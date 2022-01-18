«Кадис» сыграет на своем поле со «Эспаньолом» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 января, начало — в 23:30 мск. «Кадис» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис» в нынешнем сезоне предсказуемо сражается за выживание. Сейчас команда занимает предпоследнее 19 место в таблице.

В 20 матчах кадисцы набрали всего 14 очков. Меньше только у «Леванте» (11), а отставание от спасительного 17 места составляет 4 очка.

Коэффициенты матча Кадис — Эспаньол 1 3.35 X 3.05 2 2.35 Ставка

Ко всему прочему, у «Кадиса» есть серьезные проблемы с реализацией. Всего 15 забитых мячей: меньше только у «Хетафе».

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Против «Эспаньола» кадисцы в последнее время играют с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при трех поражениях.

«Эспаньол»

Вернувшийся в Примеру клуб не пасет задних. Впрочем, от «Эспаньола» ожидали примерно такого уровня игры и результатов.

Каталонцы находятся на 11 месте. Причем вылет команде не грозит, да и в еврокубковую зону попасть будет проблематично.

К слову, в минувшем туре «Эспаньол» дома уступил «Эльче» (1:2). После того каталонцы еще и вылетели из Кубка Испании, проиграв «Мальорке» (2:1).

Рауль Де Томас в чемпионате забил уже 10 мячей. Наверняка на его качества тренерский штаб рассчитывает и в этом матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Эспаньол» за 2.37, на ничью за 3.10, а на «Кадис» — за 3.25.

«Кадис» будет стараться разжиться очками.

Каталонцы уже более месяца не уходят с поля без гола .

Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.