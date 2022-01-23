«Челси»
Лондонцы уже фактически выбыли из чемпионской гонки. Очковые потери команды Томаса Тухеля отбросили ее на 3 место.
Последняя осечка случилась на ровном месте. В выездном матче с «Брайтоном» «Челси» пропустил ответный гол на исходе часа игры (1:1).
Коэффициенты матча Челси — Тоттенхэм
С наконечником атак у команды тоже не ладится. Ромелу Лукаку не оправдывает возложенных на него ожиданий, забив лишь 5 мячей в АПЛ.
Против земляков «Челси» в последние годы играет весьма успешно. Из пяти последних очных поединков «аристократы» выиграли в четырех при одной ничьей.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» в нынешнем сезоне переживает период перестройки. Антонио Конте постепенно внедряет свои принципы построения игры.
Нынешнее 5 место является неплохой диспозицией. Между тем, выше 4 места подняться будет крайне непросто.
В минувшем туре чемпионата «Тоттенхэм» добыл победу. На выезде «шпоры» сумели оставить ни с чем «Лестер» (2:3).
К слову, в том поединке победу «шпорам» принес Стивен Бергвейн, соорудивший дубль за две минуты. А вот Харри Кейн в чемпионате отличился лишь 5 раз.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.66, на ничью за 4.00, а на «Тоттенхэм» — за 4.75.
«Челси»
«Шпоры» намерены подняться в зону Лиги чемпионов.
Команда Тухеля переживает игровой кризис. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Тоттенхэма» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.