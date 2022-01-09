«Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 9 января в Лондоне, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в декабре выдал серию из пяти матчей без побед. На этом отрезке «молотобойцы» потерпели четыре поражения.

Очевидно, что у команды Дэвида Мойеса был небольшой спад, что вполне нормально при таком сумасшедшем графике.

Но сейчас «Вест Хэм» в порядке. Прошлый год лондонский клуб завершил разгромной победой над «Уотфордом» (1:4), а новый начал с удачного матча против «Кристал Пэлас» (3:2).

Все прогнозы на спорт

«Вест Хэм» забил десять мячей в четырех предыдущих матчах.

«Лидс»

«Лидс» в первом матче нового года обыграл на своем поле «Бернли» со счетом 3:1. Решающие голы команда Марсель Бьелсы забила под конец встречи.

А перед этим у «Лидса» была серия из трех ужасных матчей против топ-клубов. После относительно неплохой встречи с «Челси», несмотря на результат, были сокрушительные поражения от «Манчестер Сити» (0:7) и «Арсенала» (1:4).

«Лидс» в этом сезоне плохо играет в гостях. Пока что у команды Бьелсы лишь одна выездная победа.

Скорее всего, предстоящий матч пропустят нападающие «Лидса» Патрик Бэмфорд и Родриго.

Прогноз и ставка

На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Лидса» — за 4.45.

«Вест Хэм» на данном этапе выглядит все-таки пободрее «Лидса». Кроме того, у хозяев больше возможностей для ротации состава, что тоже имеет большое значение.

Также можно отметить, что предыдущих между этими командами завершились в пользу «Вест Хэма».

Ставка — победа «Вест Хэма» за 1.80.