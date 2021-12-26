В матче 21 тура чемпионата Бельгии состоится встреча команд первой восьмерки, в которой примут участие «Кортрейк» и «Антверпен». Игра запланирована на 26 декабря 18:00 мск. «Кортрейк» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кортрейк»

«Кортрейк» является седьмой командой турнирной таблицы Высшей лиги Бельгии. Сейчас у него 31 очко на счету. В случае поражения клуб может опуститься на строчку ниже или подняться сразу на две позиции вверх в случае победы.

Перед встречей с «Антверпеном» «красные» выиграли 3 матча подряд. 11 декабря хозяева победили «Хеверли» со счетом 2:1. Спустя 2 дня команда обыграла «Остенде» со счетом 2:0. С тем же результатом «Кортрейк» выиграл у «Серена» через 5 дней.

Победная серия коллектива прервалась в матче четвертьфинала Кубка Бельгии, который состоялся 23 декабря. «Кортрейк» потерпел поражение от «Андерлехта», пропустив 3 безответных мяча.

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Отметим, что на домашнем поле команда проиграла только дважды. При этом всего за сезон она уступила 5 раз.

«Антверпен»

«Антверпен» находится выше в списке. Он занимает 3 позицию. За 20 туров гости набрали 37 очков. Ближайший преследователь — «Андерлехт». Он располагается в двух очках от «горожан».

За прошедший отрезок сезона представители одного из старейшего клуба Бельгии одержали 11 побед, сыграли 4 раза вничью и проиграли в пяти случаях. Сейчас «Антверпен» занимает третье место в лиге по надежности обороны, имея 24 пропущенных мяча.

В декабре «Антверпен» провел 5 поединков и выиграл в трех из них. В чемпионате команда обыграла «Беерсхот» 1:0 и «Эйпен» 4:2, а в Лиге Европы она победила «Олимпиакос» 1:0. Это не спасло «Антверпен» от вылета из Лиги Европы.

Последнее поражение гости потерпели 12 декабря, уступив «Стандарду» 2:3. В прошлом туре коллектив сыграл вничью с «Генком» Игра завершилась вничью 1:1.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров показывают, что очевидных фаворитов здесь нет. 2.85 нам дают на «Кортрейк» и 2.44 предлагают на «Антверпен». За 3.45 выставлена ничья.

В начале сезона «Кортрейк» смог одержать победу на выезде со счетом 1:0. Это прервало гегемонию «Антверпена», который выиграл 4 поединка подряд.

Средний показатель забитых мячей у обеих команд за отрезок в 5 матчей составляет 1.5 гола за игру. Рекомендуем обратить внимание на ставку «тотал больше 2.5», на которую букмекеры предлагают поставить за 1.79.