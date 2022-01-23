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    В лондонском дерби победит «Тоттенхэм»?

    «Челси» — «Тоттенхэм». Дерзкая ставка за 5.75 на матч АПЛ 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Тоттенхэм»
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    Харри Кейн
    «Челси» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 января, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Января 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 19:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Челси»

    Лондонцы уже фактически выбыли из чемпионской гонки. Очковые потери команды Томаса Тухеля отбросили ее на 3 место.

    Последняя осечка случилась на ровном месте. В выездном матче с «Брайтоном» «Челси» пропустил ответный гол на исходе часа игры (1:1).

    Коэффициенты матча Челси — Тоттенхэм

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
    •

    С наконечником атак у команды тоже не ладится. Ромелу Лукаку не оправдывает возложенных на него ожиданий, забив лишь 5 мячей в АПЛ.

    Все прогнозы на АПЛ

    Против земляков «Челси» в последние годы играет весьма успешно. Из пяти последних очных поединков «аристократы» выиграли в четырех при одной ничьей.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне переживает период перестройки. Антонио Конте постепенно внедряет свои принципы построения игры.

    Нынешнее 5 место является неплохой диспозицией. Между тем, выше 4 места подняться будет крайне непросто.

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    • В минувшем туре чемпионата «Тоттенхэм» добыл победу. На выезде «шпоры» сумели оставить ни с чем «Лестер» (2:3).

    К слову, в том поединке победу «шпорам» принес Стивен Бергвейн, соорудивший дубль за две минуты. А вот Харри Кейн в чемпионате отличился лишь 5 раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.66, на ничью за 4.00, а на «Тоттенхэм» — за 4.75.

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    «Челси» сейчас находится не в самых лучших игровых кондициях.

    «Шпоры» намерены подняться в зону Лиги чемпионов.

    Команда Тухеля переживает игровой кризис. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Тоттенхэма» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (5.75), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. В лондонском дерби победит «Тоттенхэм»?
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