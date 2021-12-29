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    «Фамаликан» добудет первую домашнюю викторию в сезоне?

    «Фамаликан» — «Белененсеш». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Чемпионат Португалии, 29 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Белененсеш»
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    «Фамаликан»
    В среду, 29 декабря, в рамках 16-го тура португальской Примейры «Фамаликан» на своем поле примет «Белененсеш». Поединок начнется в 20:00 по мск. «Фамаликан» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 29 Декабря 2021 года
    Фамаликан
  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •  Фамаликан 20:00 Белененсеш Белененсеш
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    Коэффициенты на матч Фамаликан — Белененсеш

  • 1
  • 1.55
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  • 3.85
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    «Фамаликан»

    «Фамаликан» в данном розыгрыше португальской Примейры ведет борьбу за выживание. Сейчас коллектив с 11 очками находится на 16 позиции в турнирной таблице, опережая последнюю строку только в три балла.

    «Вила Нова» в данном первенстве смогла добиться всего лишь двух викторий, пять матчей она закончила мировыми исходами и в восьми случаях терпела поражения.

    В своей последней встрече чемпионата «бело-синие» расписали выездную ничью с «Эшторилом», сыграв со счетом 2:2. Этим результатом они прервали свою серию из трех проигрышей.

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    Стоит отметить, что в этой Примейре у «Фамаликана» последняя домашняя статистика в лиге. Коллектив в родных стенах еще не побеждал, трижды сыграв вничью при четырех фиаско.

    «Белененсеш»

    «Белененсеш» находится в самом низу турнирной таблицы Примейры, заработав только восемь очков за 14 проведенных встреч. Отставание от спасительной 15 строки составляет четыре балла.

    У «пирожных» в данном первенстве в активе числится только одна виктория, которая была одержана в конце октября дома над «Санта-Кларой» 2:1, а еще они пять встреч закончили миром и в восьми случаях терпели поражения.

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    • К данной игре коллектив подходит с серий из трех поражений в рамках чемпионата страны. В этот период стоит выделить домашний погром от «Бенфики» со счетом 0:7.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Белененсеш» набрал три очка, трижды сыграв вничью и четыре раза уступив, забив за все это время всего лишь два гола.

    За последние два сезона эти команды провели четыр очных сражения, в которых дважды выигрывал «Фамаликан» и еще дважды была ничья.

    Прогноз и ставка на «Фамаликан» — «Белененсеш»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фамаликана» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Белененсеша» дают — 4.48, ничья оценена — в 3.60.

    Оба коллектива в этом сезоне выглядят плохо, но фактор своего поля должен помочь «Фамаликану» победить в этой игре, тем самым добыв первую домашнюю викторию в сезоне.

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    «Фамаликан» — «Белененсеш»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на футбол. «Фамаликан» добудет первую домашнюю викторию в сезоне?
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