В субботу, 15 января, в 22-м туре английской Премьер-лиги «Бернли» на своем поле сразится с «Лестером». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Бернли» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» на текущий момент в турнирной таблице АПЛ идет на 18-й позиции, уступая всего лишь два очка 17-й безопасной строке при игре в запасе.

«Бордовые» в данном первенстве смогли пока победить лишь раз, обыграв еще в конце октября на своем поле «Брентфорд» со счетом 3:1. После этого они в чемпионате четыре раза сыграли вничью и трижды проиграли.

К данной же встрече коллектив подходит с серией из двух поражений подряд в рамках АПЛ. В этот период он по 1:3 потерпел выездные фиаско от «МЮ» и «Лидса».

Календарь и таблица АПЛ

Семь из 11 общих баллов «Бернли» набрал в родных стенах, раз победив, четырежды сыграв вничью и два раза проиграв.

«Лестер»

«Лестер» находится на десятой позиции в турнирной таблице английского чемпионата. От пятой еврокубковой строки команда отстает на девять баллов, но в то же время имеет два матча в запасе.

За всю турнирную дистанцию «лисы» по семь раз побеждали и уступали, а также четыре встречи завершили ничьей. В своей последней игре первенства они на домашнем поле одержали викторию над «Ливерпулем» 1:0.

Перед этим «синие» потерпели крупное выездное фиаско от «Ман Сити» со счетом 3:6, а на днях же они в Кубке страны на стадии 1/32 финала в родных стенах разгромили «Уотфорд» 4:1.

Всего девять из 25 баллов «Лестер» смог заработать в текущем розыгрыше АПЛ вне родных стен. Он выиграл дважды, три раза сыграл вничью и потерпел четыре фиаско.

Последние две очные игры эти команды завершили вничью, а на своем поле «Бернли» выиграл у «Лестера» в трех из пяти минувших матчах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лестера» предлагают — 2.51.

На викторию «Бернли» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.52.

Как правило, но поле «Бернли» эти клубы выдают результативные встречи. В общем, и сейчас ждем от них верхов, да к тому же в последнее время поединки с их участием довольно-таки голевые.