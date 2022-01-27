Сборная Ирана в седьмом туре третьего раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии сыграет дома против команды Ирака. Встреча пройдет 27 января в Тегеране, начало — в 17:30 по мск. Иран — Ирак: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иран

Сборная Ирана не без проблем преодолела второй этап квалификации, став победителем своей группы только по итогам последнего тура.

Эту же стадию отбора «Принцы Персии» проводят просто блестяще, находясь в одном шаге от выхода в финальную часть. За шесть встреч они добыли пять викторий и раз сыграли вничью.

Единственная потеря баллов была дома с Южной Корей — 1:1. Остальные же поединки иранцы выиграли с общим счетом 10:1. Помимо корейцев, забить им смогли только ливанцы — 2:1.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В своей последней игре турнира сборная Ирана на выезде разгромила Сирию, выиграв со счетом 3:0.

Ирак

Сборная Ирака вряд ли сможет зацепиться за первых две места, дающий прямой билет в Катар. А вот за третью строку ей вполне по силам побороться.

На текущий момент команда в третьем раунде квалификации идет четвертой, сильно отставая от первых двух строк, но третьей позиции они проигрывают всего лишь два пункта.

Пока на текущей стадии коллектив не побеждал. За шесть проведенных встреч у него два фиаско, которое было на своей арене от сборной Ирана и Южной Кореи (по 0:3).

Другие же четыре матча иракцы завершили мировыми исходами, забив и пропустив за эти встречи по три гола.

За последние пять очных встреч этих сборных они по два раза обыграли друг друга и раз сыграли вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Ирана предлагают — 1.40.

На викторию Ирака дают — 9.20, ничья оценена — в 4.30.

Победа с любым счетом выведет сборную Ирана в финальную часть ЧМ-2022. Так что прогнозируем в этом сражении уверенную викторию хозяев.