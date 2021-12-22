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    «Атлетико» снова проиграет?

    «Гранада» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.79) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Атлетико»
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    «Атлетико» впервые с 2011 года проиграл в Ла Лиге три матча подряд
    Мадридский «Атлетико» сыграет на выезде против «Гранады» в рамках перенесенного матча чемпионата Испании. Встреча пройдет 22 декабря, начало — в 21:00 мск. «Гранада» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Декабря 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 21:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч Гранада — Атлетико

  • 1
  • 6.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
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    «Гранада»

    «Гранада» занимает 15-е место в таблице Ла Лиги после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрала 19 очков.

    В минувшее воскресенье «Гранада» разгромила на своем поле «Мальорку» (4:1). Героем матча стал Хорхе Молина. 39-летний футболист забил три мяча, став самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионата Испании.

    Беспроигрышная серия «Гранады» в Ла Лиге составляет уже четыре матча. И что интересно, в десяти предыдущих матчах команда Роберта Морено потерпела лишь два поражения.

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    «Гранада» набрала 10 очков в пяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Атлетико»

    «Атлетико» тем временем занимает пятое место, набрав в 17-ти матчах 29 очков.

    Судя по всему, «Атлетико» не удастся защитить чемпионский титул. В механизме Диего Симеоне что-то сломалось. И самое главное, что аргентинец, похоже, не понимает, как устранить эту неполадку.

    Несколько дней назад «Атлетико» проиграл на выезде «Севилье» (1:2). И это поражение стало третьим кряду в рамках Ла Лиги. Такого с «Атлетико» не случалось с 2011 года.

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    • «Атлетико» одержал только одну победу в шести гостевых матчах Ла Лиги и при этом трижды проиграл.

    Прогноз и ставка

    На «Гранаду» в этом матче можно поставить за 5.95, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Атлетико» — за 1.62.

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    Очевидно, что на «Атлетико» сейчас опасно ставить. Команда Симеоне в этом сезоне допускает ранее несвойственное ей огромное количество ошибок.

    Ставка — обе команды забьют за 2.11.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.79.

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    «Гранада» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. «Атлетико» снова проиграет?
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