четыре тура. В своей последней встрече коллектив уступил дома «Хаддерсфилду» со счетом 3:4.

На выезде «Рединг» в текущем первенстве еще не играл вничью. Он добился четырех викторий и восемь раз был повержен.

КПР не может обыграть «Рединг» на протяжении последних шести игр, дважды проиграв в этот период при четырех мировых.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Куинз Парк Рейнджерс» предлагают — 1.60.

На викторию «Рединга» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.30.

И хотя КПР в последнее время неудачно играет против «Рединга», но сейчас «бисквиты» в таком состоянии, что их грех не одолеть. В общем, прогнозируем викторию хозяев минимум с разницей в один гол.