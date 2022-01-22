«Дженоа» сыграет на своем поле против «Удинезе» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 января, начало — в 17:00 мск. «Дженоа» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

«Дженоа» занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Италии после 22-х сыгранных матчей, в которых набрала лишь 12 очков.

В конце прошлой неделе случилось то, о чем очень активно писали в последнее время итальянские журналисты. Руководство генуэзского клуба отправило в отставку Андрея Шевченко и весь его штаб.

Коэффициенты матча Дженоа — Удинезе 1 3.60 X 3.25 2 2.15 Ставка

В принципе, поводов было достаточно. В 11-ти матчах под руководством Шевченко команда одержала только одну победу, кое-как обыграв в Кубке Италии такую же слабую «Салернитану».

Но первый же матч без украинца показал, что главная проблема «Дженоа» — не в тренере. Гостевая встреча с «Фиорентиной» завершилась сокрушительным поражением со счетом 0:6. Надо признать, что при Шевченко такого безобразия не было.

Несколько дней назад «Дженоа» назвала имя нового главного тренера, им стал Александр Блессин, ранее неплохо поработавший в бельгийском «Остенде». Скоро немец поймет, что ему досталась очень слабая команда.

«Удинезе»

«Удинезе» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 21-м матче 23 очка.

Первая половин января получилась непростой для клуба из Удине из-за вспышки коронавируса. Сначала Габриэле Чиоффи с треском проиграла на своем поле «Аталанте» со счетом 2:6.

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Дальше было поражение от «Ювентуса» (0:2). А на этой неделе «Удинезе» вылетел из Кубка Италии, проиграв «Лацио». Но стоит отметить, что единственный гол римляне забили только в овертайме.

«Удинезе» одержал только две победы в десяти гостевых матчах Серии А.

Прогноз и ставка

На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 3.80, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Удинезе» — за 2.19.

«Дженоа» не спасет, скорее всего, даже Гвардиола. Проблема в игроках, менять надо как минимум половину состава. Но такой возможности у клуба нет. Скорее всего, Блессин тоже начнет с поражения.

Ставка — победа «Удинезе» за 2.19.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Удинезе» больше 1,5 за 2.24.