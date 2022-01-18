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    «Эспаньол» снова забьет, но и пропустит?

    «Кадис» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примера, 18 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Эспаньол»
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    Рауль Де Томас
    «Кадис» сыграет на своем поле со «Эспаньолом» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 января, начало — в 23:30 мск. «Кадис» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Января 2022 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 23:30 Эспаньол Эспаньол
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    «Кадис»

    «Кадис» в нынешнем сезоне предсказуемо сражается за выживание. Сейчас команда занимает предпоследнее 19 место в таблице.

    В 20 матчах кадисцы набрали всего 14 очков. Меньше только у «Леванте» (11), а отставание от спасительного 17 места составляет 4 очка.

    Коэффициенты матча Кадис — Эспаньол

  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    Ко всему прочему, у «Кадиса» есть серьезные проблемы с реализацией. Всего 15 забитых мячей: меньше только у «Хетафе».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Против «Эспаньола» кадисцы в последнее время играют с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при трех поражениях.

    «Эспаньол»

    Вернувшийся в Примеру клуб не пасет задних. Впрочем, от «Эспаньола» ожидали примерно такого уровня игры и результатов.

    Каталонцы находятся на 11 месте. Причем вылет команде не грозит, да и в еврокубковую зону попасть будет проблематично.

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    • К слову, в минувшем туре «Эспаньол» дома уступил «Эльче» (1:2). После того каталонцы еще и вылетели из Кубка Испании, проиграв «Мальорке» (2:1).

    Рауль Де Томас в чемпионате забил уже 10 мячей. Наверняка на его качества тренерский штаб рассчитывает и в этом матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Эспаньол» за 2.37, на ничью за 3.10, а на «Кадис» — за 3.25.

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    «Кадис» будет стараться разжиться очками.

    Каталонцы уже более месяца не уходят с поля без гола.

    Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.

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    «Кадис» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на футбол. «Эспаньол» снова забьет, но и пропустит?
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