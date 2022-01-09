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    «Лидс» снова проиграет «Вест Хэму»?

    «Вест Хэм» — «Лидс». Прогноз (к. 1.80) и ставки на футбол, Кубок Англии, 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Лидс»
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    «Вест Хэм» забил десять мячей в четырех предыдущих матчах
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 9 января в Лондоне, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 09 Января 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 17:00 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч Вест Хэм — Лидс

  • 1
  • 1.78
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в декабре выдал серию из пяти матчей без побед. На этом отрезке «молотобойцы» потерпели четыре поражения.

    Очевидно, что у команды Дэвида Мойеса был небольшой спад, что вполне нормально при таком сумасшедшем графике.

    Но сейчас «Вест Хэм» в порядке. Прошлый год лондонский клуб завершил разгромной победой над «Уотфордом» (1:4), а новый начал с удачного матча против «Кристал Пэлас» (3:2).

    Все прогнозы на спорт

    «Вест Хэм» забил десять мячей в четырех предыдущих матчах.

    «Лидс»

    «Лидс» в первом матче нового года обыграл на своем поле «Бернли» со счетом 3:1. Решающие голы команда Марсель Бьелсы забила под конец встречи.

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    • А перед этим у «Лидса» была серия из трех ужасных матчей против топ-клубов. После относительно неплохой встречи с «Челси», несмотря на результат, были сокрушительные поражения от «Манчестер Сити» (0:7) и «Арсенала» (1:4).

    «Лидс» в этом сезоне плохо играет в гостях. Пока что у команды Бьелсы лишь одна выездная победа.

    Скорее всего, предстоящий матч пропустят нападающие «Лидса» Патрик Бэмфорд и Родриго.

    Прогноз и ставка

    На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Лидса» — за 4.45.

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    «Вест Хэм» на данном этапе выглядит все-таки пободрее «Лидса». Кроме того, у хозяев больше возможностей для ротации состава, что тоже имеет большое значение.

    Также можно отметить, что предыдущих между этими командами завершились в пользу «Вест Хэма».

    Ставка — победа «Вест Хэма» за 1.80.

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    «Вест Хэм» — «Лидс»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. «Лидс» снова проиграет «Вест Хэму»?
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