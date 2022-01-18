«Кадис»
«Кадис» в нынешнем сезоне предсказуемо сражается за выживание. Сейчас команда занимает предпоследнее 19 место в таблице.
В 20 матчах кадисцы набрали всего 14 очков. Меньше только у «Леванте» (11), а отставание от спасительного 17 места составляет 4 очка.
Коэффициенты матча Кадис — Эспаньол
Ко всему прочему, у «Кадиса» есть серьезные проблемы с реализацией. Всего 15 забитых мячей: меньше только у «Хетафе».
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Против «Эспаньола» кадисцы в последнее время играют с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при трех поражениях.
«Эспаньол»
Вернувшийся в Примеру клуб не пасет задних. Впрочем, от «Эспаньола» ожидали примерно такого уровня игры и результатов.
Каталонцы находятся на 11 месте. Причем вылет команде не грозит, да и в еврокубковую зону попасть будет проблематично.
К слову, в минувшем туре «Эспаньол» дома уступил «Эльче» (1:2). После того каталонцы еще и вылетели из Кубка Испании, проиграв «Мальорке» (2:1).
Рауль Де Томас в чемпионате забил уже 10 мячей. Наверняка на его качества тренерский штаб рассчитывает и в этом матче.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Эспаньол» за 2.37, на ничью за 3.10, а на «Кадис» — за 3.25.
«Кадис» будет стараться разжиться очками.
Каталонцы
Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.