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    «Эшторил» — «Арука». Прогноз (к. 2.18) и ставки на футбол, чемпионат Португалии, 27 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Эшторил» — «Арука»
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    «Эшторил»
    В четверг, 27 января, в 18-м туре португальской Примейры «Эшторил» на своем поле примет «Аруку». Игра начнется в 23:15 по мск. «Эшторил» — «Арука»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 27 Января 2022 года
    Эшторил
  • Португалия. Примера
    •  Эшторил 23:15 Арука Арука
  • Португалия. Примера
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    «Эшторил»

    «Эшторил» с 25 очками находится на седьмой строке в турнирной таблице. В случае победы в этой игре он поднимется на одну строку выше и будет отставать от еврозоны на два пункта.

    После того, как в середине декабря «канарейки» обыграли 1:0 в гостях аутсайдера «Белененсеш», затем они победить не могут на протяжении четырех матчей чемпионата.

    Этот период коллектив начал мировым результатом, а продолжил тремя фиаско. Одно из них пришлось на прошлый тур на выезде от соседа по турнирке «Гимарайнша» со счетом 1:3.

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    Дома «Эшторил» набрал лишь восемь баллов из 25. Коллектив смог выиграть лишь раз, дважды он проиграл и пять встреч завершил мировыми исходами.

    «Арука»

    «Арука» с 14 зачетными пунктами находится в зоне вылета португальского первенства, отставая от безопасной строки на два пункта.

    Команда же последний раз смогла победить аж в конце ноября, одолев тогда на своем поле «Боавишту» со счетом 2:1. После этого она раз сыграла вничью и потерпела пять неудач.

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    • К данной встрече клуб подходит с серий из трех поражений подряд. В минувшем туре он на своем поле потерпел неудачу от «Бенфики», уступив со счетом 0:2.

    Вне родных стен «Арука» в этом чемпионате еще не побеждала. Она сыграла четыре раза вничью и потерпела пять фиаско.

    За последние пять очных игр эти клубы по два раза друг друга обыграли и раз сыграли вничью. Причем четыре встречи были низовыми.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эшторила» предлагают — 2.02.

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    На викторию «Аруки» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.44.

    Не очень много забивается в играх между этими соперниками. Но сейчас обе команды будут стараться взять максимум очков, что и должно принести не один результативный удар.

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    «Эшторил» — «Арука»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 27.01.2022. Прогнозы на футбол. Поединок обещает быть верховым
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