«Челси» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 января, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Лондонцы уже фактически выбыли из чемпионской гонки. Очковые потери команды Томаса Тухеля отбросили ее на 3 место.

Последняя осечка случилась на ровном месте. В выездном матче с «Брайтоном» «Челси» пропустил ответный гол на исходе часа игры (1:1).

Коэффициенты матча Челси — Тоттенхэм 1 1.70 X 3.95 2 4.80 Ставка

С наконечником атак у команды тоже не ладится. Ромелу Лукаку не оправдывает возложенных на него ожиданий, забив лишь 5 мячей в АПЛ.

Все прогнозы на АПЛ

Против земляков «Челси» в последние годы играет весьма успешно. Из пяти последних очных поединков «аристократы» выиграли в четырех при одной ничьей.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в нынешнем сезоне переживает период перестройки. Антонио Конте постепенно внедряет свои принципы построения игры.

Нынешнее 5 место является неплохой диспозицией. Между тем, выше 4 места подняться будет крайне непросто.

В минувшем туре чемпионата «Тоттенхэм» добыл победу. На выезде «шпоры» сумели оставить ни с чем «Лестер» (2:3).

К слову, в том поединке победу «шпорам» принес Стивен Бергвейн, соорудивший дубль за две минуты. А вот Харри Кейн в чемпионате отличился лишь 5 раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.66, на ничью за 4.00, а на «Тоттенхэм» — за 4.75.

«Челси» сейчас находится не в самых лучших игровых кондициях .

«Шпоры» намерены подняться в зону Лиги чемпионов.

Команда Тухеля переживает игровой кризис. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Тоттенхэма» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.