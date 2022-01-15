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    Матч на «Терф Мур» будет голевым

    «Бернли» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Англии, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Лестер»
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    Адемола Лукман
    В субботу, 15 января, в 22-м туре английской Премьер-лиги «Бернли» на своем поле сразится с «Лестером». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Бернли» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Января 2022 года
    Бёрнли
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    «Бернли»

    «Бернли» на текущий момент в турнирной таблице АПЛ идет на 18-й позиции, уступая всего лишь два очка 17-й безопасной строке при игре в запасе.

    «Бордовые» в данном первенстве смогли пока победить лишь раз, обыграв еще в конце октября на своем поле «Брентфорд» со счетом 3:1. После этого они в чемпионате четыре раза сыграли вничью и трижды проиграли.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Лестер

  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.39
  • 2
  • 2.47
  • Ставка
    •
  • 1
  • 2.99
  • X
  • 3.44
  • 2
  • 2.44
  • Ставка
    •
  • 1
  • 2.99
  • X
  • 3.44
  • 2
  • 2.44
  • Ставка
    •

    К данной же встрече коллектив подходит с серией из двух поражений подряд в рамках АПЛ. В этот период он по 1:3 потерпел выездные фиаско от «МЮ» и «Лидса».

    Календарь и таблица АПЛ

    Семь из 11 общих баллов «Бернли» набрал в родных стенах, раз победив, четырежды сыграв вничью и два раза проиграв.

    «Лестер»

    «Лестер» находится на десятой позиции в турнирной таблице английского чемпионата. От пятой еврокубковой строки команда отстает на девять баллов, но в то же время имеет два матча в запасе.

    За всю турнирную дистанцию «лисы» по семь раз побеждали и уступали, а также четыре встречи завершили ничьей. В своей последней игре первенства они на домашнем поле одержали викторию над «Ливерпулем» 1:0.

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    • Перед этим «синие» потерпели крупное выездное фиаско от «Ман Сити» со счетом 3:6, а на днях же они в Кубке страны на стадии 1/32 финала в родных стенах разгромили «Уотфорд» 4:1.

    Всего девять из 25 баллов «Лестер» смог заработать в текущем розыгрыше АПЛ вне родных стен. Он выиграл дважды, три раза сыграл вничью и потерпел четыре фиаско.

    Последние две очные игры эти команды завершили вничью, а на своем поле «Бернли» выиграл у «Лестера» в трех из пяти минувших матчах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лестера» предлагают — 2.51.

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    На викторию «Бернли» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.52.

    Как правило, но поле «Бернли» эти клубы выдают результативные встречи. В общем, и сейчас ждем от них верхов, да к тому же в последнее время поединки с их участием довольно-таки голевые.

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    «Бернли» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Матч на «Терф Мур» будет голевым
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