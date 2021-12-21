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    «Витесс» возьмет на абордаж аутсайдера?

    «Витесс» — «Зволле». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Эредивизия, 21 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Витесс» — «Зволле»
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    Лои Опенда
    «Витесс» сыграет на своем поле с «Зволле» в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 20:45 мск. «Витесс» — «Зволле»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 21 Декабря 2021 года
    Витесс
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Витесс 20:45 ПЕК Зволле ПЕК Зволле
  • Зволле
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    Коэффициенты на матч Витесс — ПЕК Зволле

  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
    •

    «Витесс»

    «Витесс» привычно барахтается в районе первой пятерки. Нынешнее 5 место команды выглядит вполне логичным.

    При этом команда из Арнема забивает реже, чем пропускает (24:25). Впрочем, отрыв от трио лидеров не критичный — 6 очков.

    Вот и в минувшем туре «Витесс» потерял два очка. Ничья со «Спартой» (2:2) тем досаднее, что команда вела в счете в два мяча после первого тайма.

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    Против «Зволле» команда в последние годы играет относительно успешно. «Витесс» добыл три победы при двух поражениях.

    «Зволле»

    «Зволле» находится на последнем месте в Эредивизии. Команда разжилась только шестью очками, что делает ее главным кандидатом на вылет из элиты.

    У команды худшая в лиге атака (всего 9 мячей), да и 31 пропущенный мяч — явно многовато. Причем отставание от спасительного 15 места составляет 9 очков.

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    • К слову, в минувшем туре «Зволле» вновь проиграл. Дома команда не смогла сдержать атаки «Твенте» (1:3).

    В Эредивизии команда не выигрывает уже два месяца. К том уже в лазарете находится довольно приличный форвард Дайшон Редан.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Витесс» за 1.46, на ничью за 4.70, а на «Зволле» — за 7.00.

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    «Витесс» здорово выглядит в последних матчах.

    «Зволле» многовато пропускает, да и не выигрывает уже давно.

    «Витесс» смотрится очень выгодно, и наверняка расправится с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Победа «Витесса» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Витесс» — «Зволле»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на футбол. «Витесс» возьмет на абордаж аутсайдера?
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