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    «Принцы Персии» досрочно забронируют билеты в Катар

    Иран — Ирак. Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, отбор ЧМ-2022, 27 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Иран — Ирак
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    Сердар Азмун
    Сборная Ирана в седьмом туре третьего раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии сыграет дома против команды Ирака. Встреча пройдет 27 января в Тегеране, начало — в 17:30 по мск. Иран — Ирак: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Иран

    Сборная Ирана не без проблем преодолела второй этап квалификации, став победителем своей группы только по итогам последнего тура.

    Эту же стадию отбора «Принцы Персии» проводят просто блестяще, находясь в одном шаге от выхода в финальную часть. За шесть встреч они добыли пять викторий и раз сыграли вничью.

    Единственная потеря баллов была дома с Южной Корей — 1:1. Остальные же поединки иранцы выиграли с общим счетом 10:1. Помимо корейцев, забить им смогли только ливанцы — 2:1.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В своей последней игре турнира сборная Ирана на выезде разгромила Сирию, выиграв со счетом 3:0.

    Ирак

    Сборная Ирака вряд ли сможет зацепиться за первых две места, дающий прямой билет в Катар. А вот за третью строку ей вполне по силам побороться.

    На текущий момент команда в третьем раунде квалификации идет четвертой, сильно отставая от первых двух строк, но третьей позиции они проигрывают всего лишь два пункта.

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    • Пока на текущей стадии коллектив не побеждал. За шесть проведенных встреч у него два фиаско, которое было на своей арене от сборной Ирана и Южной Кореи (по 0:3).

    Другие же четыре матча иракцы завершили мировыми исходами, забив и пропустив за эти встречи по три гола.

    За последние пять очных встреч этих сборных они по два раза обыграли друг друга и раз сыграли вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Ирана предлагают — 1.40.

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    На викторию Ирака дают — 9.20, ничья оценена — в 4.30.

    Победа с любым счетом выведет сборную Ирана в финальную часть ЧМ-2022. Так что прогнозируем в этом сражении уверенную викторию хозяев.

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    Иран — Ирак: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 27.01.2022. Прогнозы на футбол. «Принцы Персии» досрочно забронируют билеты в Катар
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