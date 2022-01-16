«Труа» на своём поле сыграет против «Лиона» в рамках 21-го тура Лиги 1. Матч состоится 16 января, начало — 19:05 (мск). «Труа» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

«Труа» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 17 очков. Команда находится на две строчки выше от зоны вылета, но их разделяет всего 1 очко.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Труа» лишь два раза праздновал победы, так же два раза команда сыграла вничью и 6 раз терпела поражения от противников.

Коэффициенты матча Труа — Лион 1 5.00 X 3.95 2 1.67 Ставка

В Лиге 1 три тура назад «Труа» смог одержать победу над «Лорьяном» на домашнем стадионе со счётом 2:0. После этого команда проиграла два раза «Лиллю» и «Бордо» с одинаковым счётом 2:1. В крайнем туре «Труа» встречался с «Брестом», в этом матче команды обменялись голами, но сильнейшего не определили — 1:1.

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На поле не смогут выйти Карим Азамум, Мама Балде, Исса Каборе, Роминиг Куаме, Метинью, Филипп Сандлер и Йоанн Тузгар.

«Лион»

«Лион» находится на 11-м месте в турнирной таблице Лиги 1 набрав 25 очков после 19-ти туров чемпионата. Такое же количество очков имеется у «Анже» и «Бреста».

Начало сезона «Лион» провёл хорошо, а вот в последних 10-ти матчах показывает очень нестабильную игру: 3 победы, 2 поражения и 5 ничейных результатов у команды во всех турнирах.

На данный момент «Лион» проводит безвыигрышную серию из 6-ти матчей. После поражения от «Реймса» со счётом 1:2 команда проводит только ничейные поединки. Вот и в последних трёх турах «Лион» встречался с «Лиллем» где они разошлись без голов 0:0, после этого с «Мец» и «ПСЖ» завершил матчи одинаково — 1:1.

У «Лиона» на поле не выйдут Карл Токо Экамби, Ислам Слимани, Жефф Рейн-Аделаид, Ленни Пинтор, Мендес Рибейро, Тино Кадевере и Жезон Денайер.

Прогноз и ставка

На победу «Труа» в этом матче можно поставить за 5.10, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Лиона» — за 1.67.

Прогноз — Обе команды сейчас находятся не в лучшей форме, к тому же имеют огромные проблемы с составом. В этой игре 3 очка важны как для «Труа» так и для «Лиона», но команды будут играть осторожно и с большой вероятностью итог поединка решится всего одним забитым мячем.

Ставка — Тотал матча меньше 2.5 за 2.06.