Мадридский «Атлетико» сыграет на выезде против «Гранады» в рамках перенесенного матча чемпионата Испании. Встреча пройдет 22 декабря, начало — в 21:00 мск. «Гранада» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» занимает 15-е место в таблице Ла Лиги после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрала 19 очков.

В минувшее воскресенье «Гранада» разгромила на своем поле «Мальорку» (4:1). Героем матча стал Хорхе Молина. 39-летний футболист забил три мяча, став самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионата Испании.

Беспроигрышная серия «Гранады» в Ла Лиге составляет уже четыре матча. И что интересно, в десяти предыдущих матчах команда Роберта Морено потерпела лишь два поражения.

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«Гранада» набрала 10 очков в пяти предыдущих матчах на своем поле.

«Атлетико»

«Атлетико» тем временем занимает пятое место, набрав в 17-ти матчах 29 очков.

Судя по всему, «Атлетико» не удастся защитить чемпионский титул. В механизме Диего Симеоне что-то сломалось. И самое главное, что аргентинец, похоже, не понимает, как устранить эту неполадку.

Несколько дней назад «Атлетико» проиграл на выезде «Севилье» (1:2). И это поражение стало третьим кряду в рамках Ла Лиги . Такого с «Атлетико» не случалось с 2011 года.

«Атлетико» одержал только одну победу в шести гостевых матчах Ла Лиги и при этом трижды проиграл.

Прогноз и ставка

На «Гранаду» в этом матче можно поставить за 5.95, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Атлетико» — за 1.62.

Очевидно, что на «Атлетико» сейчас опасно ставить. Команда Симеоне в этом сезоне допускает ранее несвойственное ей огромное количество ошибок.

Ставка — обе команды забьют за 2.11.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.79.