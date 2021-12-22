«Гуанчжоу»
«Гуанчжоу» пытается удержаться на второй позиции. К слову, именно на ней находится команда на текущий момент.
В минувшем туре «Гуанчжоу» добыл важнейшую победу. На выезде был бит «Чанчунь Ятай» (0:2).
Причем «Гуанчжоу» не слишком стабилен по результатам. Парадокс, но даже их пока хватает для проходной позиции в Лигу азиатских чемпионов.
В последние годы «Гуанчжоу» не слишком удачно противостоит «Шанхай Порт». Из пяти последних очных поединков два завершились победой команды при трех неудачах.
«Шанхай Порт»
Эта команда в нынешнем сезоне как раз борется за выход в Лигу азиатских чемпионов. Сейчас «Шанхай Порт» находится на 3 месте, однако явно жаждет большего.
У команды средние лучшая оборона в Суперлиге (10 мячей). Вот только по атакующему показателю «Шанхай Порт» лишь третий в чемпионате Китая.
К слову, в минувшем туре «Шанхай Порт» не смог разжиться очками. Дома команда обиднейшим образом уступила лидеру «Шаньдунь Тайшань» (0:2).
Бразилец Оскар в нынешнем сезоне забил пока только 4 мяча. Впрочем, именно на него возложены лидерские функции по части организации атак.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шанхай Порт» за 1.71, на ничью за 3.92, а на «Гуанчжоу» — за 4.82.
«Гуанчжоу»
«Шанхай Порт» в двух последних матчах забил только один гол.
Гости наверняка еще не успели отойти от последней неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа «Гуанчжоу» или ничья с коэффициентом 2.14.