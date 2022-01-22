«Дженоа»
«Дженоа» занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Италии после 22-х сыгранных матчей, в которых набрала лишь 12 очков.
В конце прошлой неделе случилось то, о чем очень активно писали в последнее время итальянские журналисты. Руководство генуэзского клуба отправило в отставку Андрея Шевченко и весь его штаб.
Коэффициенты матча Дженоа — Удинезе
В принципе, поводов было достаточно. В 11-ти матчах под руководством Шевченко команда одержала только одну победу, кое-как обыграв в Кубке Италии такую же слабую «Салернитану».
Но первый же матч без украинца показал, что главная проблема «Дженоа» — не в тренере. Гостевая встреча с «Фиорентиной» завершилась сокрушительным поражением со счетом 0:6. Надо признать, что при Шевченко такого безобразия не было.
Несколько дней назад «Дженоа» назвала имя нового главного тренера, им стал Александр Блессин, ранее неплохо поработавший в бельгийском «Остенде». Скоро немец поймет, что ему досталась очень слабая команда.
«Удинезе»
«Удинезе» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 21-м матче 23 очка.
Первая половин января получилась непростой для клуба из Удине из-за вспышки коронавируса. Сначала Габриэле Чиоффи с треском проиграла на своем поле «Аталанте» со счетом 2:6.
Дальше было поражение от «Ювентуса» (0:2). А на этой неделе «Удинезе» вылетел из Кубка Италии, проиграв «Лацио». Но стоит отметить, что единственный гол римляне забили только в овертайме.
«Удинезе» одержал только две победы в десяти гостевых матчах Серии А.
Прогноз и ставка
На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 3.80, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Удинезе» — за 2.19.
«Дженоа» не спасет, скорее всего, даже Гвардиола. Проблема в игроках, менять надо как минимум половину состава. Но такой возможности у клуба нет. Скорее всего, Блессин тоже начнет с поражения.
Ставка — победа «Удинезе» за 2.19.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Удинезе» больше 1,5 за 2.24.