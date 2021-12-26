ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Медведев Историческая победа Медведева, драма Джоковича и возвращение Федерера. Топ-10 событий года в теннисе Пьер-Эмерик ОбамеянгНедостойные даже тряпочки. Игроки, которые не оправдали звания капитана команды Диего Симеоне«Атлетико» потерял лицо: Симеоне нужна новая философия
  • 00:56
    • Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ
  • 23:59
    • «Бавария» заплатит за вингера «Лидса» 50 млн евро
  • 22:11
    • Минское «Динамо» на выезде победило «Куньлунь»
  • 21:12
    • Левандовски занял первое место в списке 100 лучших футболистов года от The Guardian
  • 15:21
    • Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду
  • 14:18
    • Источник: Федун должен отдать Газизову 10% акций «Спартака» за досрочное увольнение
    Все новости спорта

    «Аданадемирспор» заберёт свои 3 очка

    «Гёзтепе» — «Аданадемирспор». Прогноз, ставка (к. 2.85) на футбол, чемпионат Турции, 26 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Гёзтепе» — «Аданадемирспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марио Балотелли
    «Гёзтепе» на своём поле сыграет против «Аданадемирспор» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдёт 26 декабря, начало — 16:00 (мск). «Гёзтепе» — «Аданадемирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гёзтепе»

    «Гёзтепе» является одним из главных аутсайдеров чемпионата Турции, занимая 19-е место в турнирной таблице. Они находятся в зоне вылета и в их активе всего 14 очков.

    В последних 4-х турах Суперлиги «Гёзтепе» лишь один раз одержал победу над «Газиантепом» со счётом 2:1. В остальных матчах им не оставили никаких шансов — три поражения от «Ризеспора» (3:1), «Карагюмрюка» (0:1) и «Бешикташа» (2:1).

    До этого был матч в кубке Турции, в котором «Гёзтепе» успешно прошёл «Кахту» — эта игра закончилась с разгромным счётом 5:0.

    «Аданадемирспор»

    «Аданадемирспор» находится в ТОП-5 турнирной таблицы чемпионата Турции, занимая 5-е место. За 18 игр они набрали 29 очков.

    Все прогнозы на футбол

    Для «Аданы» последние 4 тура сложились лучшим образом. Лишь одно поражение в матче с «Трабзонспором» (2:0), который в данный момент является лидером Суперлиги. А вот игры с «Гиресунспором» (1:0), «Аланьяспором» (1:3) и «Галатасараем» (2:0) — выдались победными для «Аданадемирспора».

    В кубковом матче «Адана» разгромила «Серик Беледиеспор» со счётом 5:0.

    Прогноз и ставка

    Победу «Гёзтепе» можно взять за 2.50, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Аданадемирспор» — за 2.85.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз — Встречается фаворит и аутсайдет чемпионата Турции. «Аданадемирспор» явно выглядит лучше и по игре, и по результатам, поэтому без сомнений сможет забрать 3 очка у команды из зоны вылета.

    Ставка - Победа «Аданадемирспор» за 2.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трактор — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ак Барс — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.05
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Ризеспор — Газиантеп
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Серкль Брюгге — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гёзтепе» — «Аданадемирспор»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. «Аданадемирспор» заберёт свои 3 очка
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры