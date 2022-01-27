В четверг, 27 января, в 18-м туре португальской Примейры «Эшторил» на своем поле примет «Аруку». Игра начнется в 23:15 по мск. «Эшторил» — «Арука»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эшторил»

«Эшторил» с 25 очками находится на седьмой строке в турнирной таблице. В случае победы в этой игре он поднимется на одну строку выше и будет отставать от еврозоны на два пункта.

После того, как в середине декабря «канарейки» обыграли 1:0 в гостях аутсайдера «Белененсеш», затем они победить не могут на протяжении четырех матчей чемпионата.

Этот период коллектив начал мировым результатом, а продолжил тремя фиаско. Одно из них пришлось на прошлый тур на выезде от соседа по турнирке «Гимарайнша» со счетом 1:3.

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Дома «Эшторил» набрал лишь восемь баллов из 25. Коллектив смог выиграть лишь раз, дважды он проиграл и пять встреч завершил мировыми исходами.

«Арука»

«Арука» с 14 зачетными пунктами находится в зоне вылета португальского первенства, отставая от безопасной строки на два пункта.

Команда же последний раз смогла победить аж в конце ноября, одолев тогда на своем поле «Боавишту» со счетом 2:1. После этого она раз сыграла вничью и потерпела пять неудач.

К данной встрече клуб подходит с серий из трех поражений подряд. В минувшем туре он на своем поле потерпел неудачу от «Бенфики», уступив со счетом 0:2.

Вне родных стен «Арука» в этом чемпионате еще не побеждала. Она сыграла четыре раза вничью и потерпела пять фиаско.

За последние пять очных игр эти клубы по два раза друг друга обыграли и раз сыграли вничью. Причем четыре встречи были низовыми.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эшторила» предлагают — 2.02.

На викторию «Аруки» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.44.

Не очень много забивается в играх между этими соперниками. Но сейчас обе команды будут стараться взять максимум очков, что и должно принести не один результативный удар.