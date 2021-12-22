«Гуанчжоу» сыграет на своем поле с «Шанхай Порт» в рамках 18-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 15:00 мск. «Гуанчжоу» — «Шанхай Порт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гуанчжоу»

«Гуанчжоу» пытается удержаться на второй позиции. К слову, именно на ней находится команда на текущий момент.

В минувшем туре «Гуанчжоу» добыл важнейшую победу. На выезде был бит «Чанчунь Ятай» (0:2).

Причем «Гуанчжоу» не слишком стабилен по результатам. Парадокс, но даже их пока хватает для проходной позиции в Лигу азиатских чемпионов.

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В последние годы «Гуанчжоу» не слишком удачно противостоит «Шанхай Порт». Из пяти последних очных поединков два завершились победой команды при трех неудачах.

«Шанхай Порт»

Эта команда в нынешнем сезоне как раз борется за выход в Лигу азиатских чемпионов. Сейчас «Шанхай Порт» находится на 3 месте, однако явно жаждет большего.

У команды средние лучшая оборона в Суперлиге (10 мячей). Вот только по атакующему показателю «Шанхай Порт» лишь третий в чемпионате Китая.

К слову, в минувшем туре «Шанхай Порт» не смог разжиться очками. Дома команда обиднейшим образом уступила лидеру «Шаньдунь Тайшань» (0:2).

Бразилец Оскар в нынешнем сезоне забил пока только 4 мяча. Впрочем, именно на него возложены лидерские функции по части организации атак.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шанхай Порт» за 1.71, на ничью за 3.92, а на «Гуанчжоу» — за 4.82.

«Гуанчжоу» намерен сохранить вторую позицию в чемпионате .

«Шанхай Порт» в двух последних матчах забил только один гол.

Гости наверняка еще не успели отойти от последней неудачи. Наши прогноз и ставка — Победа «Гуанчжоу» или ничья с коэффициентом 2.14.