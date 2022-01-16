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    Уверенная победа «Вест Хэма»

    «Вест Хэм» — «Лидс». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, чемпионат Англии, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Лидс»
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    Деклан Райс
    «Вест Хэм» на своём поле сыграет против «Лидс» в рамках 22-го туда Премьер-лиги Англии. Матч состоится 16 января, начало — 17:00 (мск). «Вест Хэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Января 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 17:00 Лидс Лидс
  • Лидс
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» располагается на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии набрав 37 очков. Но стоит учитывать то, что они сыграли больше матчей чем находящиеся ниже «Тоттенхэм», «Арсенал», «МЮ».

    За последнее время «Вест Хэм» набрал обороты и поэтому их статистика за последние 10 матчей во всех турнирах выглядит таким образом: 5 побед, 1 ничья и 4 поражения.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Лидс

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.00
  • Ставка
    •

    В последних встречах «молотобойцы» выиграли у «Норвича» (2:0), а также одолели «Кристал Пэлас» (2:3) и обыграли «Уотфорд» (1:4). Команда Дэвида Мойеса показывает очень хороший уровень игры.

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    На поле не смогут выйти Томаш Соучек, Анджело Огбонна и Саид Бенрахма.

    «Лидс»

    У «Лидс» дела не так хороши. После 19-ти сыгранных матчей команда занимает 16-е место в Премьер-лиге Англии набрав 19 очков. Хоть они и смогли немного оторваться от зоны вылета, но положение не очень хорошее.

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    • За последние 10 матчей во всех турнирах «Лидс» демонстрирует нестабильную игру: 3 ничьи, 2 победы и 5 поражений в активе команды.

    В последних встречах «Лидс» был хорош только в матче с «Бёрнли», который закончился со счетом 3:1. Перед этим клуб проиграл «Арсеналу» (1:4) и разгромно уступил «Манчестер Сити» на выезде со счётом 7:0.

    За «Лидс» не сыграют в этом матче Калвин Филлипс, Аарон Крессуэлл, Лиам Купер и Джейми Шеклтон.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вест Хэма» в этом матче можно поставить за 1.69, ничью букмекеры предлагают взять за 4.25, а победу «Лидс» — за 4.90.

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    Прогноз — В этом матче «Вест Хэм» является явным фаворитам по всем параметрам: и статистика очных встреч на их стороне, и то в какой форме находятся команды, и мотивация. Поэтому уверенная победа «Вест Хэма» обеспечена.

    Ставка — Победа «Вест Хэма» с форой (-1) за 2.12.

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    «Вест Хэм» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Вест Хэма»
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