«Гёзтепе» на своём поле сыграет против «Аданадемирспор» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдёт 26 декабря, начало — 16:00 (мск). «Гёзтепе» — «Аданадемирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гёзтепе»

«Гёзтепе» является одним из главных аутсайдеров чемпионата Турции, занимая 19-е место в турнирной таблице. Они находятся в зоне вылета и в их активе всего 14 очков.

В последних 4-х турах Суперлиги «Гёзтепе» лишь один раз одержал победу над «Газиантепом» со счётом 2:1. В остальных матчах им не оставили никаких шансов — три поражения от «Ризеспора» (3:1), «Карагюмрюка» (0:1) и «Бешикташа» (2:1).

До этого был матч в кубке Турции, в котором «Гёзтепе» успешно прошёл «Кахту» — эта игра закончилась с разгромным счётом 5:0.

«Аданадемирспор»

«Аданадемирспор» находится в ТОП-5 турнирной таблицы чемпионата Турции, занимая 5-е место. За 18 игр они набрали 29 очков.

Все прогнозы на футбол

Для «Аданы» последние 4 тура сложились лучшим образом. Лишь одно поражение в матче с «Трабзонспором» (2:0), который в данный момент является лидером Суперлиги. А вот игры с «Гиресунспором» (1:0), «Аланьяспором» (1:3) и «Галатасараем» (2:0) — выдались победными для «Аданадемирспора».

В кубковом матче «Адана» разгромила «Серик Беледиеспор» со счётом 5:0.

Прогноз и ставка

Победу «Гёзтепе» можно взять за 2.50, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Аданадемирспор» — за 2.85.

Прогноз — Встречается фаворит и аутсайдет чемпионата Турции. «Аданадемирспор» явно выглядит лучше и по игре, и по результатам, поэтому без сомнений сможет забрать 3 очка у команды из зоны вылета.

Ставка - Победа «Аданадемирспор» за 2.85.