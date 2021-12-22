ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьер-Эмерик ОбамеянгТрансферный дайджест. 14-20 декабря «Наполи» поднялся на второе место«Наполи» на две трети вручил чемпионство «Интеру» Карим Адейеми Как это работает? Система «Зальцбурга» по поиску молодых талантов
  • 23:57
    • Источник: Черчесов может возглавить сборную Венгрии и совмещать с работой в «Ференцвароше»
  • 21:56
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Куньлунь»
  • 21:50
    • Дубль Бурдасова помог СКА обыграть «Спартак»
  • 21:48
    • ЦСКА обыграл «Йокерит», уступая 0:1
  • 14:34
    • СМИ: «Челси» может не выйти на матч с «Брентфордом» в Кубке лиги
  • 20:16
    • Смолов может продолжить карьеру в МЛС
  • 19:39
    • Бородин завоевал серебряную медаль ЧМ на дистанции 400 комплексным плаванием
    Все новости спорта

    «Гуанчжоу» сохранит вторую строчку?

    «Гуанчжоу» — «Шанхай Порт». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Суперлига, 22 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на Гуанчжоу Эвергранд Прогнозы на Шанхай СИПГ
    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу» — «Шанхай Порт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гуанчжоу»
    «Гуанчжоу» сыграет на своем поле с «Шанхай Порт» в рамках 18-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 15:00 мск. «Гуанчжоу» — «Шанхай Порт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гуанчжоу»

    «Гуанчжоу» пытается удержаться на второй позиции. К слову, именно на ней находится команда на текущий момент.

    В минувшем туре «Гуанчжоу» добыл важнейшую победу. На выезде был бит «Чанчунь Ятай» (0:2).

    Причем «Гуанчжоу» не слишком стабилен по результатам. Парадокс, но даже их пока хватает для проходной позиции в Лигу азиатских чемпионов.

    Все прогнозы на футбол

    В последние годы «Гуанчжоу» не слишком удачно противостоит «Шанхай Порт». Из пяти последних очных поединков два завершились победой команды при трех неудачах.

    «Шанхай Порт»

    Эта команда в нынешнем сезоне как раз борется за выход в Лигу азиатских чемпионов. Сейчас «Шанхай Порт» находится на 3 месте, однако явно жаждет большего.

    У команды средние лучшая оборона в Суперлиге (10 мячей). Вот только по атакующему показателю «Шанхай Порт» лишь третий в чемпионате Китая.

  • Истощенной «Боруссии» нужно перестроиться
  • Реакция прессы на матч «Герта» — «Боруссия» Дортмунд
  • 19/12/2021

    • К слову, в минувшем туре «Шанхай Порт» не смог разжиться очками. Дома команда обиднейшим образом уступила лидеру «Шаньдунь Тайшань» (0:2).

    Бразилец Оскар в нынешнем сезоне забил пока только 4 мяча. Впрочем, именно на него возложены лидерские функции по части организации атак.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шанхай Порт» за 1.71, на ничью за 3.92, а на «Гуанчжоу» — за 4.82.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Гуанчжоу» намерен сохранить вторую позицию в чемпионате.

    «Шанхай Порт» в двух последних матчах забил только один гол.

    Гости наверняка еще не успели отойти от последней неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа «Гуанчжоу» или ничья с коэффициентом 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Баффало — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Юта — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Гиресунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Удинезе — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Витесс — Зволле
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вильярреал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тондела — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арсенал — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гуанчжоу» — «Шанхай Порт»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. «Гуанчжоу» сохранит вторую строчку?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры