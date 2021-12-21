«Витесс» сыграет на своем поле с «Зволле» в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 20:45 мск. «Витесс» — «Зволле»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витесс»

«Витесс» привычно барахтается в районе первой пятерки. Нынешнее 5 место команды выглядит вполне логичным.

При этом команда из Арнема забивает реже, чем пропускает (24:25). Впрочем, отрыв от трио лидеров не критичный — 6 очков.

Вот и в минувшем туре «Витесс» потерял два очка. Ничья со «Спартой» (2:2) тем досаднее, что команда вела в счете в два мяча после первого тайма.

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Против «Зволле» команда в последние годы играет относительно успешно. «Витесс» добыл три победы при двух поражениях.

«Зволле»

«Зволле» находится на последнем месте в Эредивизии. Команда разжилась только шестью очками, что делает ее главным кандидатом на вылет из элиты.

У команды худшая в лиге атака (всего 9 мячей), да и 31 пропущенный мяч — явно многовато. Причем отставание от спасительного 15 места составляет 9 очков.

К слову, в минувшем туре «Зволле» вновь проиграл. Дома команда не смогла сдержать атаки «Твенте» (1:3).

В Эредивизии команда не выигрывает уже два месяца. К том уже в лазарете находится довольно приличный форвард Дайшон Редан.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Витесс» за 1.46, на ничью за 4.70, а на «Зволле» — за 7.00.

«Витесс» здорово выглядит в последних матчах.

«Зволле» многовато пропускает , да и не выигрывает уже давно.

«Витесс» смотрится очень выгодно, и наверняка расправится с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Победа «Витесса» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.